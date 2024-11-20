Гвардиола согласовал продление своего контракта с "Сити" до 2026 года

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласовал со своим клубом продление контракта на один год — до лета 2026.

Будущее Гвардиолы было предметом интенсивных спекуляций в последние недели и месяцы, особенно на фоне рассматриваемого в отношении "Сити" дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и анонсированного ухода Чики Бегиристайна, ближайшего соратника Хосепа, с поста спортивного директора "горожан".

На "Этихад" существовали большие опасения, что возглавляющий "Сити" с 2016 года Гвардиола покинет клуб в конце сезона, когда истекает действующий контракт Хосепа.

Однако в этот международный перерыв 53-летний каталонец снял существовавшую неопределенность и согласился продлить отношения с "Сити" на следующий сезон, утверждает The Athletic в эксклюзивном материале.

Официальное подтверждение тому, что Гвардиола проведет в "Сити" десятилетие, должно поступить в ближайшие дни.

Добавим, "Сити" выиграл 360 из своих 490 матчей при Гвардиоле с учетом всех соревнований, забив в них 1,239 голов. С Хосепом "горожане" завоевали каждый доступный трофей, включая Лигу Чемпионов.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2024 00:40

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  1. narcot 20.11.2024 01:48 # narcot
    ёбаный каках обоссан СНОВА


    "Челси" не будет покупать Келлехера


    Источник: http://fapl.ru/posts/111313/

    19.11.2024 14:12 #
    halamadrid94

    А ведь несколько недель назад писал об этом. Что Келлехер может стать основным в Челси , если перейдет туда. Ещё одно доказательство моего понимания футбола на элитном уровне. Следите за моими комментариями и будете в курсе всех возможных развитий событий в спорте номер 1. Я эдакий Фабрицио Романо из ФАПЛа.
    (ответить)

    19.11.2024 14:15 # удалить
    narcot

    каках, ты своими ставками не раз показал свой уровень понимая процессов. и ща продолжаешь позориться, клоуяра пиZдоглазая. никакого келехера в чупачупси не будет
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111296/?c=1

    (ответить)

  2. hachidlo 20.11.2024 01:03 # hachidlo
    29.03.2024 15:47 #
    sausage

    Следующий сезон станет последним для Пепа в Сити, и не для кого из игроков это не является секретом.



    Ебало армянской бабцы и игроков шерстипуля прямо сейчас представили?

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  3. suckernotagiver 20.11.2024 00:55 # suckernotagiver
    Согласовал камшоты битале в рот.

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