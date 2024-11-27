Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

Идущий без потерь в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет дома против действующего победителя турнира "Реала".

"Ливерпуль" пока идет в Лиге Чемпионов со 100-процентным результатом, а вот "Реал" два своих матча проиграл и два выиграл, обнаружив себя в середине турнирной таблицы.



Для "Ливерпуля" это будет первый из двух больших матчей подряд, потому что уже в воскресенье на "Энфилд" пожалует "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.



- "Ливерпуль" выиграл первые три матча против "Реала" в еврокубках (с 1981 по 2009 год), но — ни одного из восьми последующих (1 ничья, 7 поражений).



- "Реал" — это команда, которой "Ливерпуль" чаще всего проигрывал в еврокубках (7 раз).



- Среди команд, против которых "Ливерпуль" провел минимум пять матчей в еврокубках, "Реалу" "красные" проигрывали наиболее часто — в 64% случаев (семь из 11).



- "Ливерпуль" — единственная команда, которая еще не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Последний раз "красным" удавалось выиграть все пять своих первых матчей в Европе в сезоне 2021/22 (7 побед).



- "Реал" потерпел два поражения в трех последних матчах Лиги Чемпионов (1 победа) — как и в 28 предыдущих (20 побед, 6 ничьих).



- Половину из своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" забил после передач с флангов (5/10).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Реал" вел в счете только 12% игрового времени своих матчей, "Ливерпуль" — 64%, и это лучший показатель в соревновании.



- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил 49 голов в 77 матчах Лиги Чемпионов за карьеру.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у полузащитника Райана Гравенберха наивысший показатель точных передач в "Ливерпуле" — 93% (среди игроков минимум с 50 передачами).



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который из-за травмы задней поверхности бедра не играет с 9 декабря, тренировался в общей группе во вторник. Алиссон, Костас Цимикас, Федерико Кьеза и Диогу Жота все еще травмированы.



Лига Чемпионов. 5-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз