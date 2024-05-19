"Сити" выиграл Премьер-Лигу четвертый раз подряд

Родри В доминирующей манере переиграв "Вест Хэм" со счетом 3:1, "Манчестер Сити" оформил чемпионство в Премьер-Лиге четвертый сезон подряд.

Травмированного Эдерсона в воротах "горожан" ожидаемо заменил Штефан Ортега, а еще одной перестановкой в стартовом составе стал выход Жереми Доку вместо Матео Ковачича.

В старт "молотобойцев" вернулся Константинос Мавропанос, заменив Анджело Огбонну. Вместо Джаррода Боуэна появился Аарон Крессуэлл.

Не став откладывать дело в долгий ящик, хозяева открыли счет уже на второй минуте. Фил Фоден ускользнул от оппонента на подступах к штрафной и классно пробил рядом с дальней штангой — 1:0.

"Сити" просто не отпускал мяч, продолжая подвергать "Вест Хэм" давлению. Вскоре своими ударами отметились Родри и Доку.

И уже на 18-й минуте гости снова дрогнули. Доку прострелил с левого края штрафной в район 11-метровой отметки, а Фоден пробил в касание — 2:0.

Быстро сделав счет комфортным, "горожане" не стали расслабляться. Игра и дальше была односторонней.

"Молотобойцам" удалось чуть перевести дух лишь ближе к перерыву, а на 42-й минуте Мохаммед Кудус внезапно зрелищным ударом в падении через себя вновь сделал разницу в счете минимальной — 2:1.

Во втором тайме "Сити" стал играть осторожнее, но давление на ворота "Вест Хэма" по-прежнему было велико. На 59-й минуте Бернарду Силва отбросил мяч на подступы к штрафной, и Родри ударом в касание восстановил прежнюю разницу в счете — 3:1.

Концовка матча сложилась безмятежно для "горожан". На 88-й минуте Томаш Соучек поразил ворота Ортеги, но сделал это рукой, что и обнаружила система VAR.

"Сити" уверенно добыл результат, забив два быстрых гола. "Вест Хэму" удался неожиданный гол Кудуса, но это лишь ненадолго создало видимость интриги.

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 4739

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 19.05.2024 21:58 # takernotagiver
    В следующем сезоне в начале ломаем Родри и выигрываем чемпик

    (ответить)

  2. deman82 19.05.2024 21:53 # deman82
    как эта зина за СИТИ
    В ЛЧЕ ПРОТЯВ РЕЛА
    сасалауууууу
    и тут атета его берет
    ахххаааха
    лоххххх

    (ответить)

  3. thegodfather 19.05.2024 21:52 # thegodfather
    Усыпите виталю и тихиню

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  4. deman82 19.05.2024 21:51 # deman82
    ибо хахол зина изначально
    готов сасать по хакту

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  5. felix-the-cat 19.05.2024 21:50 # felix-the-cat
    Как же горит у обосранного Виталика ахахаха очередной залупупул завоевал гейсенал хахаха

    (ответить)

  6. takernotagiver 19.05.2024 21:49 # takernotagiver
    Чемпионы сраные)

    Результаты встреч Сити с командами текущей топ-5
    Арсенал - проигрыш, ничья
    Ливерпуль - ничья, ничья
    Астон Вилла - проигрыш, победа у полрезервного состава
    Тоттенхэм - ничья

    (ответить)

  7. deman82 19.05.2024 21:49 # deman82
    великий саСИТИ дал врот апасасалу нухать
    ето факт зинаидка из сити хорошо сасал
    очень продумано гварди подьебал лошка атету

    (ответить)

  8. v-0987654321 19.05.2024 21:45 # v-0987654321
    Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!

    Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане

    11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)

    Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!

    любите футбол уважайте футбол он прекрасен!


    Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098

    Всем пока всем удачи всем мира!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686

    Уже скучаете?))

    19.05.2024
    время 24:00 последнее мое присутствие на фупле(((

    (ответить)

  9. dexter 19.05.2024 21:45 # dexter
    Хохлы - пидарасы!

    (ответить)

  10. b84 19.05.2024 21:44 # b84
    В Питере узбек прямо на улице поймал 19-летнюю китайскую студентку и заставил её делать минет.

    Девушка возвращалась домой поздно вечером и на неё напал мигрант, который потащил её в кусты и насильно дал в рот.

    По камерам наблюдения полиции удалось выяснить, что это 32-летний нелегал, работающий каменщиком

    (ответить)

  11. v-0987654321 19.05.2024 21:43 # v-0987654321
    Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!

    Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане

    11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)

    Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!

    любите футбол уважайте футбол он прекрасен!


    Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098

    Всем пока всем удачи всем мира!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686

    Уже скучаете?))

    19.05.2024
    время 24:00 последнее мое присутствие на фупле(((

    (ответить)

  12. v-0987654321 19.05.2024 21:36 # v-0987654321
    Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!

    Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане

    11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)

    Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!

    любите футбол уважайте футбол он прекрасен!


    Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098

    Всем пока всем удачи всем мира!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686


    19.05.2024

    (ответить)

  13. b84 19.05.2024 21:33 # b84
    «Байер» продлил серию без поражений до 50 игр, разгромив «Бохум»

    (ответить)

  14. arsapsih2024 19.05.2024 21:32 # arsapsih2024
    который не смог забить ни одного гола Арсеналу

    (ответить)

  15. v-0987654321 19.05.2024 21:27 # v-0987654321
    Всё, всем великих побед в жизни и в спорте!!!

    Король V098 тоже покидает вас дорогие и достойные фапловчане

    11 лет с лишним я провел с вами на фупле, не забываемые годы,не забываемые рофлы, приколы,было очень приятно)

    Нас объединяет прекрасный вид спорта под названием ФУТБОЛ!

    любите футбол уважайте футбол он прекрасен!


    Ваш любимый и не любимый КОРОЛЬ V098

    Всем пока всем удачи всем мира!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/107707/?c=1#c7927686

    (ответить)

  16. fiezzo 19.05.2024 21:27 # fiezzo
    Вызывайте "Волгу", ВСУшники.
    Будете жить.

    (ответить)

  17. thegodfather 19.05.2024 21:25 # thegodfather
    &#128483; — Тиаго Силва:

    "Моя мечта — увидеть моих детей, играющих за этот клуб. Спасибо, "Челси", спасибо болельщикам. Я люблю вас, буду скучать, пока!"

    Пока, мой синий брат!!! Однажды синий - синий навсегда

    (ответить)

  18. mc-od 19.05.2024 21:25 # mc-od
    23.12.2023 00:27 # удалить
    mc-od

    KINGS of the World! Officially на троне!

    Всех КОРОЛЕЙ и адекватов фупли с Золотым покером! Нет, с Золотым квинтуплом и пентакампеонством нас! Счастья, удачи, много денег, здоровья и любви всем нам!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

    Источник: http://fapl.ru/posts/104759/?c=1

    По-чемпионски, на классе. Всех КОРОЛЕЙ с победой! После сезона с Золотым Квинтуплом хоть и на расслабоне, но взяли исторический четвертый подряд чемпик! В следующем сезоне опять забираем ЛЧ и норм! Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

    (ответить)

  19. hammersmith 19.05.2024 21:24 # hammersmith
    пидоров с заслуженным чемпионством, не зря парад запланировали.

    (ответить)

  20. gameboy 19.05.2024 21:21 # gameboy
    Что есть того не отнять. А если ничего нет, то и отнимать нечего

    (ответить)

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