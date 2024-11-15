Бентанкур подтвердил, что готовится к дисквалификации
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур подтвердил, что готовится к многоматчевой дисквалификации за расизм.
На днях появилась информация, что FA собирается наказать Бентанкура дисквалификацией на семь матчей за неудачную шутку насчет азиатской внешности своего капитана по "Тоттенхэму" Сона Хен Мина.
В данный момент 27-летний Бентанкур находится в расположении сборной Уругвая, где Родриго и застали эти печальные новости.
"Мой агент позвонил мне и сказал, что был уведомлен о санкциях. Пока что клуб не контактировал со мной. Более-менее я уже знаю, к чему это идет".
"Теперь, когда санкции определены, я хочу чувствовать себя спокойно в сборной. Затем мы посмотрим, когда будет пока вернуться", — цитирует Бентанкура Daily Mail.
15.11.2024 11:00
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Затем мы посмотрим, когда будет пока вернуться", — цитирует Бентанкура Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/111225/
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