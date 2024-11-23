"Арсенал" разгромил "Форест"

Букайо Сака "Арсенал" отреагировал на последние неудачи, разгромив дома "Ноттингем Форест" со счетом 3:0.

Наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков относительно предыдущего матча Премьер-Лиги. Среди тех, кто получил свой шанс, оказался выздоровевший Риккардо Калафьори. Деклан Райс был переведен в запас.

Поздно вернувшийся из сборной Новой Зеландии Крис Вуд расположился лишь на скамейке запасных "лесников". Его место в нападении занял Тайво Авоньи.

Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах гостей. Юрриен Тимбер сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как удар Микеля Мерино головой был остановлен защитником. Однако гол не был засчитан из-за офсайда, подтвержденного VAR.

"Арсенал" не стал опускать руки, а лишь усилил натиск и на 15-й минуте открыл счет. Получив передачу от Мартина Эдегора в штрафной, Букайо Сака ушел от нескольких соперников и расстрелял ворота — 1:0.

В остатке первого тайма "канониры" продолжили диктовать игру, тогда как "лесники" за первые 45 минут даже ни разу не пробили в створ ворот Давида Райи.

Вскоре после начала второго тайма Томас Партей, вышедший на замену в перерыве, удвоил преимущество своей команды, нанеся крученый удар с дистанции — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, "Арсенал" продолжил играть первым номером и много атаковал, тогда как "Форест" толком ничего не показывал.

На 86-й минуте Рахим Стерлинг сделал передачу назад в штрафной на Итана Нванери, который в касание поразил ближний угол ворот — 3:0.

В остатке матча Жоте Силве удалось поразить ворота Райи, однако "лесники" лишились своего утешительного гола — офсайд.

"Арсенал" провел практически безупречный матч. "Форест" совершенно ничего не показал в атаке, поставив под сомнение свои притязания на попадание в еврокубки.

"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1608

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 23.11.2024 21:15 # felix-the-cat
    Какой фоден хуесос ахахахах как они пытаются насосать на пенку ахаххахаха

    (ответить)

  2. takernotagiver 23.11.2024 21:14 # takernotagiver
    Давно не видел Сити таким беспомощным

    (ответить)

  3. ygyrbendar 23.11.2024 21:10 # ygyrbendar
    Пиздец че с голубой помойкой происходит, тут они вряд ли проиграют, тоттенхем любит в рот брать во втором тайме, но чето хуета какаято

    (ответить)

  4. felix-the-cat 23.11.2024 21:10 # felix-the-cat
    Следующая эра - ЭРА МАРЕСКИ

    (ответить)

  5. takernotagiver 23.11.2024 21:04 # takernotagiver
    Я все понял. Сити сливает Гвардиолу)

    (ответить)

  6. zaeba1l 23.11.2024 21:03 # zaeba1l
    115 нарушений Сити, а сколько у Пенсии?

    (ответить)

  7. chelsiukpro 23.11.2024 21:01 # chelsiukpro
    Сити когда то закончится рано или поздно! И будет новая эра других команд!

    (ответить)

  8. sausage 23.11.2024 21:00 # sausage
    Если серьёзно, то на этих петухов особой надежды нет. Вот проорусь , если Сити камбэкнут)

    (ответить)

  9. takernotagiver 23.11.2024 21:00 # takernotagiver
    Тоттенхэм без страха играет с Сити в атаку. Хоть и без Родри, но это достойно уважения

    (ответить)

  10. moneycity 23.11.2024 20:58 # moneycity
    Эй, Артурчик, что ты там рассказывал про то, что на победы КОРОЛЕЙ всем похуй и хейтеров у них нет? Читаешь комменты? Изучай процессы)

    (ответить)

  11. tigerpool 23.11.2024 20:58 # tigerpool
    Ну бля Арне, если не сейчас, то когда

    (ответить)

  12. ilovemanutd 23.11.2024 20:58 # ilovemanutd
    Не радуйтесь раньше времени, эти пидарасы могут изи камбекнуть

    (ответить)

  13. weorlfc 23.11.2024 20:56 # weorlfc
    Полтора фана сити пропали вместе с результатами сити. 115 нарушений и уже 5 всос намечается. Как говорил классик збс ой как збс!

    (ответить)

  14. chelsea88 23.11.2024 20:56 # chelsea88
    Мне кажется что Сити ща соберутся, воспрянут и забьют таки один гол.

    (ответить)

  15. deman82 23.11.2024 20:54 # deman82
    саси-те спокойно,
    даёт фору

    (ответить)

  16. felix-the-cat 23.11.2024 20:54 # felix-the-cat
    Бедные мансиси по 4 игрока на позицию, а сломался один игрок и члениола оказался лохом)))

    (ответить)

  17. akado 23.11.2024 20:53 # akado
    У Сити центра нет, минус Родри, минус Ковачич и всё, габелла, старикан Гюндо один не вывозит. А все надрачивали на Холланда, ну и что он может?

    (ответить)

  18. felix-the-cat 23.11.2024 20:52 # felix-the-cat
    21.11.2024 12:53 #
    high-malvern

    Пздц Тоттенхэму. А ставить автобус, как остальные грек не может.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111338/


    )))))))))

    (ответить)

  19. sausage 23.11.2024 20:52 # sausage
    Сити, хуй сосите

    (ответить)

  20. ooaaaa 23.11.2024 20:52 # ooaaaa
    лфк уже в матче с сити на энфилде оформит апл
    как в ковидный сезон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: