Гвардиола: "Возможно, через месяц меня здесь не будет"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что может уйти раньше, нежели рассчитан его новый контракт.

На текущей неделе "Сити" объявил, что Гвардиола продлил свой истекавший в конце сезона контракт до лета 2027. Однако Хосеп не может гарантировать, что отработает все это время.

"Всего за два часа мы сделали это (согласовали новый контракт). И я бы хотел остаться еще на два года, но я знаю, что я не останусь еще на два года, если результаты не будут хороши".

"Если мы не будем проявлять себя, наши фанаты и президент спросят, что происходит, и потребуют это изменить. Каждый под давлением. У меня есть контракт, но, возможно, через месяц меня здесь не будет. Я заслужил продлить свой контракт, но мы должны добиваться успеха снова, иначе клубу нужно будет найти решение", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 18:00

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  1. seagull77 23.11.2024 18:52 # seagull77
    Попизди, попизди гвардилупа

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  2. vals1702 23.11.2024 18:22 # vals1702
    нужен лярд на трансферы

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  3. xxa 23.11.2024 18:19 # xxa
    Голубой тренеришка голубой командишки за которую болеют только голубые

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  4. brati6ka 23.11.2024 18:17 # brati6ka
    КОРОЛЬ!!!

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