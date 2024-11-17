"Юнайтед" договаривается о покупке Кенда

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке вингера лиссабонского "Спортинга" Жеовани Кенда.

Если верить португальской газете A Bola, "Юнайтед" обратился насчет Кенда еще до того, как главный тренер Рубен Аморим согласился сменить Лиссабон на Манчестер.



"Юнайтед" намерен согласовать покупку Кенди как можно скорее, но на "Олд Траффорд" Жеовани должен будет прибыть только следующим летом.



Кенда лишь в сентябре заключил со "Спортингом" новый контракт, который увеличил его отступные с 38 до 84 миллионов фунтов, однако "Юнайтед" надеется сбить цену до примерно 33 млн. фунтов.



17-летний португалец очень ярко проводит этот сезон, забив два гола в 17 матчах за "Спортинг".