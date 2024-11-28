МЮ потратил свыше 21 млн. фунтов на смену главного тренера

Эрик Тен Хаг Незапланированная смена главного тренера в этом сезоне стоила "Манчестер Юнайтед" свыше 21 миллиона фунтов.

28 октября "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, на место которого из лиссабонского "Спортинга" вскоре был приглашен Рубен Аморим.

На днях "Юнайтед" опубликовал свой очередной квартальный финансовый ответ, из которого следует, что увольнение Тен Хага и его помощников стоило клубу 10.4 млн. фунтов.

Еще 11 млн. фунтов "Юнайтед" выплатил в качестве компенсации "Спортингу" за Аморима и членов его тренерского штаба, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Таким образом, смена главного тренера обошлось "Юнайтед" в 21.4 млн. фунтов. Эта сумма была бы ощутимо меньше, если бы не решение клуба продлить контракт с Тен Хагом минувшим летом.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры, финансы

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 257

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 28.11.2024 10:44 # danilych89
    Эта сумма была бы ощутимо меньше, если бы не решение клуба продлить контракт с Тен Хагом минувшим летом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111477/

    Таким образом, можно посчитать, что Кубок Англии обошелся МЮ как минимум в 10 лямов)

    (ответить)

  2. shearer1 28.11.2024 10:21 # shearer1
    Бизнес кар
    чё

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: