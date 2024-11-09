Гвардиола возмущен вызовом Грилиша в сборную Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое возмущение вызовом своего плеймейкера Джека Грилиша в сборную Англии.

29-летний Грилиш не играет за "Сити" с победы над "Вулверхэмптоном" 20 октября, угодив в лазарет сразу после предыдущего международного перерыва.



Грилиш также не сыграет против "Брайтона" в субботу, что не помешало Джеку получить вызов в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Ирландии, и это не укладывается у Гвардиолы в голове.



"Сборные всегда играют в этот период, и я всегда рад, когда моих игроков вызывают. Но при условии, что они здоровы, и у них не было проблем в последнюю неделю, две, три или четыре".



"За последние 17 дней Джек тренировался один раз. Сегодня была его первая тренировка, и он тренировался 20 минут. Такова реальность".



"Да, он провел несколько недель в тренажерном зале в последние два дня, но это вопрос к тренеру сборной Англии — я здесь не при чем".



"Они могут вызывать, кого пожелают. Но Джек был отброшен назад двумя-тремя травмами и не может обрести свой ритм", — цитирует Гвардиолу BBC.