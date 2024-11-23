"Арсенал" разгромил "Форест"

"Арсенал" отреагировал на последние неудачи, разгромив дома "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.

Наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался выздоровевший Риккардо Калафьори. Деклан Райс был переведен в запас.



Поздно вернувшийся из сборной Новой Зеландии Крис Вуд расположился лишь на скамейке запасных "лесников". Его место в нападении занял Тайво Авоньи.



Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах гостей. Юрриен Тимбер сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как удар Микеля Мерино головой был остановлен защитником. Однако гол не был засчитан из-за офсайда, подтвержденного VAR.



"Арсенал" не стал опускать руки, а лишь усилил натиск и на 15-й минуте открыл счет. Получив передачу от Мартина Эдегора в штрафной, Букайо Сака ушел от нескольких соперников и расстрелял ворота — 1:0.



В остатке первого тайма "канониры" продолжили диктовать игру, тогда как "лесники" за первые 45 минут даже ни разу не пробили в створ ворот Давида Райи.



Вскоре после начала второго тайма Томас Партей, вышедший на замену в перерыве, удвоил преимущество своей команды, нанеся крученый удар с дистанции — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Арсенал" продолжил играть первым номером и много атаковал, тогда как "Форест" толком ничего не показывал.



На 86-й минуте Рахим Стерлинг сделал передачу назад в штрафной на Итана Нванери, который в касание поразил ближний угол ворот — 3:0.



В остатке матча Жоте Силве удалось поразить ворота Райи, однако "лесники" лишились своего утешительного гола — офсайд.



"Арсенал" провел практически безупречный матч. "Форест" совершенно ничего не показал в атаке, поставив под сомнение свои притязания на попадание в еврокубки.



"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче