МЮ потратил свыше 21 млн. фунтов на смену главного тренера

Незапланированная смена главного тренера в этом сезоне стоила "Манчестер Юнайтед" свыше 21 миллиона фунтов.

28 октября "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, на место которого из лиссабонского "Спортинга" вскоре был приглашен Рубен Аморим.



На днях "Юнайтед" опубликовал свой очередной квартальный финансовый ответ, из которого следует, что увольнение Тен Хага и его помощников стоило клубу 10.4 млн. фунтов.



Еще 11 млн. фунтов "Юнайтед" выплатил в качестве компенсации "Спортингу" за Аморима и членов его тренерского штаба, сообщает журналист Бен Джейкобс.



Таким образом, смена главного тренера обошлось "Юнайтед" в 21.4 млн. фунтов. Эта сумма была бы ощутимо меньше, если бы не решение клуба продлить контракт с Тен Хагом минувшим летом.