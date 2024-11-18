"Интер" хочет арендовать Кьезу в январе
Итальянский "Интер" заинтересован в аренде вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы на вторую половину этого сезона.
После своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов минувшим летом Кьеза сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге за "Ливерпуль".
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснял дефицит игровых минут у Кьезы отсутствием нормальной предсезонной подготовки, и как раз на улучшении физических кондиций Федерико "красные" сосредоточены сейчас.
Впрочем, даже выздоровев и набрав форму, Кьезе будет сложно рассчитывать на игровые минуты, потому что в конкурентах у 27-летнего итальянца значатся Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Диогу Жота и Коди Гакпо.
Как сообщает Tuttosport, этой ситуацией пытается воспользоваться "Интер", который хочет арендовать своего соотечественника в январе.
18.11.2024 11:00
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