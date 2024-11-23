"Сити" унизительно проиграл "Тоттенхэму"

Джеймс Мэддисон и Эдерсон "Манчестер Сити" унизительным образом проиграл "Тоттенхэму", пропустив четыре безответных мяча в домашних стенах.

В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Бернарду Силва, заменив Джахмая Симпсон-Пьюзи, Матеуша Нунеша и Матео Ковачича.

Три перестановки произошло и в старте у "шпор". Этими новыми лицами оказались Бен Дэвис, Ив Биссума и Джеймс Мэддисон, заменив Кристиана Ромеро, Родриго Бентанкура и Бреннана Джонсона.

Хозяева очень резво начали матч и уже на пятой минуте были обязаны открывать счет. Эрлинг Холанд был выведен на отличную позицию в штрафной, но пробить сразу не решился, а когда все же нанес удар, то промахнулся.

На 11-й минуте Холанд уже попал в створ, резко пробив в касание из пределов штрафной, однако голкипер гостей Гульельмо Викарио выручил свою команду.

Прошло еще две минуты, и "Сити" внезапно пропустил. Деян Кулусевски ускользнул от Йошко Гвардиола на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую, а там Мэддисон ногой в касание переправил мяч в сетку — 0:1.

На 18-й минуте Эдерсон спас "горожан" от второго гола, отразив крученый удар Сона Хен Мина с дистанции.

И все-таки "Тоттенхэм" удвоил счет. Сон выждал паузу в штрафной и сделал короткую передачу на подключившегося Мэддисона, который подсек мяч перед Эдерсоном — 0:2.

Вскоре хозяева пришли в чувство и вернули себе контроль над игрой, но до перерыва лишь еще пару раз напрягли Викарио. При этом гости всегда были готовы убежать в прорыв, легко преодолевая центр поля.

Второй тайм начался с того, что разница в счете стала крупной. Доминик Соланке догнал уходящий мяч и почти от лицевой линии покатил назад под удар Педро Порро — 0:3.

"Сити" не оставалось ничего другого, кроме как бросить все силы вперед. На 60-й минуте Холанд едва не отыграл один гол, пробив в перекладину.

У "Тоттенхэма" появились возможности для контратак, и на 60-й минуте только Эдерсон избавил свою команду от четвертого пропущенного гола после удара Кулусевски с близкого расстояния.

В концовке матча Викарио совершил еще пару сейвов, а когда уже шло компенсированное время, Тимо Вернер своим прострелом вывел на пустой угол ворот Бреннана Джонсона — 0:4.

"Сити" обнадеживающим образом начал этот матч, но "Тоттенхэм" открыл счет в первой же вразумительной атаке. Дальше "горожане" уже не были похожи на себя, потерпев унизительное домашнее поражение.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 22:30

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Последние комментарии:




  1. skydreams 23.11.2024 23:05 # skydreams
    Бенуа Бадьяшиль в сегодняшнем матче:

    - Лидер по передачам (101)
    - Лидер по перехватам (4)
    - Лидер в "Челси" по заблокированным ударам (1)


    ЧЕРНЫЙ МАЛЬДИНИ!

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  2. sausage 23.11.2024 23:04 # sausage
    Интересно, Холланд там не буравил опять после матча? Такой даун, я ебу) Там в Сити уебанов будто разводят. Помню Эдерсон в Маура бутылкой швырялся. Таких гандонов делают шальные деньги из простых тупорезов, одарённых лишь физически, что пиздец.

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  3. moneycity 23.11.2024 22:56 # moneycity
    У КОРОЛЕЙ кризис, а Гвардиола продлевает контракт с клубом, тем самым показывает как верит в клуб и болельщиков, даже готов в Чемпионшипе тренировать, если суд будет проигран.
    Тем временем, сутулый таракан Хлопп убежал с тонущего корабля, с гадюшника полного портовых проституток.
    Вот вам и разница в тренерах.

    (ответить)

  4. skydreams 23.11.2024 22:50 # skydreams
    23.11.2024 22:29 #
    zaeba1l

    Иди нах за свой манговнайтед болеть..

    Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968


    заебал, а откуда инфа, что сосидж за МЮ топит?

