Семь вещей, что мы узнали в 11-м туре

"Манчестер Сити" проиграл четвертый раз кряду во всех соревнованиях, "Ипсвич" добыл свою первую победу в Премьер-Лиге, а "Ливерпуль" ушел в отрыв, пока все конкуренты теряли очки. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Влияние Родри сложно переоценить



Недавно, когда испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил "Золотой мяч", было много разговоров о том, что он не заслужил этот приз, но если где и способны заблуждаться насчет оценки опорника "горожан", так это не на "Этихад", где прекрасно понимают его ценность и важность для команды.



"Сити" проиграл четыре матча кряду — с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги, с "Борнмутом" и "Брайтоном" в чемпионате и со "Спортингом" в Лиге Чемпионов. Все эти матчи были выездными, и во всех этих поединках "Сити" не смог забить больше одного гола, но основной проблемой была неразбериха в обороне, которая проваливалась в любом сочетании. Гвардиола использовал пары центрбеков Стоунс-Диаш (против "шпор"), Аканджи-Аке (против "вишен"), Симпсон-Пьюзи-Аканджи (против "Спортинга") и, наконец, Симпсон-Пьюзи-Гвардиол (против "Брайтона"), но все эти сочетания себя не оправдали, так как перед ними не было Родри, а Ковачич с Гюндоганом не смогли стать таким щитом, каким обычно выступает испанец.



У "Манчестер Сити" кадровый кризис, усугубленный привычкой Гвардиолы использовать по ходу сезона небольшую обойму игроков, но именно отсутствие Родри можно признать главной проблемой команды, так как во всех проигранных матчах Пеп мог использовать разных защитников, но все они ошибались. Наверное, в современном европейском футболе сложно найти более влиятельного и незаменимого игрока для какого-либо клуба, чем Родри, и в этой связи все сомнения на предмет справедливости вручения ему "Золотого мяча" можно считать неуместными.



"Арсенал" нуждается в бомбардире



"Арсеналу" понадобился час мучительных попыток, чтобы поразить ворота "Челси", но они сделали это и впервые с сентября смогли забить на выезде в Премьер-Лиге. После беззубой игры против "Ньюкасла" и "Интера" это был прогресс, но его нужно было защитить или закрепить еще одним голом, чего "канониры" сделать не смогли.



По xG "Арсенал" уступил "Челси" (1.27 против 1.69), потому эту ничью нельзя считать несправедливой для "канониров", но в голове всплывает момент Троссарда и отмененный гол Хаверца — "канониры" умеют контролировать игру, особенно, когда в форме находится Мартин Эдегор, но им все еще не хватает "клинического" завершателя атак, которого клуб так и не смог приобрести на летнем трансферном рынке.



Возможно, именно отсутствие у "Арсенала" бомбардира назовут главной причиной проваленной чемпионской гонки, если "канониры" не смогут совершить чудо и вернуться к борьбе за титул. Но сейчас они недостаточно безжалостны, а часто и беззубы — особенно в открытой игре, без учета стандартов. Если вынести за скобки многочисленные голы после штрафных и угловых, то дела в атаке у "Арсенала" будут выглядеть совсем плохо.



В случае со Слотом "Ливерпуль" сорвал джек-пот



Только один раз за последние 34 сезона "Ливерпуль" набрал больше очков в первых 11 матчах, чем сейчас, когда имеет 28 турнирных баллов. Это было в сезоне 2019/20, когда команда Юргена Клоппа набрала 31 очко на том же этапе и завершила 30-летнее ожидание чемпионства.



В лице Арне Слота "Ливерпуль" обладает менеджером не только с методологией, позволившей выиграть 15 из его первых 17 матчей, включая три за одну сложную неделю против "Астон Виллы", "Байера" и "Брайтона", но и темпераментом, необходимым для того, чтобы справиться с давлением гонки за титул.



В нем также есть скромность, которую ценят игроки. Обратите внимание, как он отказался брать на себя ответственность за то, что "Ливерпуль" процветал благодаря стандартам в матче с "Виллой" в субботу вечером, и настаивал, что все это было благодаря качеству и изобретательности его команды.



Командой движет и болезненный опыт провала в гонке за титул в прошлом сезоне. "Мы должны были извлечь урок из прошлого года", — сказал капитан клуба Виргил Ван Дейк. "Мы только в ноябре, но я вижу, что мы неплохо справляемся с трудными моментами. Я не могу предсказать, как пройдет последняя часть сезона, но пока все хорошо".



