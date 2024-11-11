Дэвид Кут отстранен от судейства

Судейский корпус объявил о немедленном отстранении Дэвида Кута от работы после того, как в социальных сетях распространилось скандальное видео с одним из лучших рефери страны.

Только в минувший уикенд Кут засвидетельствовал победу "Ливерпуля" над "Астон Виллой" со счетом 2:0. Теперь этот матч рискует стать последним в карьере Дэвида на уровне Премьер-Лиги.



Судейский корпус инициировал внутреннее расследование в отношении Кута, который на опубликованном виде называет "Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".



Как сообщает talkSPORT, Кут уже признал, что это видео достоверно, но настаивает, что записано оно было несколько лет назад.



Кута и "Ливерпуль" связывает длинная история взаимоотношений. Только в прошлом сезоне, будучи арбитром VAR, Дэвид не присудил "красным" пенальти, когда капитан "Арсенала" Мартин Эдегор сыграл рукой.



Также Кут был арбитром VAR в октябре 2020, когда капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена против "Эвертона", но голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд избежал санкций за нанесение увечий коллеге.