Бентанкур подтвердил, что готовится к дисквалификации

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур подтвердил, что готовится к многоматчевой дисквалификации за расизм.

На днях появилась информация, что FA собирается наказать Бентанкура дисквалификацией на семь матчей за неудачную шутку насчет азиатской внешности своего капитана по "Тоттенхэму" Сона Хен Мина.



В данный момент 27-летний Бентанкур находится в расположении сборной Уругвая, где Родриго и застали эти печальные новости.



"Мой агент позвонил мне и сказал, что был уведомлен о санкциях. Пока что клуб не контактировал со мной. Более-менее я уже знаю, к чему это идет".



"Теперь, когда санкции определены, я хочу чувствовать себя спокойно в сборной. Затем мы посмотрим, когда будет пока вернуться", — цитирует Бентанкура Daily Mail.