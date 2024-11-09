Ван-Биссака: "Вернулся из Манчестера мужчиной"

Защитник "Вест Хэма" Аарон Ван-Биссака рассказал о своем периоде, проведенном в "Манчестер Юнайтед".

26-летний Ван-Биссака провел пять лет в "Юнайтед" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в 2019 году.



Сыграв 190 матчей за "Юнайтед", минувшим летом Ван-Биссака вернулся в родной Лондон, и Аарон чувствует, что сложный период вне дома сделал его лучше.



"Это было сложно. Очень сложно. Я отправился в Манчестер один, и то был первый раз, когда я оказался за пределами дома".



"Там у меня никогда не было, если не считать мою PlayStation. Это утомляло! У меня не было ощущения, что я поступаю правильно. Я старался адаптироваться, и я справился с этим".



"Я вернулся мужчиной. Я стал более зрелым, более уравновешенным, более сосредоточенным", — сообщил Ван-Биссака Evening Standard.