Гвардиола: "Возможно, через месяц меня здесь не будет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что может уйти раньше, нежели рассчитан его новый контракт.

На текущей неделе "Сити" объявил, что Гвардиола продлил свой истекавший в конце сезона контракт до лета 2027. Однако Хосеп не может гарантировать, что отработает все это время.



"Всего за два часа мы сделали это (согласовали новый контракт). И я бы хотел остаться еще на два года, но я знаю, что я не останусь еще на два года, если результаты не будут хороши".



"Если мы не будем проявлять себя, наши фанаты и президент спросят, что происходит, и потребуют это изменить. Каждый под давлением. У меня есть контракт, но, возможно, через месяц меня здесь не будет. Я заслужил продлить свой контракт, но мы должны добиваться успеха снова, иначе клубу нужно будет найти решение", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.