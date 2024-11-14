Анонс матча Греция — Англия

В четверг вечером сборная Англии постарается взять реванш у греков за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце.

В октябре, напомним, англичане были биты на своем поле греческой сборной со счетом 1:2, решающий гол пропустив уже в компенсированное время.



Тот результат поставил крест на надеждах Ли Карсли возглавить сборную Англии на постоянной основе, а также подтолкнул FA к приглашению Томаса Тухеля, который берется за работу после Нового года.



Вообще, Греция выиграла все четыре своих матча на групповой этапе Лиги Наций, опережая англичан на три очка.



Примечательно, что в рейтинге сборных ФИФА греки находятся только на 42-м месте, тогда как англичане удерживают четвертую строчку.



- Гречки не выиграли ни одной из девяти первых встреч с Англией во всех турнирах (2 ничьи, 7 поражений) — до победы 1:2 на "Уэмбли" в прошлом месяце.



- Прежде только Уэльсу в 1936, Италии в 1973, Бельгии в 2018 и Венгрии в 2022 удавалось обыграть англичан дважды в течение одного календарного года.



- Англия выиграла все четыре предыдущих выезда к грекам с общим счетом 9:1.



- У Греции самая продолжительная победная серия из действующих в Лиге Наций (5 матчей).



- Англия не проиграла ни одного из семи последних выездных матчей (5 побед, 2 ничьи).



- Греция не пропускает дома уже 286 минут — с гола француза Юссуфа Фофана в ноябре 2023.



- Это будет 16-й матч для англичан в 2024 году. Только в 1966 (17), 2018 (17) и 2021 (19) было больше.



- В этом году англичане потерпели уже четыре поражения — только в 1981 было больше (5).



Нападающий сборной Греции Анастасиос Бакасетас поучаствовал в 13 голах (6+7) в 14 матчах Лиги Наций.



В преддверии этого матча сборная Англии столкнулась с эпидемией травм, недосчитавшись сразу девяти игроков относительно оригинальной заявки Карсли. Впервые в своих карьерах в национальную команду были приглашены Тэйлор Харвуд-Беллис, Льюис Холл и Морган Роджерс.



Лига Наций. Лига B. Группа 2. 5-й тур

Сборная Греции — сборная Англии

Афины. Стадион "Спирос Луис". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз