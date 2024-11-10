"Челси" не дал "Арсеналу" победить

Педру Нету "Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв с "Челси" вничью 1:1.

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Энцо Мареска заменил Риса Джеймса на Мало Гюсто. Коул Палмер решил свои проблемы с коленом и вышел с первых минут.

Впервые с конца августа в стартовом составе "канониров" появился капитан Мартин Эдегор. Деклан Райс также вышел с первых минут, несмотря на перелом пальца.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с дальнего удара Палмера, но голкипер гостей Давид Райя не пустил мяч под перекладину своих ворот.

В дальнейшем шла более-менее равная игра, а второй голевой момент случился в середине тайма. Педру Нету навесил с левого фланга к дальней штанге, где Мало Гюсто оставалось поразить головой ворота, однако удар у защитника "Челси" не получился.

"Арсенал" молчал впереди до 32-й минуты, и это ожидание стоило того. Райс сделал передачу низом на правый край штрафной, а Кай Хаверц поразил ворота. Однако система VAR обнаружила офсайд, поэтому гол не был засчитан.

До перерыва чаша весов так и не склонилась ни в ту, ни в другую сторону. Обе команды атаковали довольно беззубо.

Вскоре после начала второго тайма Весле Фофана вытянутой ногой пробил над перекладиной ворот Райи.

Ответ "канониров" последовал на 60-й минуте. Эдегор выполнил заброс в район дальней штанги, где Габриэль Мартинелли обработал мяч и поразил ближний угол ворот — 0:1.

"Челси" несколько приуныл после пропущенного гола, но на 70-й минуте счет внезапно стал равным. Педру Нету продвинулся вперед без сопротивления и нанес удар с подступов к штрафной площади — 1:1.

Ничейный счет совершенно не устраивал гостей, которые помчались вперед. На 75-й минуте это позволило Николасу Джексону убежать в контратаку и реализовать выход один на один, однако гол не был засчитан — офсайд.

Вынужденная замена Букайо Сака в концовке осложнила задачу гостей, которые были вынуждены довольствоваться ничейным результатом. Два шанса вырвать три очка для своей команды имел Леандро Троссард, но оба раза промахнулся.

Учитывая свой статус претендента на титул и последние результаты, "Арсеналу" победа была нужнее. "Канониры" со скрипом забили гол, но затем легко пропустили.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 10.11.2024 21:43 # bembo
    1.28 на 0.99



    Радуйтесь, гейбои, что очечо увезли и палмер пощадил вас

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  2. vihorkov 10.11.2024 21:41 # vihorkov
    кайседо 6.87, парти 6.61, райс 6.58. ВОПРОСЫ?
    https://www.whoscored.com/Matches/1821262/LiveStatistics/England-Premier-League-2024-2025-Chelsea-Arsenal

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  3. tihinya-moiyobir 10.11.2024 21:41 # tihinya-moiyobir
    Бесплатный Кертис Джонс > > > сосайдо + срайс за четверть лярда ору

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  4. felix-the-cat 10.11.2024 21:40 # felix-the-cat
    Что Кайседо что Райс - два подсоса Грайвенберха

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  5. ganinilyha 10.11.2024 21:40 # ganinilyha
    3 Челси 11 19
    4 Арсенал 11 19

    Сосать

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  6. stamm 10.11.2024 21:40 # stamm
    так кто кому не дал победить?!

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  7. vihorkov 10.11.2024 21:38 # vihorkov
    кайседо показал анонирам как должен играть опорник

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  8. brown-ale 10.11.2024 21:38 # brown-ale
    Пора увольнять Артету. Накупил всякого шлака, а команда второй сезон играет без страйкера.

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  9. takernotagiver 10.11.2024 21:38 # takernotagiver
    Парти, усадивший на жопу Кайседо - это МОМ. Второй МОМ - Райс, отобравший у этого распиаренного дровосека мяч на поле Челси)

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  10. ilovemanutd 10.11.2024 21:37 # ilovemanutd
    МЮ в 4 очках от 3 места, это прекол, конечно

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  11. live-juve 10.11.2024 21:36 # live-juve
    опять предсказуемо - "игра была равна играли 2 говна..."

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  12. skydreams 10.11.2024 21:35 # skydreams
    Норм норм, Кайседо как всегда МОМ, но и Нету классно пальнул издали. В принципе пойдёт, хотя оч хотелось победку

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  13. zaeba1l 10.11.2024 21:35 # zaeba1l
    Кто только не трахал пенсов под родным мостом?

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  14. palmer 10.11.2024 21:35 # palmer
    не смог сегодня сыграть из-за травмы

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  15. felix-the-cat 10.11.2024 21:35 # felix-the-cat
    Жаль у Палмера травма была
    Так бы Челси выиграл

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  16. takernotagiver 10.11.2024 21:35 # takernotagiver
    А разговоров то было о Палмере и о Кайседо. А в итоге два корыта переоцененных)

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  17. gucman 10.11.2024 21:34 # gucman
    Артета, конечно, сглупил, не выпустив Саку. Повезло нам

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  18. kellborn 10.11.2024 21:34 # kellborn
    Ебанутая плотность таблицы. С 3-го по 13-ое место разница 4 очка.

    Арсеналу - позор. Просто невероятные лохи. Это нужно было два года бороться за чемп, чтобы вот так играть, когда у Сити наконец наступил кризис.

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  19. bembo 10.11.2024 21:33 # bembo
    Кукурелька в очередной раз накормил обоссаку какулями

    Кайседо показал диФеренс срайсику

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  20. felix-the-cat 10.11.2024 21:33 # felix-the-cat
    Щас членсы и ггэшки будут спорить всю ночь кто из них говно больше ору

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