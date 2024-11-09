Гвардиола возмущен вызовом Грилиша в сборную Англии

Джек Грилиш и Хосеп Гвардиол Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое возмущение вызовом своего плеймейкера Джека Грилиша в сборную Англии.

29-летний Грилиш не играет за "Сити" с победы над "Вулверхэмптоном" 20 октября, угодив в лазарет сразу после предыдущего международного перерыва.

Грилиш также не сыграет против "Брайтона" в субботу, что не помешало Джеку получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии, и это не укладывается у Гвардиолы в голове.

"Сборные всегда играют в этот период, и я всегда рад, когда моих игроков вызывают. Но при условии, что они здоровы, и у них не было проблем в последнюю неделю, две, три или четыре".

"За последние 17 дней Джек тренировался один раз. Сегодня была его первая тренировка, и он тренировался 20 минут. Такова реальность".

"Да, он провел несколько недель в тренажерном зале в последние два дня, но это вопрос к тренеру сборной Англии — я здесь не при чем".

"Они могут вызывать, кого пожелают. Но Джек был отброшен назад двумя-тремя травмами и не может обрести свой ритм", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 732

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xxa 09.11.2024 11:52 # xxa
    Голубые хотели снова поовернуть аферу да не получилось

    (ответить)

  2. uyga 09.11.2024 10:09 # uyga
    "Да, он провел несколько недель в тренажерном зале в последние два дня"

    Источник: http://fapl.ru/posts/111105/

    вот бы мне так

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: