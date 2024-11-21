Гвардиола не уйдет в случае исключения "Сити" из Премьер-Лиги

Новый контракт главного тренера "Манчестер Юнайтед" Хосепа Гвардиолы не предусматривает опции его досрочного прекращения в случае исключения клуба из Премьер-Лиги.

Напомним, над "Сити" нависла угроза понижения в классе после того, как "горожане" были обвинены Премьер-Лигой в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей в период с 2009 по 2018 год.



Слушания по этому громкому делу началось в сентябре, однако вердикт ожидается не раньше весны 2025.



Возможное введение санкций в отношении "Сити" удачно совпадает с окончанием контракты Гвардиолы, однако на днях стало известно, что Хосеп согласился продлить свои отношения с клубом на 12 месяцев — до лета 2026.



По информации Daily Mail, эта новая сделка не предусматривает опции досрочного прекращения в случае исключения "Сити" из Премьер-Лиги, а значит в следующем сезоне Гвардиола все равно будет тренировать "горожан", независимо от дивизиона.



В теории Гвардиола все еще может подать в отставку сам, но этот сценарий выглядит маловероятным, учитывая отношения Хосепа с президентом "Сити" Халдуном Аль-Мубараком.