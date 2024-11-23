"Сити" унизительно проиграл "Тоттенхэму"
"Манчестер Сити" унизительным образом проиграл "Тоттенхэму", пропустив четыре безответных мяча в домашних стенах.
В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Бернарду Силва, заменив Джахмая Симпсон-Пьюзи, Матеуша Нунеша и Матео Ковачича.
Три перестановки произошло и в старте у "шпор". Этими новыми лицами оказались Бен Дэвис, Ив Биссума и Джеймс Мэддисон, заменив Кристиана Ромеро, Родриго Бентанкура и Бреннана Джонсона.
Хозяева очень резво начали матч и уже на пятой минуте были обязаны открывать счет. Эрлинг Холанд был выведен на отличную позицию в штрафной, но пробить сразу не решился, а когда все же нанес удар, то промахнулся.
На 11-й минуте Холанд уже попал в створ, резко пробив в касание из пределов штрафной, однако голкипер гостей Гульельмо Викарио выручил свою команду.
Прошло еще две минуты, и "Сити" внезапно пропустил. Деян Кулусевски ускользнул от Йошко Гвардиола на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую, а там Мэддисон ногой в касание переправил мяч в сетку — 0:1.
На 18-й минуте Эдерсон спас "горожан" от второго гола, отразив крученый удар Сона Хен Мина с дистанции.
И все-таки "Тоттенхэм" удвоил счет. Сон выждал паузу в штрафной и сделал короткую передачу на подключившегося Мэддисона, который подсек мяч перед Эдерсоном — 0:2.
Вскоре хозяева пришли в чувство и вернули себе контроль над игрой, но до перерыва лишь еще пару раз напрягли Викарио. При этом гости всегда были готовы убежать в прорыв, легко преодолевая центр поля.
Второй тайм начался с того, что разница в счете стала крупной. Доминик Соланке догнал уходящий мяч и почти от лицевой линии покатил назад под удар Педро Порро — 0:3.
"Сити" не оставалось ничего другого, кроме как бросить все силы вперед. На 60-й минуте Холанд едва не отыграл один гол, пробив в перекладину.
У "Тоттенхэма" появились возможности для контратак, и на 60-й минуте только Эдерсон избавил свою команду от четвертого пропущенного гола после удара Кулусевски с близкого расстояния.
В концовке матча Викарио совершил еще пару сейвов, а когда уже шло компенсированное время, Тимо Вернер своим прострелом вывел на пустой угол ворот Бреннана Джонсона — 0:4.
"Сити" обнадеживающим образом начал этот матч, но "Тоттенхэм" открыл счет в первой же вразумительной атаке. Дальше "горожане" уже не были похожи на себя, потерпев унизительное домашнее поражение.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.11.2024 22:30
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Последние комментарии:
Бенуа Бадьяшиль в сегодняшнем матче:
- Лидер по передачам (101)
- Лидер по перехватам (4)
- Лидер в "Челси" по заблокированным ударам (1)
ЧЕРНЫЙ МАЛЬДИНИ!
(ответить)
Интересно, Холланд там не буравил опять после матча? Такой даун, я ебу) Там в Сити уебанов будто разводят. Помню Эдерсон в Маура бутылкой швырялся. Таких гандонов делают шальные деньги из простых тупорезов, одарённых лишь физически, что пиздец.
(ответить)
У КОРОЛЕЙ кризис, а Гвардиола продлевает контракт с клубом, тем самым показывает как верит в клуб и болельщиков, даже готов в Чемпионшипе тренировать, если суд будет проигран.
Тем временем, сутулый таракан Хлопп убежал с тонущего корабля, с гадюшника полного портовых проституток.
Вот вам и разница в тренерах.
(ответить)
23.11.2024 22:29 #
zaeba1l
Иди нах за свой манговнайтед болеть..
Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968
заебал, а откуда инфа, что сосидж за МЮ топит?
(ответить)
нормально так поссыкали на лысого и голубятню...
(ответить)
Гвардиола: "Возможно, через месяц меня здесь не будет"
Источник: http://fapl.ru/posts/111384/
и команду перед понижением не бросил, и отступные получит, вот жук:)
(ответить)
23.11.2024 22:21 #
takernotagiver
Отличная вторая половина недели выдалась - демонстрация Россией Орешника, потом победа Арсенала и теперь поражение Сити)
Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968
бля прошлая ветка топ, ухахахахах))
(ответить)
23.11.2024 22:41 #
drogba11cool
Можно отметить отличную работу Фикалио, классно посрал
(ответить)
(ответить)
5 раз кончили фанатам 1сиси на ебало подряд, щас в лч победят и глядишь на Энфилде снова обкончают им ебала ору
Пусть привыкают к чемпионшипу ахахахахах
(ответить)
Мы стали забывать
23.11.2024 01:24 #
takernotagiver
Быть пидором и скулить - это моя прерогатива)
16.06.2022 11:37 #
takernotagiver
Твой батя пидор, сынок.
23.11.2024 17:23 #
takernotagiver
Не забудь еще, что я пидор)
23.11.2024 15:17 #
takernotagiver
Я сказала, что подготовила свое обезьянье ипало к просмотрю)
23.11.2024 17:32 #
takernotagiver
Никто не забудет, что я пидор
(ответить)
До этого я писал, что среди претендентов на титул вижу Арсенал, помимо Манчестер Сити, теперь карандашом запишу ещё и Челси. Вот такая тройка вырисовывается.
Ну а с ЛГБТпулем всё понятно) скузнявые проститутки кукарекают так, как будто к концу февраля не присядут плотно на страпон)
(ответить)
Лфк на троне сити на страпоне ехехехехе
(ответить)
23.11.2024 22:41 #
felix-the-cat
5 матчей подряд смачно кончают на ебало
https://imgur.com/a/jIEMjeL
(ответить)
23.11.2024 21:47 #
ygyrbendar
Вот хохма будет если Залупенси в итоге чемп возьмут
Источник: http://fapl.ru/posts/111386/?c=1#c7988968
полюбому возьмём, я ж говорю, с колбасой во 2 туре матч за чемпик. выиграем 3-1, хет-трик Кайседо и Лавия в свои ворота
(ответить)
Не хочу давать сосать хуесосачу больше, фапля, у меня уже хуй болит
(ответить)
5 матчей подряд смачно кончают на ебала полторашек из 1сиси ору
(ответить)
Челси к титулю уверенно дойдёт если мафия не сглазит
(ответить)
23.11.2024 22:20 #
felix-the-cat
Пулемета, которым меня в жопу ебут дрища обоссаный
https://imgur.com/a/jIEMjeL
(ответить)
На фапле ситюков и так-то было раз-два и обчёлся плюс пол рыла (ибо местного цыгана за целого человека вряд ли кто-то считает), а теперь вообще никого.
(ответить)
Петухи не будут петухами, если теперь не проиграют следующий матч.
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