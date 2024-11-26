"Тоттенхэм" потерял Викарио с переломом лодыжки

"Тоттенхэм" объявил, что голкипер Гульельмо Викарио получил перелом лодыжки и уже перенес операцию.

Викарио стал одним из героев победного для "Тоттенхэма" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (0:4), отметившись несколькими спасениями.



Викарио провел на поле "Этихад" все 90 минут, но как раз в этом матче 28-летний итальянец получил травму, которая позже была квалифицирована как перелом правой лодыжки.



Викарио уже был прооперирирован, и "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления своего первого номера, но можно предположить, что счет пойдет на месяцы.



С момента своего перехода из "Эмполи" летом 2023 Викарио сыграл каждую минуту каждого матча "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге — 38 в прошлом и 12 в этом.



Ожидается, что в отсутствие Викарио защищать ворота команды Анге Постекоглу будет 36-летний Фрэйзер Форстер, который в этом сезоне сыграл четыре матча во второстепенных турнирах.



Также нельзя исключать, что "Тоттенхэм" пригласит нового голкипера в январе, если восстановление Викарио затянется.