Гвардиола согласовал продление своего контракта с "Сити" до 2026 года
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал со своим клубом продление контракта на один год — до лета 2026.
Будущее Гвардиолы было предметом интенсивных спекуляций в последние недели и месяцы, особенно на фоне рассматриваемого в отношении "Сити" дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и анонсированного ухода Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Хосепа, с поста спортивного директора "горожан".
На "Этихад" существовали большие опасения, что возглавляющий "Сити" с 2016 года Гвардиола покинет клуб в конце сезона, когда истекает действующий контракт Хосепа.
Однако в этот международный перерыв 53-летний каталонец снял существовавшую неопределенность и согласился продлить отношения с "Сити" на следующий сезон, утверждает The Athletic в эксклюзивном материале.
Официальное подтверждение тому, что Гвардиола проведет в "Сити" десятилетие, должно поступить в ближайшие дни.
Добавим, "Сити" выиграл 360 из своих 490 матчей при Гвардиоле с учетом всех соревнований, забив в них 1,239 голов. С Хосепом "горожане" завоевали каждый доступный трофей, включая Лигу Чемпионов.
20.11.2024 00:40
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ёбаный каках обоссан СНОВА
"Челси" не будет покупать Келлехера
Источник: http://fapl.ru/posts/111313/
19.11.2024 14:12 #
halamadrid94
А ведь несколько недель назад писал об этом. Что Келлехер может стать основным в Челси , если перейдет туда. Ещё одно доказательство моего понимания футбола на элитном уровне. Следите за моими комментариями и будете в курсе всех возможных развитий событий в спорте номер 1. Я эдакий Фабрицио Романо из ФАПЛа.
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19.11.2024 14:15 # удалить
narcot
каках, ты своими ставками не раз показал свой уровень понимая процессов. и ща продолжаешь позориться, клоуяра пиZдоглазая. никакого келехера в чупачупси не будет
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Источник: http://fapl.ru/posts/111296/?c=1
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29.03.2024 15:47 #
sausage
Следующий сезон станет последним для Пепа в Сити, и не для кого из игроков это не является секретом.
Ебало армянской бабцы и игроков шерстипуля прямо сейчас представили?
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Согласовал камшоты битале в рот.
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