Молодой дуэт из "Ипсвича" привлекает внимание



"Ипсвич" полностью заслужил свою знаменательную (первую в чемпионате!) победу над "шпорами", и это была особенно привлекающая внимание работа для двух самых расхваленных молодых талантов команды. Омари Хатчинсон и Лиам Делап обошлись клубу примерно в 35 миллионов фунтов летом, и хотя у обоих все еще есть острые углы, их стоимость растет с каждой неделей.



Делап забил свой шестой гол в сезоне, и трудно представить себе 21-летнего центрального нападающего в лиге с эквивалентным потенциалом. Хатчинсон был сгустком энергии, который усердно работал над принятием решений в атаке, умело уходил от соперников и постоянно оставался на ногах, даже в условиях жесткого прессинга со стороны опорников "Тоттенхэма".



Борьба "Ипсвича" за выживание в лиге вполне может зайти в тупик, но, инвестируя в двух игроков, которые, наверняка, получат международное признание в скором времени, они подготовили себя к будущему, как бы ни сложился их сезон.



Пришло время пресечь фарс с вратарскими тайм-аутами



Когда у "Вулверхэмптона" возникли проблемы, и "волки" столкнулись с многочисленными атаками "Саутгемптона", их голкипер Жозе Са упал на землю, призывая на помощь медиков, чем заставил судью временно остановить игру, поскольку продолжать матч с выбывшим вратарем невозможно.



Пока первый номер "волков" отдыхал, а человек с медицинским дипломом несколько секунд растирал ему ногу, резервный голкипер "Вулверхэмптона" Сэм Джонстон даже не потрудился размяться, что было признаком того, что с Жозе Са все в порядке, и он намеренно "изображает" травму, чтобы дать паузу своей команде.



Пока медицинский персонал бегал по газону, полевые игроки "волков" направились к боковой линии, чтобы пообщаться и получить инструкции от Гари О'Нила, который пытался изменить тактику. Кажется нелепой ситуация, когда команды получают тайм-аут под ложным предлогом, и судьям нужно найти способ остановить эти фарсы, потому что это замедляет игру и дает несправедливое преимущество команде, которая планирует эти перерывы.



У "Брайтона" есть новый топовый опорник



Жоао Педро и Мэтт О'Райли были героями, забившими голы в волевой победе "Брайтона" против "Манчестер Сити", но именно игра Карлоса Балеба во втором тайме позволила "чайкам" перехватить инициативу в матче с чемпионом.



Камерунский полузащитник сыграл важную роль в повороте событий после выхода на поле и снова продемонстрировал свой быстрый прогресс при Фабиане Хюрцелере. Балеба стал заменой Мойсеса Кайседо, проданного "Брайтоном" в "Челси" за огромные деньги, и уже сейчас он очень похож на игрока, который станет новой большой продажей "чаек".



Считается, что "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" уже проявляют интерес к Балеба, но им, наверняка, придется заплатить высокую цену за 20-летнего камерунца, учитывая репутацию "Брайтона", требующего высокие гонорары за своих звезд. "Если есть большие клубы, которые хотят меня, то это не то, что меня беспокоит или воодушевляет", — сказал он перед игрой с "Сити". "Мне просто нужно усердно работать и сохранять хладнокровие".



Сможет ли "Юнайтед" адаптироваться к Амориму?



С приходом Рубена Аморима на пост нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" уходящий временный менеджер Рууд Ван Нистелрой предпочел не отвечать на вопрос, может ли нынешний состав реализовать предпочтительную для португальцев схему 3-4-3.



"Это очень хороший вопрос", — сказал он. "Для меня важно, когда я начал исполнять обязанности в начале этого периода из четырех матчей, стабилизировать игру и продолжать играть так, как привыкли игроки на 85%, и вносить небольшие изменения, и именно тогда вы начинаете получать свою собственную частичку идентичности, пытаетесь вернуть уверенность. Вы могли видеть, что качество игроков все еще не является стабильным, потому что есть много того, что нужно улучшить, но в последних четырех матчах есть основа сильного единства, хорошего духа, игроков, которые были настроены и стремились к результатам, и мы получили четыре неплохих результата. Многое нужно проанализировать, но я не могу это комментировать".



В итоге новый менеджер отказался от помощи человека, сумевшего сохранить "Юнайтед" надежду на сколько-нибудь успешный сезон, одержав за четыре матча столько же побед, как его бывший босс за свои 12. Время покажет, было ли нарушение этой преемственности правильным шагом.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru