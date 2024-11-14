УЕФА взялся за Дэвида Кута

Дэвид Кут УЕФА открыл собственное расследование в отношении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.

Напомним, Кут был отстранен от судейства в Премьер-Лиге, а также не поехал обслуживать матчи сборных в этот международный перерыв после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором он оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа.

А накануне издание The Sun опубликовало новое видео с Кутом. На этой записи, сделанной 6 июля, Дэвид нюхает белый порошок. В то время англичанин обслуживал матчи Евро-2024.

Теперь за Кута — вслед за судейским корпусом и FA — взялся УЕФА, о чем прессе сообщил официальный представитель организации.


Метки Кут, рефери, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 16:00

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  1. gucman 14.11.2024 16:06 # gucman
    Помурыжат, как Менди, и в итоге снимут все обвинения. А плешивая скузня так и останется дерьмом до конца дней своих

    #рукипрочьоткута

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