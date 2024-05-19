"Сити" выиграл Премьер-Лигу четвертый раз подряд

В доминирующей манере переиграв "Вест Хэм" со счетом 3:1, "Манчестер Сити" оформил чемпионство в Премьер-Лиге четвертый сезон подряд.

Травмированного Эдерсона в воротах "горожан" ожидаемо заменил Штефан Ортега, а еще одной перестановкой в стартовом составе стал выход Жереми Доку вместо Матео Ковачича.



В старт "молотобойцев" вернулся Константинос Мавропанос, заменив Анджело Огбонну. Вместо Джаррода Боуэна появился Аарон Крессуэлл.



Не став откладывать дело в долгий ящик, хозяева открыли счет уже на второй минуте. Фил Фоден ускользнул от оппонента на подступах к штрафной и классно пробил рядом с дальней штангой — 1:0.



"Сити" просто не отпускал мяч, продолжая подвергать "Вест Хэм" давлению. Вскоре своими ударами отметились Родри и Доку.



И уже на 18-й минуте гости снова дрогнули. Доку прострелил с левого края штрафной в район 11-метровой отметки, а Фоден пробил в касание — 2:0.



Быстро сделав счет комфортным, "горожане" не стали расслабляться. Игра и дальше была односторонней.



"Молотобойцам" удалось чуть перевести дух лишь ближе к перерыву, а на 42-й минуте Мохаммед Кудус внезапно зрелищным ударом в падении через себя вновь сделал разницу в счете минимальной — 2:1.



Во втором тайме "Сити" стал играть осторожнее, но давление на ворота "Вест Хэма" по-прежнему было велико. На 59-й минуте Бернарду Силва отбросил мяч на подступы к штрафной, и Родри ударом в касание восстановил прежнюю разницу в счете — 3:1.



Концовка матча сложилась безмятежно для "горожан". На 88-й минуте Томаш Соучек поразил ворота Ортеги, но сделал это рукой, что и обнаружила система VAR.



"Сити" уверенно добыл результат, забив два быстрых гола. "Вест Хэму" удался неожиданный гол Кудуса, но это лишь ненадолго создало видимость интриги.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче