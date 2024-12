Светская хроника за понедельник

ПСЖ вступил в переговоры с Мохамедом Салахом. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят купить Милоша Керкеза в январе. "Челси" поступило предложение насчет Кристофера Нкунку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением защитника "Бенфики" Томаша Араужу за 50 миллионов фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" заинтересован в покупке плеймейкера "Наполи" Хвичи Кварацхелии следующим летом. (Sportmediaset)



Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза рассматривается "Наполи" в качестве замены для Кварацхелии. (Il Napolista)



ПСЖ вступил в переговоры с Мохамедом Салахом о переходе нападающего "Ливерпуля" во французский клуб свободным агентом следующим летом. (L'Equipe)



"Ливерпуль" надеется опередить "Юнайтед" в борьбе за оцениваемого в 40 млн. фунтов левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза в январе. (Caught Offside)



"Борнмут" будет открыт к продаже нападающего Антуана Семеньо следующим летом, и "Ливерпуль" находится среди клубов, заинтересованных в игроке сборной Ганы. (Football Insider)



"Борнмут", "Брентфорд" и "Саутгемптон" хотят нападающего Фабиу Силву, который сейчас выступает за "Лас-Пальмас" на правах аренды из "Вулверхэмптона". (Fichajes)



ПСЖ вызвался обменять своего нападающего Рандаля Коло-Муани на Кристофера Нкунку из "Челси". (The Sun)



"Арсенал" следит за нападающим "Аталанты" Матео Ретеги, оцениваемым в 38 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Ньюкасл" готов продать 34-летнего защитника Кирана Триппьера в январе. (Football Insider)



"Реал" рассматривает Педро Порро из "Тоттенхэма" своей целью по укреплению правого фланга обороны. (Sport)



"Астон Вилла" близка к покупке австралийского полузащитника "Вердера" Романо Шмида. (Football Insider)



Другое



"Челси" собирается подписать 15-летнего полузащитника "Уотфорда" Матиса Эбуэ, сына экс-защитника "Арсенала" Эммануэля Эбуэ. (Daily Mail)



"Арсенал" обсуждает новый контракт с 17-летним полузащитником Итаном Нванери. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" близок к назначению Роберто Олабе из "Реал Сосьедад" своим новым спортивным директором. (Footmercato)



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш получил травму правой ноги против "Эвертона" в воскресенье. (The Sun)