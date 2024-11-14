Анонс матча Греция — Англия

Энтони Гордон В четверг вечером сборная Англии постарается взять реванш у греков за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце.

В октябре, напомним, англичане были биты на своем поле греческой сборной со счетом 1:2, решающий гол пропустив уже в компенсированное время.

Тот результат поставил крест на надеждах Ли Карсли возглавить сборную Англии на постоянной основе, а также подтолкнул FA к приглашению Томаса Тухеля, который берется за работу после Нового года.

Вообще, Греция выиграла все четыре своих матча на групповой этапе Лиги Наций, опережая англичан на три очка.

Примечательно, что в рейтинге сборных ФИФА греки находятся только на 42-м месте, тогда как англичане удерживают четвертую строчку.

- Гречки не выиграли ни одной из девяти первых встреч с Англией во всех турнирах (2 ничьи, 7 поражений) — до победы 1:2 на "Уэмбли" в прошлом месяце.

- Прежде только Уэльсу в 1936, Италии в 1973, Бельгии в 2018 и Венгрии в 2022 удавалось обыграть англичан дважды в течение одного календарного года.

- Англия выиграла все четыре предыдущих выезда к грекам с общим счетом 9:1.

- У Греции самая продолжительная победная серия из действующих в Лиге Наций (5 матчей).

- Англия не проиграла ни одного из семи последних выездных матчей (5 побед, 2 ничьи).

- Греция не пропускает дома уже 286 минут — с гола француза Юссуфа Фофана в ноябре 2023.

- Это будет 16-й матч для англичан в 2024 году. Только в 1966 (17), 2018 (17) и 2021 (19) было больше.

- В этом году англичане потерпели уже четыре поражения — только в 1981 было больше (5).

Нападающий сборной Греции Анастасиос Бакасетас поучаствовал в 13 голах (6+7) в 14 матчах Лиги Наций.

В преддверии этого матча сборная Англии столкнулась с эпидемией травм, недосчитавшись сразу девяти игроков относительно оригинальной заявки Карсли. Впервые в своих карьерах в национальную команду были приглашены Тэйлор Харвуд-Беллис, Льюис Холл и Морган Роджерс.

Лига Наций. Лига B. Группа 2. 5-й тур
Сборная Греции — сборная Англии
Афины. Стадион "Спирос Луис". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Греции

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 07:00

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  1. gameboy 14.11.2024 07:55 # gameboy
    Выше отряд долбоебов

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  2. selta 14.11.2024 07:33 # selta
    Гречки не выиграли ни одной из девяти первых встреч с Англией
    интересно девки пляшут

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  3. quavo 14.11.2024 07:28 # quavo
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Источник: http://fapl.ru/posts/111200/?c=1

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  4. hachidlo 14.11.2024 07:09 # hachidlo
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Источник: http://fapl.ru/users/meshuggah/

    Источник: http://fapl.ru/posts/111200/

    (ответить)

  5. meshuggah 14.11.2024 07:06 # meshuggah
    "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

    Источник: http://fapl.ru/users/meshuggah/

    (ответить)

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