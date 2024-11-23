"Арсенал" разгромил "Форест"
"Арсенал" отреагировал на последние неудачи, разгромив дома "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.
Наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался выздоровевший Риккардо Калафьори. Деклан Райс был переведен в запас.
Поздно вернувшийся из сборной Новой Зеландии Крис Вуд расположился лишь на скамейке запасных "лесников". Его место в нападении занял Тайво Авоньи.
Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах гостей. Юрриен Тимбер сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как удар Микеля Мерино головой был остановлен защитником. Однако гол не был засчитан из-за офсайда, подтвержденного VAR.
"Арсенал" не стал опускать руки, а лишь усилил натиск и на 15-й минуте открыл счет. Получив передачу от Мартина Эдегора в штрафной, Букайо Сака ушел от нескольких соперников и расстрелял ворота — 1:0.
В остатке первого тайма "канониры" продолжили диктовать игру, тогда как "лесники" за первые 45 минут даже ни разу не пробили в створ ворот Давида Райи.
Вскоре после начала второго тайма Томас Партей, вышедший на замену в перерыве, удвоил преимущество своей команды, нанеся крученый удар с дистанции — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "Арсенал" продолжил играть первым номером и много атаковал, тогда как "Форест" толком ничего не показывал.
На 86-й минуте Рахим Стерлинг сделал передачу назад в штрафной на Итана Нванери, который в касание поразил ближний угол ворот — 3:0.
В остатке матча Жоте Силве удалось поразить ворота Райи, однако "лесники" лишились своего утешительного гола — офсайд.
"Арсенал" провел практически безупречный матч. "Форест" совершенно ничего не показал в атаке, поставив под сомнение свои притязания на попадание в еврокубки.
"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
23.11.2024 20:00
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Последние комментарии:
Какой фоден хуесос ахахахах как они пытаются насосать на пенку ахаххахаха
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Давно не видел Сити таким беспомощным
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Пиздец че с голубой помойкой происходит, тут они вряд ли проиграют, тоттенхем любит в рот брать во втором тайме, но чето хуета какаято
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Следующая эра - ЭРА МАРЕСКИ
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Я все понял. Сити сливает Гвардиолу)
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115 нарушений Сити, а сколько у Пенсии?
(ответить)
Сити когда то закончится рано или поздно! И будет новая эра других команд!
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Если серьёзно, то на этих петухов особой надежды нет. Вот проорусь , если Сити камбэкнут)
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Тоттенхэм без страха играет с Сити в атаку. Хоть и без Родри, но это достойно уважения
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Эй, Артурчик, что ты там рассказывал про то, что на победы КОРОЛЕЙ всем похуй и хейтеров у них нет? Читаешь комменты? Изучай процессы)
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Ну бля Арне, если не сейчас, то когда
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Не радуйтесь раньше времени, эти пидарасы могут изи камбекнуть
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Полтора фана сити пропали вместе с результатами сити. 115 нарушений и уже 5 всос намечается. Как говорил классик збс ой как збс!
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Мне кажется что Сити ща соберутся, воспрянут и забьют таки один гол.
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саси-те спокойно,
даёт фору
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Бедные мансиси по 4 игрока на позицию, а сломался один игрок и члениола оказался лохом)))
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У Сити центра нет, минус Родри, минус Ковачич и всё, габелла, старикан Гюндо один не вывозит. А все надрачивали на Холланда, ну и что он может?
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21.11.2024 12:53 #
high-malvern
Пздц Тоттенхэму. А ставить автобус, как остальные грек не может.
Источник: http://fapl.ru/posts/111338/
)))))))))
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Сити, хуй сосите
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лфк уже в матче с сити на энфилде оформит апл
как в ковидный сезон
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