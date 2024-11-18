"Интер" хочет арендовать Кьезу в январе

Итальянский "Интер" заинтересован в аренде вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы на вторую половину этого сезона.

После своего перехода из "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов минувшим летом Кьеза сыграл лишь один матч в Премьер-Лиге за "Ливерпуль".



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснял дефицит игровых минут у Кьезы отсутствием нормальной предсезонной подготовки, и как раз на улучшении физических кондиций Федерико "красные" сосредоточены сейчас.



Впрочем, даже выздоровев и набрав форму, Кьезе будет сложно рассчитывать на игровые минуты, потому что в конкурентах у 27-летнего итальянца значатся Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес, Диогу Жота и Коди Гакпо.



Как сообщает Tuttosport, этой ситуацией пытается воспользоваться "Интер", который хочет арендовать своего соотечественника в январе.