Светская хроника за вторник

"Реал" может купить Диогу Далота. "Челси" собирается отправить Михаила Мудрика в аренду. Уэйн Руни на грани увольнения из "Плимута". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

ПСЖ не вступал в переговоры с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. (Sky Sports)



"Реал" может купить защитника "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота за 41 миллион фунтов вместо Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля. (Relevo)



"Юнайтед" собирается предложить 60 млн. фунтов за 17-летнего вингера "Спортинга" Жеовани Кенда. (Ekrem Konur)



Атакующий полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз вызывает интерес у "Юнайтед". (Sky Sport Germany)



"Манчестер Сити" и "Милан" готовы поспорить за полузащитника "Торино" Самуэле Риччи. (Milan Live)



"Челси" готов отправить вингера Михаила Мудрика в аренду в январе. (Caught Offside)



"Лестер" подумывает досрочно прервать аренду нападающего "Кристал Пэлас" Одсонна Эдуара. (Football Insider)



"Астон Вилла" надеется купить правого защитника в январе. (Football Insider)



Другое



Наставник "Юнайтед" Рубен Аморим поучаствует в переговорах с вингером Амадом Диалло о овом контракте. (The Telegraph)



"Вест Хэм" решил предложить 32-летнему защитнику Владимиру Цоуфалу новый контракт. (Football Insider)



Уволенный из "Юнайтед" Эрик Тен Хаг был включен в шорт-лист на роль следующего главного тренера "РБ Лейпциг". (Sky Sport Germany)



Над главным тренером "Плимута" Уэйном Руни нависла угроза увольнения. (The Guardian)



Благодаря удачному стечению обстоятельств "Арсенал" совершит выезды всего на 250 миль в 13 следующих матчах. (The Sun)



Легенда бразильского футбола Роналдиньо станет дедушкой в 45 лет. (The Sun)