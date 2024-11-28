"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Реалом"
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, в ярком стиле переиграв "Реал" со счетом 2:0.
В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Луис Диас, заменив Доминика Собослаи и Коди Гакпо. Выздоровевший Трент Александер-Арнольд начал матч в запасе.
Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, но Рауль Асенсио исправил свою же ошибку и вынес мяч с самой линии ворот.
Вообще, "Ливерпуль" довольно осторожно провел первые полчаса и лишь ближе к перерыву стал наращивать обороты. Дарвин Нуньес головой слегка не попал в угол ворот, а затес Диас своим ударом проверил на бдительность голкипера "Реала" Тибо Куртуа.
С началом второго тайма "красные" усилили давление и на 52-й минуте открыл счет. Макаллистер сыграл в стенку с находившимся на подступах к штрафной Брэдли и после ответной передачи внутрь площадки нанес удар — 1:0.
"Реал" ничего не показывал впереди, но на 59-й минуте заработал пенальти, когда Лукас Васкес упал в чужой штрафной после контакта с Энди Робертсоном. Исполнять 11-метровый взялся Мбаппе, однако пробить Кувина Келлехера не смог.
На 69-й минуте уже хозяева заработали пенальти. Ферлан Менди только фолом смог сорвать контратаку Мохамеда Салаха. Сам же пострадавший взялся бить с точки, но мяч прошел мимо ворот.
И все-таки гостям не удалось избежать второго пропущенного гола. Вышедший на замену Гакпо без помех пробил головой с границы вратарской после подачи Кертиса Джонс с правого фланга — 2:0.
"Реал" уже ничего не смог изменить в остатке матча, хотя пропустить третий гол имел возможность.
"Ливерпуль" провел очень зрелый матч, контролируя игру и свои эмоции на в каждую минуту. Ослабленный же травмами "Реал" был явно не на высоте.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (0:0)
Голы: Макаллистер 52, Гакпо 76.
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Гомес 87), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Джонс (Собослаи 83), Салах, Нуньес (Гакпо 68), Диас.
"Реал": Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди (Гарсия 71), Гюлер (Васкес 57), Камавинга (Себальос 57), Модрич (Эндрик 79), Беллингем, Мбаппе, Браим.
Предупреждения: Нуньес, Гравенберх, Макаллистер — Асенсио, Менди.
28.11.2024 00:55
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Последние комментарии:
ну что за топари
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Чурка, сбежавшая от мобилизации в РФ - пытается рассуждать о службе в армии РФ. Сюр да и только.
(ответить)
Как заставить ватников сжимать свой орешник? Спросить, когда он пойдут в армию.
(ответить)
скорей бы по пидорашке снова въе6али, чтоб пту6лядь дальше сидела в муте с основы
(ответить)
Хуя се... Хача распидарасило. Снова. Среда, Ливерпуль и порванная хачильда. Что может быть лучше?
(ответить)
Успели настроить свои ёбла в 4к к завтрашнему матчу Щолсей...
А вот винцо, увы, подорожало. Больше бабца на свою пенсию не сможет купить, да и в подземке для вшивой чмони и пту-150 стало дороговато закупаться. Ну и ладно, обойдутся валежником.
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Залупукузенцы делают вид, что смотрели матч, хотя, на самом деле, сидели срались здесь и агрились во время матча, проведя всё время в комментах на фупле. Но ёбла в 4к успели настроить.
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28.11.2024 00:35 #
dexter
Гакпо хохлам в дупло!
Источник: http://fapl.ru/posts/111457/?c=1#c7991798
Играет ЛГБТпуль, а жирный даун про хохлов всё думает)
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Так то пенсы молодцы, смотрят матч сост концы.
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Ничего нового
Фанат членси петушастер с завистью наблюдает за ЛЧ когда его помойка играет в лиги конференций ору
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Шейхи ибаные заплатили костоломам среала, чтоб они сломали как можно больше игроков. Надеюсь с Конате и Бредли все в порядке будет
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ЛЗ нужен да
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Брадли должен всегда играть вместо Трента. Пусть валит в Мадрид.
Робертсон уже не тот. Пора на отдых.
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щас бы думать что подзалупаль не на багаже клоппа и его игроках идет, а на гении арне заглота ахаххахахах .
ну пусть выпустит вместо сосолаха кьезу и вместо ван дейка джо гомеса
посмотрим на великого арне заглота хахахааааааа
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Во умора будет, если сисяны вместе с мадридом пролетят мимо плей-офф)))
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Россияне не заметят повышение курса доллара, потому что у них зарплата в рублях, — Дмитрий Песков.
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С победой красные!
Даже не знаю, то ли Слот действительно наладил баланс, то ли игроки на старом багаже реально тащат.
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Рабочая победа на классе в пол ноги - с большим запасом.
1.Винисиус = 70% Реала.
2.Мбаппе - жаль что травмирован и не вышел на поле.
3.Салах дрогнул - бил на силу пендаль - флэшбеки тех финалов сказались.
4.Робо тупой уебанн с IQ=-20.Соперник ходит на одной ноге но надо помочь.
5.Прямо сейчас ЛФК - сильнейший клуб ЕВРОПЫ.
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Арне Слот
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Без травм всё-таки не обошлось. Результат по этому показателю наихудший. Брэдли аут, а этот выпиздыш обезьяний на Хендрике ещё и Конате убил напоследок. Сукаааа!
Против обозлённого Сити и Пепа с расцарапанным ебалом Куанса и Трент в далеко не лучшей форме? Такое себе. А ситюки, слетевшие с катушек, не дай бог ещё кого-нибудь покалечат.
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