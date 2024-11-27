Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"
Идущий без потерь в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет дома против действующего победителя турнира "Реала".
"Ливерпуль" пока идет в Лиге Чемпионов со 100-процентным результатом, а вот "Реал" два своих матча проиграл и два выиграл, обнаружив себя в середине турнирной таблицы.
Для "Ливерпуля" это будет первый из двух больших матчей подряд, потому что уже в воскресенье на "Энфилд" пожалует "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.
- "Ливерпуль" выиграл первые три матча против "Реала" в еврокубках (с 1981 по 2009 год), но — ни одного из восьми последующих (1 ничья, 7 поражений).
- "Реал" — это команда, которой "Ливерпуль" чаще всего проигрывал в еврокубках (7 раз).
- Среди команд, против которых "Ливерпуль" провел минимум пять матчей в еврокубках, "Реалу" "красные" проигрывали наиболее часто — в 64% случаев (семь из 11).
- "Ливерпуль" — единственная команда, которая еще не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Последний раз "красным" удавалось выиграть все пять своих первых матчей в Европе в сезоне 2021/22 (7 побед).
- "Реал" потерпел два поражения в трех последних матчах Лиги Чемпионов (1 победа) — как и в 28 предыдущих (20 побед, 6 ничьих).
- Половину из своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" забил после передач с флангов (5/10).
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Реал" вел в счете только 12% игрового времени своих матчей, "Ливерпуль" — 64%, и это лучший показатель в соревновании.
- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил 49 голов в 77 матчах Лиги Чемпионов за карьеру.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у полузащитника Райана Гравенберха наивысший показатель точных передач в "Ливерпуле" — 93% (среди игроков минимум с 50 передачами).
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который из-за травмы задней поверхности бедра не играет с 9 декабря, тренировался в общей группе во вторник. Алиссон, Костас Цимикас, Федерико Кьеза и Диогу Жота все еще травмированы.
Лига Чемпионов. 5-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
27.11.2024 12:00
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Последние комментарии:
Вперед ЛИВЕРПУЛЬ! Пидрид будет в рот выебан, верим!
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К сожалению за Ливерпуль сегодня
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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который из-за травмы задней поверхности бедра не играет с 9 декабря
писька на Миську
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У Сити такой кризис, как будто они лишились лучшего игрока мира, через которого всё строилось.
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Marc-André Fongern
@Fongern_FX
VW, profits slump by 64%.
Audi, profits slump by 91%.
BMW, profits slump by 84%.
Mercedes-Benz, profits slump by 54%.
Germany's core industry is staring into the abyss.
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Акции Газпрома рухнули до исторического минимума — сейчас они торгуются в районе $1
Бляяяя экономике пизда настает, плюс к этому доллар уже 109
Но зато как сказала матвиенко у нас есть супероружие, так что терпим
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В этот мрак не может проникнуть даже крохотный лучик света. Сколько я уже лежу здесь? В этой кромешной тьме... Вечность... а порой кажется, что мгновение... Я ничего не чувствую, словно мое тело парит в воздухе. Как узнать, верен ли мне еще мой рассудок? Или я давно утратил его... И всё же, в этом мире, похожем на скорлупу, есть то, что мне предельно ясно — Только он, словно молния рассекающая мрак, только он видится мне словно наяву... Снова и снова, снова и снова... подобно волнам цунами...
Ненависть, Дружба, Ревность, Разочарование, Беспомощность, Привязанность, Печаль... Всё это сплетается в гигантскую воронку, эти чувства не позволяют моему сознанию угаснуть...
Ты, из-за кого меня заточили в этом кромешном мраке, теперь станешь источником моей жизни... Он, чья жизнь когда-то принадлежала мне, в какой же момент я начал полностью зависеть от него?
И теперь в моем сознании его образ столь ярок, что причиняет моим глазам боль.
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#РубльЖиви
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Подзалупалю надо не надо будто их кто то спрашивать будет, просто выепут и фсе
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Хоть среал и неудобный соперник, но в данной ситуации должны выносить вперед ногами. Главное без травм.
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ваще похуй
ничья устроит
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Не Золси, не интересно…
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Вроде как Реалу резалт здесь нужнее, но Винисиуса не будет, оборона поломана и Энфилд.
С другой стороны Ливерпулю этот матч нафиг не сдался. У них и так в ЛЧ все отлично, а следующий матч против Сити. Ну и Слот - прагматичный тренер.
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hala Madrid y nada mas!
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