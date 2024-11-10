"Челси" не дал "Арсеналу" победить

"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матчей, сыграв с "Челси" вничью 1:1.

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Энцо Мареска заменил Риса Джеймса на Мало Гюсто. Коул Палмер решил свои проблемы с коленом и вышел с первых минут.



Впервые с конца августа в стартовом составе "канониров" появился капитан Мартин Эдегор. Деклан Райс также вышел с первых минут, несмотря на перелом пальца.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с дальнего удара Палмера, но голкипер гостей Давид Райя не пустил мяч под перекладину своих ворот.



В дальнейшем шла более-менее равная игра, а второй голевой момент случился в середине тайма. Педру Нету навесил с левого фланга к дальней штанге, где Мало Гюсто оставалось поразить головой ворота, однако удар у защитника "Челси" не получился.



"Арсенал" молчал впереди до 32-й минуты, и это ожидание стоило того. Райс сделал передачу низом на правый край штрафной, а Кай Хаверц поразил ворота. Однако система VAR обнаружила офсайд, поэтому гол не был засчитан.



До перерыва чаша весов так и не склонилась ни в ту, ни в другую сторону. Обе команды атаковали довольно беззубо.



Вскоре после начала второго тайма Весле Фофана вытянутой ногой пробил над перекладиной ворот Райи.



Ответ "канониров" последовал на 60-й минуте. Эдегор выполнил заброс в район дальней штанги, где Габриэль Мартинелли обработал мяч и поразил ближний угол ворот — 0:1.



"Челси" несколько приуныл после пропущенного гола, но на 70-й минуте счет внезапно стал равным. Педру Нету продвинулся вперед без сопротивления и нанес удар с подступов к штрафной площади — 1:1.



Ничейный счет совершенно не устраивал гостей, которые помчались вперед. На 75-й минуте это позволило Николасу Джексону убежать в контратаку и реализовать выход один на один, однако гол не был засчитан — офсайд.



Вынужденная замена Букайо Сака в концовке осложнила задачу гостей, которые были вынуждены довольствоваться ничейным результатом. Два шанса вырвать три очка для своей команды имел Леандро Троссард, но оба раза промахнулся.



Учитывая свой статус претендента на титул и последние результаты, "Арсеналу" победа была нужнее. "Канониры" со скрипом забили гол, но затем легко пропустили.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче