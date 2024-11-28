"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Реалом"

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, в ярком стиле переиграв "Реал" со счетом 2:0.

В старт "красных" вернулись Алексис Макаллистер и Луис Диас, заменив Доминика Собослаи и Коди Гакпо. Выздоровевший Трент Александер-Арнольд начал матч в запасе.

Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, но Рауль Асенсио исправил свою же ошибку и вынес мяч с самой линии ворот.

Вообще, "Ливерпуль" довольно осторожно провел первые полчаса и лишь ближе к перерыву стал наращивать обороты. Дарвин Нуньес головой слегка не попал в угол ворот, а затес Диас своим ударом проверил на бдительность голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

С началом второго тайма "красные" усилили давление и на 52-й минуте открыл счет. Макаллистер сыграл в стенку с находившимся на подступах к штрафной Брэдли и после ответной передачи внутрь площадки нанес удар — 1:0.

"Реал" ничего не показывал впереди, но на 59-й минуте заработал пенальти, когда Лукас Васкес упал в чужой штрафной после контакта с Энди Робертсоном. Исполнять 11-метровый взялся Мбаппе, однако пробить Кувина Келлехера не смог.

На 69-й минуте уже хозяева заработали пенальти. Ферлан Менди только фолом смог сорвать контратаку Мохамеда Салаха. Сам же пострадавший взялся бить с точки, но мяч прошел мимо ворот.

И все-таки гостям не удалось избежать второго пропущенного гола. Вышедший на замену Гакпо без помех пробил головой с границы вратарской после подачи Кертиса Джонс с правого фланга — 2:0.

"Реал" уже ничего не смог изменить в остатке матча, хотя пропустить третий гол имел возможность.

"Ливерпуль" провел очень зрелый матч, контролируя игру и свои эмоции на в каждую минуту. Ослабленный же травмами "Реал" был явно не на высоте.

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:0 (0:0)

Голы: Макаллистер 52, Гакпо 76.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Гомес 87), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Джонс (Собослаи 83), Салах, Нуньес (Гакпо 68), Диас.

"Реал": Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди (Гарсия 71), Гюлер (Васкес 57), Камавинга (Себальос 57), Модрич (Эндрик 79), Беллингем, Мбаппе, Браим.

Предупреждения: Нуньес, Гравенберх, Макаллистер — Асенсио, Менди.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 00:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 28.11.2024 02:29 # hammersmith
    ну что за топари

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  2. dexter 28.11.2024 02:10 # dexter
    Чурка, сбежавшая от мобилизации в РФ - пытается рассуждать о службе в армии РФ. Сюр да и только.

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  3. hachidlo 28.11.2024 02:02 # hachidlo
    Как заставить ватников сжимать свой орешник? Спросить, когда он пойдут в армию.

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  4. narcot 28.11.2024 01:51 # narcot
    скорей бы по пидорашке снова въе6али, чтоб пту6лядь дальше сидела в муте с основы

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  5. dexter 28.11.2024 01:42 # dexter
    Хуя се... Хача распидарасило. Снова. Среда, Ливерпуль и порванная хачильда. Что может быть лучше?

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  6. hachidlo 28.11.2024 01:35 # hachidlo
    Успели настроить свои ёбла в 4к к завтрашнему матчу Щолсей...
    А вот винцо, увы, подорожало. Больше бабца на свою пенсию не сможет купить, да и в подземке для вшивой чмони и пту-150 стало дороговато закупаться. Ну и ладно, обойдутся валежником.

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  7. hachidlo 28.11.2024 01:33 # hachidlo
    Залупукузенцы делают вид, что смотрели матч, хотя, на самом деле, сидели срались здесь и агрились во время матча, проведя всё время в комментах на фупле. Но ёбла в 4к успели настроить.

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  8. moneycity 28.11.2024 01:32 # moneycity
    28.11.2024 00:35 #
    dexter

    Гакпо хохлам в дупло!

    Источник: http://fapl.ru/posts/111457/?c=1#c7991798

    Играет ЛГБТпуль, а жирный даун про хохлов всё думает)

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  9. lovrentiy 28.11.2024 01:25 # lovrentiy
    Так то пенсы молодцы, смотрят матч сост концы.

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  10. felix-the-cat 28.11.2024 01:19 # felix-the-cat
    Ничего нового
    Фанат членси петушастер с завистью наблюдает за ЛЧ когда его помойка играет в лиги конференций ору

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  11. tigerpool 28.11.2024 01:18 # tigerpool
    Шейхи ибаные заплатили костоломам среала, чтоб они сломали как можно больше игроков. Надеюсь с Конате и Бредли все в порядке будет

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  12. b84 28.11.2024 01:14 # b84
    ЛЗ нужен да

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  13. brown-ale 28.11.2024 01:13 # brown-ale
    Брадли должен всегда играть вместо Трента. Пусть валит в Мадрид.
    Робертсон уже не тот. Пора на отдых.

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  14. bembo 28.11.2024 01:12 # bembo
    щас бы думать что подзалупаль не на багаже клоппа и его игроках идет, а на гении арне заглота ахаххахахах .

    ну пусть выпустит вместо сосолаха кьезу и вместо ван дейка джо гомеса

    посмотрим на великого арне заглота хахахааааааа

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  15. dexter 28.11.2024 01:05 # dexter
    Во умора будет, если сисяны вместе с мадридом пролетят мимо плей-офф)))

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  16. drogba11cool 28.11.2024 01:05 # drogba11cool
    Россияне не заметят повышение курса доллара, потому что у них зарплата в рублях, — Дмитрий Песков.

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  17. girasimus 28.11.2024 01:05 # girasimus
    С победой красные!
    Даже не знаю, то ли Слот действительно наладил баланс, то ли игроки на старом багаже реально тащат.

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  18. skychnie-oboi 28.11.2024 01:04 # skychnie-oboi
    Рабочая победа на классе в пол ноги - с большим запасом.

    1.Винисиус = 70% Реала.
    2.Мбаппе - жаль что травмирован и не вышел на поле.
    3.Салах дрогнул - бил на силу пендаль - флэшбеки тех финалов сказались.
    4.Робо тупой уебанн с IQ=-20.Соперник ходит на одной ноге но надо помочь.
    5.Прямо сейчас ЛФК - сильнейший клуб ЕВРОПЫ.

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  19. alexomck 28.11.2024 01:03 # alexomck
    Арне Слот

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  20. sausage 28.11.2024 01:03 # sausage
    Без травм всё-таки не обошлось. Результат по этому показателю наихудший. Брэдли аут, а этот выпиздыш обезьяний на Хендрике ещё и Конате убил напоследок. Сукаааа!
    Против обозлённого Сити и Пепа с расцарапанным ебалом Куанса и Трент в далеко не лучшей форме? Такое себе. А ситюки, слетевшие с катушек, не дай бог ещё кого-нибудь покалечат.

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