    (ответить)

  5. live-juve 23.11.2024 22:50 # live-juve
    нормально так поссыкали на лысого и голубятню...

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  6. alexomck 23.11.2024 22:49 # alexomck
    Гвардиола: "Возможно, через месяц меня здесь не будет"

    Источник: http://fapl.ru/posts/111384/

    и команду перед понижением не бросил, и отступные получит, вот жук:)

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  7. skydreams 23.11.2024 22:48 # skydreams
    23.11.2024 22:21 #
    takernotagiver

    Отличная вторая половина недели выдалась - демонстрация Россией Орешника, потом победа Арсенала и теперь поражение Сити)

    Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968


    бля прошлая ветка топ, ухахахахах))

    (ответить)

  8. huidrochidlo 23.11.2024 22:48 # huidrochidlo
    23.11.2024 22:41 #
    drogba11cool

    Можно отметить отличную работу Фикалио, классно посрал
    (ответить)

    (ответить)

  9. felix-the-cat 23.11.2024 22:47 # felix-the-cat
    5 раз кончили фанатам 1сиси на ебало подряд, щас в лч победят и глядишь на Энфилде снова обкончают им ебала ору

    Пусть привыкают к чемпионшипу ахахахахах

    (ответить)

  10. suckernotagiver 23.11.2024 22:46 # suckernotagiver
    Мы стали забывать

    23.11.2024 01:24 #
    takernotagiver

    Быть пидором и скулить - это моя прерогатива)

    16.06.2022 11:37 #
    takernotagiver

    Твой батя пидор, сынок.



    23.11.2024 17:23 #
    takernotagiver

    Не забудь еще, что я пидор)


    23.11.2024 15:17 #
    takernotagiver

    Я сказала, что подготовила свое обезьянье ипало к просмотрю)



    23.11.2024 17:32 #
    takernotagiver

    Никто не забудет, что я пидор

    (ответить)

  11. moneycity 23.11.2024 22:44 # moneycity
    До этого я писал, что среди претендентов на титул вижу Арсенал, помимо Манчестер Сити, теперь карандашом запишу ещё и Челси. Вот такая тройка вырисовывается.
    Ну а с ЛГБТпулем всё понятно) скузнявые проститутки кукарекают так, как будто к концу февраля не присядут плотно на страпон)

    (ответить)

  12. roberto-89 23.11.2024 22:42 # roberto-89
    Лфк на троне сити на страпоне ехехехехе

    (ответить)

  13. huidrochidlo 23.11.2024 22:42 # huidrochidlo
    23.11.2024 22:41 #
    felix-the-cat

    5 матчей подряд смачно кончают на ебало

    https://imgur.com/a/jIEMjeL

    (ответить)

  14. skydreams 23.11.2024 22:42 # skydreams
    23.11.2024 21:47 #
    ygyrbendar

    Вот хохма будет если Залупенси в итоге чемп возьмут

    Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968

    полюбому возьмём, я ж говорю, с колбасой во 2 туре матч за чемпик. выиграем 3-1, хет-трик Кайседо и Лавия в свои ворота

    (ответить)

  15. brati6ka 23.11.2024 22:41 # brati6ka
    Не хочу давать сосать хуесосачу больше, фапля, у меня уже хуй болит

    (ответить)

  16. felix-the-cat 23.11.2024 22:41 # felix-the-cat
    5 матчей подряд смачно кончают на ебала полторашек из 1сиси ору

    (ответить)

  17. skydreams 23.11.2024 22:40 # skydreams
    Челси к титулю уверенно дойдёт если мафия не сглазит

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  18. huidrochidlo 23.11.2024 22:39 # huidrochidlo
    23.11.2024 22:20 #
    felix-the-cat

    Пулемета, которым меня в жопу ебут дрища обоссаный

    https://imgur.com/a/jIEMjeL

    (ответить)

  19. sausage 23.11.2024 22:39 # sausage
    На фапле ситюков и так-то было раз-два и обчёлся плюс пол рыла (ибо местного цыгана за целого человека вряд ли кто-то считает), а теперь вообще никого.

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  20. brown-ale 23.11.2024 22:38 # brown-ale
    Петухи не будут петухами, если теперь не проиграют следующий матч.

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