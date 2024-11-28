"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Реалом"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, в ярком стиле переиграв "Реал" со счетом 2:0.

В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Луис Диас, заменив Доминика Собослаи и Коди Гакпо. Выздоровевший Трент Александер-Арнольд начал матч в запасе.



Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, но Рауль Асенсио исправил свою же ошибку и вынес мяч с самой линии ворот.



Вообще, "Ливерпуль" довольно осторожно провел первые полчаса и лишь ближе к перерыву стал наращивать обороты. Дарвин Нуньес головой слегка не попал в угол ворот, а затес Диас своим ударом проверил на бдительность голкипера "Реала" Тибо Куртуа.



С началом второго тайма "красные" усилили давление и на 52-й минуте открыл счет. Макаллистер сыграл в стенку с находившимся на подступах к штрафной Брэдли и после ответной передачи внутрь площадки нанес удар — 1:0.



"Реал" ничего не показывал впереди, но на 59-й минуте заработал пенальти, когда Лукас Васкес упал в чужой штрафной после контакта с Энди Робертсоном. Исполнять 11-метровый взялся Мбаппе, однако пробить Кувина Келлехера не смог.



На 69-й минуте уже хозяева заработали пенальти. Ферлан Менди только фолом смог сорвать контратаку Мохамеда Салаха. Сам же пострадавший взялся бить с точки, но мяч прошел мимо ворот.



И все-таки гостям не удалось избежать второго пропущенного гола. Вышедший на замену Гакпо без помех пробил головой с границы вратарской после подачи Кертиса Джонс с правого фланга — 2:0.



"Реал" уже ничего не смог изменить в остатке матча, хотя пропустить третий гол имел возможность.



"Ливерпуль" провел очень зрелый матч, контролируя игру и свои эмоции на в каждую минуту. Ослабленный же травмами "Реал" был явно не на высоте.



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (0:0)



Голы: Макаллистер 52, Гакпо 76.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Гомес 87), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Джонс (Собослаи 83), Салах, Нуньес (Гакпо 68), Диас.



"Реал": Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди (Гарсия 71), Гюлер (Васкес 57), Камавинга (Себальос 57), Модрич (Эндрик 79), Беллингем, Мбаппе, Браим.



Предупреждения: Нуньес, Гравенберх, Макаллистер — Асенсио, Менди.