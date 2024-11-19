"Боруссия" следит за Джобом Беллингемом
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Сандерленда" Джобу Беллингему.
В 2020 году Джуд Беллингем, старший брат Джоба, отверг интерес ряда больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", и перебрался в Дортмунд.
В "Боруссии" Джуд вырос в настоящую звезду, а летом 2023 отправился в "Реал", где его карьера продолжает двигаться по восходящей траектории.
Как сообщает Sky Sport Germany, теперь клуб Бундеслиги хочет повторить этот успех с родным братом Джуда и уже контактирует с семейством Беллингемов.
В "Сандерленде" 19-летний Джоб имеет контракт до 2028 года и сейчас оценивается в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов).
Правда, в борьбе за юного англичанин "Боруссия" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны грандов Премьер-Лиги.
Добавим, в этом сезоне Джоб сыграл 13 матчей за "Сандерленд" в Чемпионшипе, забив два гола и отдав одну результативную передачу. В данный момент именно "черные коты" лидируют во втором английском дивизионе.
19.11.2024 23:00
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13 матчей за "Сандерленд" в Чемпионшипе, забив два гола и отдав одну результативную передачу
Источник: http://fapl.ru/posts/111312/
хуя топарь
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