Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

В понедельник завершился первый тур нового сезона Премьер-Лиги. Три главных фаворита в лице "Манчестер Сити", "Арсенала", "Ливерпуля" стартовали с побед с одинаковым счетом 2:0, "Ньюкасл" взял три очка, проведя большую часть матча в меньшинстве. Об этом и другом — в традиционных итогах уикенда.





Новички помогли "Юнайтед" стартовать с победы



В пятницу вечером "Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм". "Юнайтед" не удалось одержать убедительную победу, которую многие хотели увидеть на "Олд Траффорд", но три очка — это хорошая база для начала кампании.



Эрик Тен Хаг получил удовлетворение от игры трех дебютантов. Нуссаир Мазрауи был единственным, кто вышел в стартовом составе, сыграв на позиции правого защитника, где он заряжал энергией и уверенно владел мячом. Маттейс де Лигт вышел на замену вместе с Джонни Эвансом, когда в защите произошли перестановки, которые помогли сохранить "Юнайтед" сухой счет, а "Фулхэму" — помешали растянуть уставших хозяев. Де Лигт старательно работал, но его превзошел соотечественник Джошуа Зиркзее, который на 87-й минуте хитрым ударом принес "Юнайтед" победу. Каждый новобранец дал понять, чего он добавит. Как и команде в целом, им есть от чего отталкиваться.



Давид Райя, как и раньше, настроен на "клин-шиты"



Хотя в стартовом составе "Арсенала", обыгравшего "Вулверхэмптон", не оказалось новых имен, в нем появился один важный летний новобранец. Давид Райя, впечатливший всех, выступая на правах аренды из "Брентфорда", стал постоянным игроком лондонского клуба и сыграл важную роль в победе, которая без него могла бы быть не столь комфортной.



Хозяева вели со счетом 1:0, когда нападающий "волков" Йорген Ларсен пробил по воротам, но испанец выбросил правую руку и каким-то образом отбил мяч. "Я не знаю, как Райя вытащил этот мяч", — сказал менеджер "волков" Гари О'Нил. "Когда мяч попадает в голову так близко к воротам, да еще и с таким хорошим контактом, ты просто ждешь гол. Большие вратари в больших командах, которые гонятся за титулами, иногда создают волшебные моменты, которые могут изменить игру, и это был большой момент от Давида Райи".



Несмотря на то, что большую часть матча Райя был сторонним наблюдателем, он, возможно, принес своей команде два очка одним своим решающим вмешательством. Для Райи сухой матч его команды — привычное дело, так как в прошлом сезоне именно он был лучшим по "клин-шитам" в Премьер-Лиге, и этом именно то, что в нужно Микелю Артете на последнем рубеже обороны "канониров".



"Сити" научился побеждать на выезде без Родри



Эта серия началась в феврале 2022 года. Предыдущие четыре раза, когда "Манчестер Сити" проводил выездные матчи Премьер-Лиги без Родри, "горожане" неизменно проигрывали. Но теперь соперникам стоит поберечься: даже этот самый маленький сбой в победоносной машине может быть устранен.



В лице Матео Ковачича "Сити" не только получил голевую угрозу в матче с "Челси", когда хорват эффектным ударом на 84-й минуте поставил точку в матче, но и настоящую альтернативу Родри.



"Я исполнял что-то вроде его роли", — сказал Ковачич, подменяя испанца. "Но нам всегда не хватает Родри, потому что он, если не лучший игрок, то один из лучших в мире". "Сити" предстоит пройти более суровое испытание, чем разрозненная команда "Челси", все еще приходящая в себя от стиля Энцо Марески, но тот факт, что Пеп Гвардиола продолжает находить новые решения после восьми лет и шести титулов Премьер-Лиги, должен сильно беспокоить их соперников.



"Ньюкасл" нуждается в Гехи все сильнее



Фабиан Шер заслуживал удаления, попав в ловушку, расставленную игроком "Саутгемптона" Беном Бреретоном Диасом, но, возможно, есть и другая причина, по которой швейцарский защитник так легко поддался на провокацию.



Шер — основной центральный защитник Эдди Хау, играющий справа, и он знает, что, если "Ньюкасл" подпишет Марка Гехи из "Кристал Пэлас", то почти наверняка потеряет место в основе. Трудно сочувствовать Бреретону Диасу, который упал, как будто в него стреляли, но отсутствие самообладания у Шера может быть связано с затянувшимися ухаживаниями Хау за Гехи.



