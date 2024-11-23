Мареска: "Я не думаю о Харри Кейне"

Наставник "Челси" Энцо Мареска отказался комментировать заявление капитана сборной Англии Харри Кейна по поводу массового отказа игроков, включая Коула Палмера, от поездки в национальную команду.

В минувший международный перерыв английская сборная столкнулась с тем, что игроки массово отказались от вызова в национальную команду, сославшись на проблемы со здоровьем.



Эта ситуация побудила Кейна выступить с речью о том, что сборная должна быть на первом месте, однако после победы 1:2 над "Лестером" Мареска отказался обсуждать этот упрек в адрес внезапно выздоровевших игроков.



"Моя реакция в том, что мы закончили матч 10 минут назад, мы победили 2:1. Нет никакой реакции, нет никаких комментариев".



"Мы закончили матч 10 минут назад. Я не думаю о Харри Кейне. У меня нет никаких комментариев насчет этого", — цитирует Мареску Evening Standard.