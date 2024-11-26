"Тоттенхэм" потерял Викарио с переломом лодыжки
"Тоттенхэм" объявил, что голкипер Гульельмо Викарио получил перелом лодыжки и уже перенес операцию.
Викарио стал одним из героев победного для "Тоттенхэма" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (0:4), отметившись несколькими спасениями.
Викарио провел на поле "Этихад" все 90 минут, но как раз в этом матче 28-летний итальянец получил травму, которая позже была квалифицирована как перелом правой лодыжки.
Викарио уже был прооперирирован, и "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления своего первого номера, но можно предположить, что счет пойдет на месяцы.
С момента своего перехода из "Эмполи" летом 2023 Викарио сыграл каждую минуту каждого матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге — 38 в прошлом и 12 в этом.
Ожидается, что в отсутствие Викарио защищать ворота команды Анге Постекоглу будет 36-летний Фрэйзер Форстер, который в этом сезоне сыграл четыре матча во второстепенных турнирах.
Также нельзя исключать, что "Тоттенхэм" пригласит нового голкипера в январе, если восстановление Викарио затянется.
26.11.2024 00:05
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Сити" унизительно проиграл "Тоттенхэму"
Источник: http://fapl.ru/posts/111389/
26.11.2024 00:48 #
drogba11cool
Слабо ебете!
(ответить)
Все равно найдётся догорающий хохол, который на расплавленном телефоне отправит в интернет заготовленный шаблон - "Слабо ебете!"
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Фикалио тащил петухов!
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декстер и никита самые тупорылые ватные дауны этого сайта.
я в ахуе, что даже такие додики как сосиска, мафия и муфк иногда что-то понимают и признают ошибки правительства и командования, а эти два пидора, которые залетают на фапл в одно время всегда, продолжают что-то гнуть.
мужики, хотя даже язык не повернётся вас так назвать... пидоры, если вы не троллите, то вы убогие закомплексованные хуесосы (декстер точно жирная тварь).
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гуд кипер, но потеря для шпор лютая, у них там бомж фостер вроде на подмене...это гг
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Орешник
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