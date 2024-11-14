УЕФА взялся за Дэвида Кута
УЕФА открыл собственное расследование в отношении рефери Премьер-Лиги Дэвида Кута.
Напомним, Кут был отстранен от судейства в Премьер-Лиге, а также не поехал обслуживать матчи сборных в этот международный перерыв после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором он оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа.
А накануне издание The Sun опубликовало новое видео с Кутом. На этой записи, сделанной 6 июля, Дэвид нюхает белый порошок. В то время англичанин обслуживал матчи Евро-2024.
Теперь за Кута — вслед за судейским корпусом и FA — взялся УЕФА, о чем прессе сообщил официальный представитель организации.
14.11.2024 16:00
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Помурыжат, как Менди, и в итоге снимут все обвинения. А плешивая скузня так и останется дерьмом до конца дней своих
#рукипрочьоткута
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий