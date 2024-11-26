"Тоттенхэм" потерял Викарио с переломом лодыжки

Гульельмо Викарио "Тоттенхэм" объявил, что голкипер Гульельмо Викарио получил перелом лодыжки и уже перенес операцию.

Викарио стал одним из героев победного для "Тоттенхэма" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (0:4), отметившись несколькими спасениями.

Викарио провел на поле "Этихад" все 90 минут, но как раз в этом матче 28-летний итальянец получил травму, которая позже была квалифицирована как перелом правой лодыжки.

Викарио уже был прооперирирован, и "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления своего первого номера, но можно предположить, что счет пойдет на месяцы.

С момента своего перехода из "Эмполи" летом 2023 Викарио сыграл каждую минуту каждого матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге — 38 в прошлом и 12 в этом.

Ожидается, что в отсутствие Викарио защищать ворота команды Анге Постекоглу будет 36-летний Фрэйзер Форстер, который в этом сезоне сыграл четыре матча во второстепенных турнирах.

Также нельзя исключать, что "Тоттенхэм" пригласит нового голкипера в январе, если восстановление Викарио затянется.


Метки Викарио, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2024 00:05

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  1. narcot 26.11.2024 00:53 # narcot
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Сити" унизительно проиграл "Тоттенхэму"

    Источник: http://fapl.ru/posts/111389/


    26.11.2024 00:48 #
    drogba11cool

    Слабо ебете!

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  2. drogba11cool 26.11.2024 00:48 # drogba11cool
    Все равно найдётся догорающий хохол, который на расплавленном телефоне отправит в интернет заготовленный шаблон - "Слабо ебете!"

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  3. drogba11cool 26.11.2024 00:46 # drogba11cool
    Фикалио тащил петухов!

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  4. scholes18 26.11.2024 00:27 # scholes18
    декстер и никита самые тупорылые ватные дауны этого сайта.
    я в ахуе, что даже такие додики как сосиска, мафия и муфк иногда что-то понимают и признают ошибки правительства и командования, а эти два пидора, которые залетают на фапл в одно время всегда, продолжают что-то гнуть.
    мужики, хотя даже язык не повернётся вас так назвать... пидоры, если вы не троллите, то вы убогие закомплексованные хуесосы (декстер точно жирная тварь).

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  5. bembo 26.11.2024 00:10 # bembo
    гуд кипер, но потеря для шпор лютая, у них там бомж фостер вроде на подмене...это гг

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  6. mafia 26.11.2024 00:06 # mafia
    Орешник

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