Анонс матча "Ливерпуль" — "Реал"

Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах Идущий без потерь в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет дома против действующего победителя турнира "Реала".

"Ливерпуль" пока идет в Лиге Чемпионов со 100-процентным результатом, а вот "Реал" два своих матча проиграл и два выиграл, обнаружив себя в середине турнирной таблицы.

Для "Ливерпуля" это будет первый из двух больших матчей подряд, потому что уже в воскресенье на "Энфилд" пожалует "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.

- "Ливерпуль" выиграл первые три матча против "Реала" в еврокубках (с 1981 по 2009 год), но — ни одного из восьми последующих (1 ничья, 7 поражений).

- "Реал" — это команда, которой "Ливерпуль" чаще всего проигрывал в еврокубках (7 раз).

- Среди команд, против которых "Ливерпуль" провел минимум пять матчей в еврокубках, "Реалу" "красные" проигрывали наиболее часто — в 64% случаев (семь из 11).

- "Ливерпуль" — единственная команда, которая еще не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Последний раз "красным" удавалось выиграть все пять своих первых матчей в Европе в сезоне 2021/22 (7 побед).

- "Реал" потерпел два поражения в трех последних матчах Лиги Чемпионов (1 победа) — как и в 28 предыдущих (20 побед, 6 ничьих).

- Половину из своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" забил после передач с флангов (5/10).

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Реал" вел в счете только 12% игрового времени своих матчей, "Ливерпуль" — 64%, и это лучший показатель в соревновании.

- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил 49 голов в 77 матчах Лиги Чемпионов за карьеру.

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у полузащитника Райана Гравенберха наивысший показатель точных передач в "Ливерпуле" — 93% (среди игроков минимум с 50 передачами).

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который из-за травмы задней поверхности бедра не играет с 9 декабря, тренировался в общей группе во вторник. Алиссон, Костас Цимикас, Федерико Кьеза и Диогу Жота все еще травмированы.

Лига Чемпионов. 5-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 544

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 27.11.2024 13:03 # skydreams
    Вперед ЛИВЕРПУЛЬ! Пидрид будет в рот выебан, верим!

    (ответить)

  2. gameboy 27.11.2024 12:57 # gameboy
    К сожалению за Ливерпуль сегодня

    (ответить)

  3. tigerpool 27.11.2024 12:42 # tigerpool
    Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который из-за травмы задней поверхности бедра не играет с 9 декабря

    писька на Миську

    (ответить)

  4. kellborn 27.11.2024 12:38 # kellborn
    У Сити такой кризис, как будто они лишились лучшего игрока мира, через которого всё строилось.

    (ответить)

  5. jokerz 27.11.2024 12:37 # jokerz
    Marc-Andr&#233; Fongern
    @Fongern_FX

    VW, profits slump by 64%.
    Audi, profits slump by 91%.
    BMW, profits slump by 84%.
    Mercedes-Benz, profits slump by 54%.

    Germany's core industry is staring into the abyss.

    (ответить)

  6. mafia 27.11.2024 12:33 # mafia
    Акции Газпрома рухнули до исторического минимума — сейчас они торгуются в районе $1



    Бляяяя экономике пизда настает, плюс к этому доллар уже 109
    Но зато как сказала матвиенко у нас есть супероружие, так что терпим

    (ответить)

  7. bangladesh 27.11.2024 12:30 # bangladesh
    В этот мрак не может проникнуть даже крохотный лучик света. Сколько я уже лежу здесь? В этой кромешной тьме... Вечность... а порой кажется, что мгновение... Я ничего не чувствую, словно мое тело парит в воздухе. Как узнать, верен ли мне еще мой рассудок? Или я давно утратил его... И всё же, в этом мире, похожем на скорлупу, есть то, что мне предельно ясно — Только он, словно молния рассекающая мрак, только он видится мне словно наяву... Снова и снова, снова и снова... подобно волнам цунами...

    Ненависть, Дружба, Ревность, Разочарование, Беспомощность, Привязанность, Печаль... Всё это сплетается в гигантскую воронку, эти чувства не позволяют моему сознанию угаснуть...

    Ты, из-за кого меня заточили в этом кромешном мраке, теперь станешь источником моей жизни... Он, чья жизнь когда-то принадлежала мне, в какой же момент я начал полностью зависеть от него?

    И теперь в моем сознании его образ столь ярок, что причиняет моим глазам боль.

    (ответить)

  8. hachidlo 27.11.2024 12:29 # hachidlo
    #РубльЖиви

    (ответить)

  9. meshuggah 27.11.2024 12:23 # meshuggah
    Подзалупалю надо не надо будто их кто то спрашивать будет, просто выепут и фсе

    (ответить)

  10. dexter 27.11.2024 12:22 # dexter
    Хоть среал и неудобный соперник, но в данной ситуации должны выносить вперед ногами. Главное без травм.

    (ответить)

  11. ooaaaa 27.11.2024 12:21 # ooaaaa
    ваще похуй
    ничья устроит

    (ответить)

  12. hachidlo 27.11.2024 12:20 # hachidlo
    Не Золси, не интересно…

    (ответить)

  13. alexomck 27.11.2024 12:15 # alexomck
    Вроде как Реалу резалт здесь нужнее, но Винисиуса не будет, оборона поломана и Энфилд.
    С другой стороны Ливерпулю этот матч нафиг не сдался. У них и так в ЛЧ все отлично, а следующий матч против Сити. Ну и Слот - прагматичный тренер.

    (ответить)

  14. jokerz 27.11.2024 12:07 # jokerz
    hala Madrid y nada mas!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: