"Боруссия" следит за Джобом Беллингемом

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Сандерленда" Джобу Беллингему.

В 2020 году Джуд Беллингем, старший брат Джоба, отверг интерес ряда больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", и перебрался в Дортмунд.



В "Боруссии" Джуд вырос в настоящую звезду, а летом 2023 отправился в "Реал", где его карьера продолжает двигаться по восходящей траектории.



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь клуб Бундеслиги хочет повторить этот успех с родным братом Джуда и уже контактирует с семейством Беллингемов.



В "Сандерленде" 19-летний Джоб имеет контракт до 2028 года и сейчас оценивается в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов).



Правда, в борьбе за юного англичанин "Боруссия" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны грандов Премьер-Лиги.



Добавим, в этом сезоне Джоб сыграл 13 матчей за "Сандерленд" в Чемпионшипе, забив два гола и отдав одну результативную передачу. В данный момент именно "черные коты" лидируют во втором английском дивизионе.