Гвардиола согласовал продление своего контракта с "Сити" до 2026 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал со своим клубом продление контракта на один год — до лета 2026.

Будущее Гвардиолы было предметом интенсивных спекуляций в последние недели и месяцы, особенно на фоне рассматриваемого в отношении "Сити" дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и анонсированного ухода Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Хосепа, с поста спортивного директора "горожан".



На "Этихад" существовали большие опасения, что возглавляющий "Сити" с 2016 года Гвардиола покинет клуб в конце сезона, когда истекает действующий контракт Хосепа.



Однако в этот международный перерыв 53-летний каталонец снял существовавшую неопределенность и согласился продлить отношения с "Сити" на следующий сезон, утверждает The Athletic в эксклюзивном материале.



Официальное подтверждение тому, что Гвардиола проведет в "Сити" десятилетие, должно поступить в ближайшие дни.



Добавим, "Сити" выиграл 360 из своих 490 матчей при Гвардиоле с учетом всех соревнований, забив в них 1,239 голов. С Хосепом "горожане" завоевали каждый доступный трофей, включая Лигу Чемпионов.