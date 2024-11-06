Алонсо оптимистичен насчет шансов "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Хаби Алонсо Главный тренер немецкого "Байера" Хаби Алонсо считает, что у "Ливерпуля" хорошие шансы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне "Байер" был разгромлен "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 4:0, все четыре гола пропустив в перерыве.

После этого матча Лиги Чемпионов Алонсо, бывший полузащитник "Ливерпуля", не стал скупиться на комплименты в адрес команды Арне Слота.

"Пока слишком рано, но я могу видеть, что у "Ливерпуля" очень хороший баланс, очень хорошо укомплектованный состав".

"Они трудятся всеми 11 игроками, и они обладают мощью, чтобы играть на ноль, а в Лиге Чемпионов это важно. Что касается Премьер-Лиги, то давайте посмотрим. Пока рано говорить, но для них это выглядит хорошо", — сообщил Алонсо Amazon Primee.


Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 07:00

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  1. jjflash68 06.11.2024 07:18 # jjflash68
    Накануне "Байер" был разгромлен "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 4:0, все четыре гола пропустив в перерыве.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111042/
    Админ поделись, что ты куришь? Или грибочки какие?

    (ответить)

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