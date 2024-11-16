"Юнайтед" представил тренерский штаб Аморима
"Манчестер Юнайтед" официально представил штаб своего нового главного тренера Рубена Аморима.
В этот международный перерыв Аморим прибыл в "Юнайтед" из "Спортинга" не один. За Рубеном последовали его соратники Карлуш Фернандеш, Жорже Виталь, Аделиу Кандиду, Эммануэль Ферро и Паулу Баррейра.
Фернандеш станет правой рукой Аморима, Виталь будет работать с вратарями, Кандиду и Ферро займутся тренировочным процессом, а Баррейра сосредоточится на физической подготовке игроков.
Помогать этой пятерке работать с первой командой "Юнайтед" будут Даррен Флетчер и Андреас Георгсон, а также тренер вратарей Крейг Моусон, которые достались Амориму от своего предшественника Эрика Тен Хага.
16.11.2024 22:00
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Португалии.
Источник: http://fapl.ru/
Фернандеш станет правой рукой Аморима, Виталь будет работать с вратарями, Кандиду и Ферро займутся тренировочным процессом, а Баррейра сосредоточится на физической подготовке игроков.
Источник: http://fapl.ru/posts/111255/
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