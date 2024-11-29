Гвардиола не считает, что "Сити" нужна перестройка

Наставник "Манчестер Юнайтед" Хосеп Гвардиола не считает, что его команде нужна большая перестройка следующим летом.

"Сити" проиграл пять из шести последних матчей во всех соревнованиях, оставшийся завершив вничью, и Гвардиола впервые переживает такой кризис в своей тренерской карьере.



Существует мнение, что дело не только в травме Родрие и что "Сити" нуждается в масштабной перестройке, однако Гвардиола так не считает.



"Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли Премьер-Лигу, мы были в финале Кубка Англии, мы достигли 1/4 финала Лиги Чемпионов, где потерпели поражение от "Реала", играя чрезвычайно хорошо. Это та же самая команда!"



"Мы вернемся, и я знаю это. Я не знаю, когда. Но это правда".



"Мы занимаем второе место в Премьер-Лиге. Это не лучший момент для нас в плане результатов, но у меня есть ощущение, что мы играем более чем достойным образом, хотя этого и недостаточно для побед в матчах", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.