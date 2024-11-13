Бен Уайт перенес операцию

"Арсенал" понес свою первую потерю в этот международный перерыв, и ей стал игрок, который не был вызван в свою сборную.

Этим игроков является защитник Бен Уайт, которому, как сообщает Football.London, была проведена небольшая процедура на коленном суставе.



Проблемы с коленным суставом некоторое время беспокоили Уайта, который пропустил ряд последних матчей, а против "Ньюкасла" был назван среди запасных.



Эти же проблемы были у Уайта еще до поездки "Арсенала" в Дубай посреди прошлого сезона, но сейчас они обострились и потребовали хирургического вмешательства.



Точные сроки восстановления Уайта неизвестны, однако ожидается, что Бен пропустит короткое время.