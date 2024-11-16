"Юнайтед" представил тренерский штаб Аморима

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" официально представил штаб своего нового главного тренера Рубена Аморима.

В этот международный перерыв Аморим прибыл в "Юнайтед" из "Спортинга" не один. За Рубеном последовали его соратники Карлуш Фернандеш, Жорже Виталь, Аделиу Кандиду, Эммануэль Ферро и Паулу Баррейра.

Фернандеш станет правой рукой Аморима, Виталь будет работать с вратарями, Кандиду и Ферро займутся тренировочным процессом, а Баррейра сосредоточится на физической подготовке игроков.

Помогать этой пятерке работать с первой командой "Юнайтед" будут Даррен Флетчер и Андреас Георгсон, а также тренер вратарей Крейг Моусон, которые достались Амориму от своего предшественника Эрика Тен Хага.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2024 22:00

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  1. vihorkov 16.11.2024 22:10 # vihorkov
    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш досрочно возвращается в расположение своего клуба из сборной Португалии.



    Источник: http://fapl.ru/


    Фернандеш станет правой рукой Аморима, Виталь будет работать с вратарями, Кандиду и Ферро займутся тренировочным процессом, а Баррейра сосредоточится на физической подготовке игроков.


    Источник: http://fapl.ru/posts/111255/

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