"Сити" унизительно проиграл "Тоттенхэму"

"Манчестер Сити" унизительным образом проиграл "Тоттенхэму", пропустив четыре безответных мяча в домашних стенах.

В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Бернарду Силва, заменив Джахмая Симпсон-Пьюзи, Матеуша Нунеша и Матео Ковачича.



Три перестановки произошло и в старте у "шпор". Этими новыми лицами оказались Бен Дэвис, Ив Биссума и Джеймс Мэддисон, заменив Кристиана Ромеро, Родриго Бентанкура и Бреннана Джонсона.



Хозяева очень резво начали матч и уже на пятой минуте были обязаны открывать счет. Эрлинг Холанд был выведен на отличную позицию в штрафной, но пробить сразу не решился, а когда все же нанес удар, то промахнулся.



На 11-й минуте Холанд уже попал в створ, резко пробив в касание из пределов штрафной, однако голкипер гостей Гульельмо Викарио выручил свою команду.



Прошло еще две минуты, и "Сити" внезапно пропустил. Деян Кулусевски ускользнул от Йошко Гвардиола на правом фланге и выполнил подачу во вратарскую, а там Мэддисон ногой в касание переправил мяч в сетку — 0:1.



На 18-й минуте Эдерсон спас "горожан" от второго гола, отразив крученый удар Сона Хен Мина с дистанции.



И все-таки "Тоттенхэм" удвоил счет. Сон выждал паузу в штрафной и сделал короткую передачу на подключившегося Мэддисона, который подсек мяч перед Эдерсоном — 0:2.



Вскоре хозяева пришли в чувство и вернули себе контроль над игрой, но до перерыва лишь еще пару раз напрягли Викарио. При этом гости всегда были готовы убежать в прорыв, легко преодолевая центр поля.



Второй тайм начался с того, что разница в счете стала крупной. Доминик Соланке догнал уходящий мяч и почти от лицевой линии покатил назад под удар Педро Порро — 0:3.



"Сити" не оставалось ничего другого, кроме как бросить все силы вперед. На 60-й минуте Холанд едва не отыграл один гол, пробив в перекладину.



У "Тоттенхэма" появились возможности для контратак, и на 60-й минуте только Эдерсон избавил свою команду от четвертого пропущенного гола после удара Кулусевски с близкого расстояния.



В концовке матча Викарио совершил еще пару сейвов, а когда уже шло компенсированное время, Тимо Вернер своим прострелом вывел на пустой угол ворот Бреннана Джонсона — 0:4.



"Сити" обнадеживающим образом начал этот матч, но "Тоттенхэм" открыл счет в первой же вразумительной атаке. Дальше "горожане" уже не были похожи на себя, потерпев унизительное домашнее поражение.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче