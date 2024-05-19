"Сити" выиграл Премьер-Лигу четвертый раз подряд
В доминирующей манере переиграв "Вест Хэм" со счетом 3:1, "Манчестер Сити" оформил чемпионство в Премьер-Лиге четвертый сезон подряд.
Травмированного Эдерсона в воротах "горожан" ожидаемо заменил Штефан Ортега, а еще одной перестановкой в стартовом составе стал выход Жереми Доку вместо Матео Ковачича.
В старт "молотобойцев" вернулся Константинос Мавропанос, заменив Анджело Огбонну. Вместо Джаррода Боуэна появился Аарон Крессуэлл.
Не став откладывать дело в долгий ящик, хозяева открыли счет уже на второй минуте. Фил Фоден ускользнул от оппонента на подступах к штрафной и классно пробил рядом с дальней штангой — 1:0.
"Сити" просто не отпускал мяч, продолжая подвергать "Вест Хэм" давлению. Вскоре своими ударами отметились Родри и Доку.
И уже на 18-й минуте гости снова дрогнули. Доку прострелил с левого края штрафной в район 11-метровой отметки, а Фоден пробил в касание — 2:0.
Быстро сделав счет комфортным, "горожане" не стали расслабляться. Игра и дальше была односторонней.
"Молотобойцам" удалось чуть перевести дух лишь ближе к перерыву, а на 42-й минуте Мохаммед Кудус внезапно зрелищным ударом в падении через себя вновь сделал разницу в счете минимальной — 2:1.
Во втором тайме "Сити" стал играть осторожнее, но давление на ворота "Вест Хэма" по-прежнему было велико. На 59-й минуте Бернарду Силва отбросил мяч на подступы к штрафной, и Родри ударом в касание восстановил прежнюю разницу в счете — 3:1.
Концовка матча сложилась безмятежно для "горожан". На 88-й минуте Томаш Соучек поразил ворота Ортеги, но сделал это рукой, что и обнаружила система VAR.
"Сити" уверенно добыл результат, забив два быстрых гола. "Вест Хэму" удался неожиданный гол Кудуса, но это лишь ненадолго создало видимость интриги.
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче
19.05.2024 20:00
Просмотров: 4739
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Последние комментарии:
В следующем сезоне в начале ломаем Родри и выигрываем чемпик
(ответить)
как эта зина за СИТИ
В ЛЧЕ ПРОТЯВ РЕЛА
сасалауууууу
и тут атета его берет
ахххаааха
лоххххх
(ответить)
Усыпите виталю и тихиню
(ответить)
ибо хахол зина изначально
готов сасать по хакту
(ответить)
Как же горит у обосранного Виталика ахахаха очередной залупупул завоевал гейсенал хахаха
(ответить)
Чемпионы сраные)
Результаты встреч Сити с командами текущей топ-5
Арсенал - проигрыш, ничья
Ливерпуль - ничья, ничья
Астон Вилла - проигрыш, победа у полрезервного состава
Тоттенхэм - ничья
(ответить)
великий саСИТИ дал врот апасасалу нухать
ето факт зинаидка из сити хорошо сасал
очень продумано гварди подьебал лошка атету
(ответить)
Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!
Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане
11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)
Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!
любите футбол уважайте футбол он прекрасен!
Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098
Всем пока всем удачи всем мира!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686
Уже скучаете?))
19.05.2024
время 24:00 последнее мое присутствие на фупле(((
(ответить)
Хохлы - пидарасы!
(ответить)
В Питере узбек прямо на улице поймал 19-летнюю китайскую студентку и заставил её делать минет.
Девушка возвращалась домой поздно вечером и на неё напал мигрант, который потащил её в кусты и насильно дал в рот.
По камерам наблюдения полиции удалось выяснить, что это 32-летний нелегал, работающий каменщиком
(ответить)
Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!
Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане
11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)
Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!
любите футбол уважайте футбол он прекрасен!
Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098
Всем пока всем удачи всем мира!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686
Уже скучаете?))
19.05.2024
время 24:00 последнее мое присутствие на фупле(((
(ответить)
Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!
Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане
11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)
Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!
любите футбол уважайте футбол он прекрасен!
Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098
Всем пока всем удачи всем мира!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686
19.05.2024
(ответить)
«Байер» продлил серию без поражений до 50 игр, разгромив «Бохум»
(ответить)
который не смог забить ни одного гола Арсеналу
(ответить)
Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!
Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане
11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)
Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!
любите футбол уважайте футбол он прекрасен!
Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098
Всем пока всем удачи всем мира!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686
(ответить)
Вызывайте "Волгу", ВСУшники.
Будете жить.
(ответить)
🗣 — Тиаго Силва:
"Моя мечта — увидеть моих детей, играющих за этот клуб. Спасибо, "Челси", спасибо болельщикам. Я люблю вас, буду скучать, пока!"
Пока, мой синий брат!!! Однажды синий - синий навсегда
(ответить)
23.12.2023 00:27 # удалить
mc-od
KINGS of the World! Officially на троне!
Всех КОРОЛЕЙ и адекватов фупли с Золотым покером! Нет, с Золотым квинтуплом и пентакампеонством нас! Счастья, удачи, много денег, здоровья и любви всем нам!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
Источник: http://fapl.ru/posts/104759/?c=1
По-чемпионски, на классе. Всех КОРОЛЕЙ с победой! После сезона с Золотым Квинтуплом хоть и на расслабоне, но взяли исторический четвертый подряд чемпик! В следующем сезоне опять забираем ЛЧ и норм! Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
(ответить)
пидоров с заслуженным чемпионством, не зря парад запланировали.
(ответить)
Что есть того не отнять. А если ничего нет, то и отнимать нечего
(ответить)
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