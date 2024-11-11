Мареска: "Очень скоро выиграем большой матч"

Наставник "Челси" Энцо Мареска уверен, что вскоре его команда отпразднует победу над кем-нибудь из представителей "большой шестерки" Премьер-Лиги.

Накануне благодаря голу Педру Нету "Челси" добыл ничью 1:1 против "Арсенала", оставшись выше своего соперника в таблице Премьер-Лиги по дополнительным показателям.



Таким образом, "Челси" не смог выиграть очередной большой матч, ранее в этом сезоне поделив очки с "Манчестер Юнайтед" и уступив "Ливерпулю" с "Манчестер Сити". Однако Мареска не переживает, потому что у "синих" есть игра.



"А вы думаете, мы заслужили проиграть "Ливерпулю"? Нет. Но это футбол, здесь такое может случиться. Очень скоро мы выиграем такой матч, но в данный момент очень важна игра, потому что, если бы ты сыграл вничью сегодня и ничью не заслуживал, ты бы мог быть доволен результатом, но не игрой".



"На мой взгляд, мы не заслуживали победить в гостях у "Борнмута", но мы победили. А дома против "Пэлас" и "Форест" мы заслуживали победить, но не победили, так что это зависит от матча к матчу, и скоро мы выиграем такого рода матч. Но наша игра очень хороша", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Челси".