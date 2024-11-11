Дэвид Кут отстранен от судейства

Дэвид Кут Судейский корпус объявил о немедленном отстранении Дэвида Кута от работы после того, как в социальных сетях распространилось скандальное видео с одним из лучших рефери страны.

Только в минувший уикенд Кут засвидетельствовал победу "Ливерпуля" над "Астон Виллой" со счетом 2:0. Теперь этот матч рискует стать последним в карьере Дэвида на уровне Премьер-Лиги.

Судейский корпус инициировал внутреннее расследование в отношении Кута, который на опубликованном виде называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".

Как сообщает talkSPORT, Кут уже признал, что это видео достоверно, но настаивает, что записано оно было несколько лет назад.

Кута и "Ливерпуль" связывает длинная история взаимоотношений. Только в прошлом сезоне, будучи арбитром VAR, Дэвид не присудил "красным" пенальти, когда капитан "Арсенала" Мартин Эдегор сыграл рукой.

Также Кут был арбитром VAR в октябре 2020, когда капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена против "Эвертона", но голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд избежал санкций за нанесение увечий коллеге.


Метки PGMOL, Кут, Ливерпуль, рефери

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 521

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Последние комментарии:




  1. electric 11.11.2024 22:13 # electric
    Ну-ка на страпон пшло, уе6ище лесное!

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  2. hachidlo 11.11.2024 22:13 # hachidlo
    Это база. Это основа. Это фундамент.

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  3. gameboy 11.11.2024 22:09 # gameboy
    И в чем он не прав?

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  4. xxa 11.11.2024 22:05 # xxa
    Кут есть кут

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  5. feeb 11.11.2024 22:02 # feeb
    Юрген Клопп - немецкая панда&#129315;&#129315;

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