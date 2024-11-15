Бентанкур подтвердил, что готовится к дисквалификации

Родриго Бентанкур Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур подтвердил, что готовится к многоматчевой дисквалификации за расизм.

На днях появилась информация, что FA собирается наказать Бентанкура дисквалификацией на семь матчей за неудачную шутку насчет азиатской внешности своего капитана по "Тоттенхэму" Сона Хен Мина.

В данный момент 27-летний Бентанкур находится в расположении сборной Уругвая, где Родриго и застали эти печальные новости.

"Мой агент позвонил мне и сказал, что был уведомлен о санкциях. Пока что клуб не контактировал со мной. Более-менее я уже знаю, к чему это идет".

"Теперь, когда санкции определены, я хочу чувствовать себя спокойно в сборной. Затем мы посмотрим, когда будет пока вернуться", — цитирует Бентанкура Daily Mail.


Метки FA, Бентанкур, дисквалификации, расизм, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2024 11:00

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  1. tigerpool 15.11.2024 11:15 # tigerpool
    Затем мы посмотрим, когда будет пока вернуться", — цитирует Бентанкура Daily Mail.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111225/

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