Галлас призвал "Арсенал" обзавестись другим нападающим вместо Хаверца
Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас призвал "канониров" обзавестись другим нападающим вместо Кая Хаверца.
Хаверц раскрылся с лучшей стороны в прошлом сезоне в качестве нападающего, однако в этой кампании игра у Кая не идет.
25-летний немец забил лишь четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, и Галлас чувствует, что с таким нападающим титул "Арсеналу" не светит.
"Кай Хаверц никогда и не был правильным человеком, чтобы привести "Арсенал" к титулу Премьер-Лиги. Хаверц — хороший игрок, но он не соответствует топ-уровню. Мне жаль, но он и близко не является игроком мирового уровня. "Арсеналу" нужно заменить его в качестве нападающего".
"Я по-прежнему не понимаю, почему Виктор Осимхен в "Галатасарае". "Арсеналу" нужен нападающий вроде Осимхена. Клубу нужно очнуться — им нужен нападающий, это очевидно и просто. Вам нужна сильная конкуренция".
"Именно поэтому "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" остаются на столь высоком уровне. А если вы каждую неделю играете одним стартовым составом, качество игры будет снижаться. Все игроки "Манчестер Сити" являются игроками сборных, даже на скамейке запасных, и "Арсеналу" нужно достичь этого уровня", — цитирует Галласа Daily Mirror.
26.11.2024 13:00
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