Сейчас Шер дисквалифицирован на три матча, что может заставить "Пэлас" поднять цену на Гехи еще на 5 миллионов фунтов, пока "Ньюкасл" рассматривает возможность сделать пятое предложение. "Сороки" в данном матче героически справились с потерей ключевого защитника, но в условиях, когда Шер будет дисквалифицирован, подписание Гехи становится еще более насущной потребностью, что не может не понимать задирающий цену на защитника "Пэлас".



Милнер полезен даже в своем 23-м кряду сезоне в Премьер-Лиге



Именно качество и разнообразие атакующих возможностей "Брайтона", которые теперь усилены подписанием Жоржиньо Рюттера из "Лидса" за 40 миллионов фунтов, поставили на колени "Эвертон", но за всем этим стояло привычное, эффективное присутствие Джеймса Милнера.



"Невероятный характер", — так охарактеризовал полузащитника Фабиан Хюрцелер после впечатляющего разгрома команды Шона Дайча. "Он лидер, образец для подражания в плане подготовки к каждой тренировке. Кроме того, он по-прежнему великолепный игрок".



38-летний футболист стал первым игроком в истории Премьер-Лиги, выступавшим в 23 сезонах подряд, и, в отличие от 39-летнего Эшли Янга, который был удален, он показал, что возраст — это всего лишь число. Уважение между Милнером и его 31-летним главным тренером взаимно. "В первый день, когда тренер приходит, возраст становится проблемой, если ты не знаешь, что он из себя представляет", — сказал Милнер о Хюрцелере. "Но он очень четко сказал, чего хочет. Он был великолепен с тех пор, как оказался здесь, очень авторитетен, проводит фантастические командные переговоры и очень методичен в своих действиях".



Варди все еще крут и полезен для "Лестера"



В том сезоне, когда "Лестер" вылетел из Премьер-Лиги, Джейми Варди выглядел ветераном, которому пора на пенсию — он забил всего три гола в чемпионате, чего с ним не случалось никогда. Но сезон в Чемпионшипе пошел Варди на пользу и морально, и физически — он нашел новую мотивацию в решении задачи по возвращению "лис" в элиту, а вдобавок сумел привести в порядок свою форму и оказался способен отыграть с большой пользой 79 минут на поле в рамках Премьер-Лиги.



Да, это уже не тот Варди, который работает по всему фронту атаки — он экономит силы, делает рывки, только когда уверен в том, что на них стоит тратить свою энергию. Но именно он принес первые очки "Лестеру" после возвращения из Чемпионшипа, а его ментальная энергия помогла "лисам" переломить ход игры, в которой, казалось, их ждет разгром.



После первого тайма для "Лестера" было большой удачей проигрывать лишь минимально, но после перерыва мы увидели совсем другой "Лестер", и нет сомнений в том, что Варди был одним из главных вдохновителей этого "камбэка" как на поле, так и за его пределами. В 37 лет он остается форвардом, способным забивать в Премьер-Лиге, и никто не удивится, если у Джейми в этом сезоне будет традиционный для него двузначный счет в графе забитых голов.



Мареска начинает работу на фоне хаоса в "Челси"



Фанаты скандируют "Конор Галлахер" после 20 минут игры, заявление Рахима Стерлинга с призывом внести "ясность" в его будущее появляется за час до начала матча, над трио полузащитников за 280 миллионов фунтов доминирует трио во главе с Матео Ковачичем, которого "Челси" продал за 25 миллионов фунтов.



Как Энцо Мареска сможет привить стиль или подобие стабильности среди всего этого безумия? Если говорить о начале карьеры менеджера "Челси", то Мареска получил очень непростые условия для старта.



Конечно, ему можно было бы получить более спокойный стартовый матч, чем встреча с "Манчестер Сити", стремящимся к пятому титулу подряд. Однако, несмотря на все это, у "Челси" есть проблески надежды, и менеджер по понятным причинам искал "позитив" после игры. Его команда нанесла больше ударов, чем "горожане", у нее было больше ожидаемых голов, а Педру Нету выглядел особенно ярко. Но весь тот шум, что есть за пределами тренировочной базы и футбольного поля, должен утихнуть, чтобы работа Марески была эффективной.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru