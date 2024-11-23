Артета: "Травма Сака? Мы можем прислать МРТ-снимок"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета вызвался доказать, что его вингер Букайо Сака не увиливал от поездки в сборную Англии.

Как и многие игроки, которые в минувший международный перерыв не смогли приехать в сборную Англии из-за травм, Сака внезапно выздоровел и вернулся в стартовый состав своего клуба в субботу.



Именно Сака своим голом положил начало разгрому "Ноттингем Форест" со счетом 3:0, однако Артета уверяет, что Букайо правда был травмирован.



"Ну, все очень просто, мы можем прислать МРТ-снимок. Между медицинским персоналом "Арсенала" и сборной Англии был очень ясный канал коммуникации".



"Он не сделал ничего неправильного, он отсутствовал, и ему требовалось время залечить травму. Он провел только одну тренировку", — цитирует Артету Daily Star.