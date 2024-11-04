Эду решил уйти из "Арсенала"
Спортивный директор "Арсенала" Эду принял решение покинуть лондонский клуб.
Эду уезжал на родину в Бразилию по причинам личного характера, после чего вернулся в Лондон в конце прошлой недели и шокировал "Арсенал" своим решением.
Sky Sports не знает точную причину, почему Эду решил уйти, однако ранее 46-летнего бразильца связывали с работой на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса.
Сыграв 127 матчей за "Арсенал" на позиции полузащитника при Арсене Венгере, в 2019 году Эду вернулся в клуб.
Эду сыграл ключевую роль в становлении "Арсенала" как претендента на титул Премьер-Лиги, приведя на "Эмирейтс" ряд игроков, включая Мартина Эдегора и Деклана Райса.
Эду был верным соратником главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, для которого эта новость, как и для любого другого в клубе, стала сюрпризом.
04.11.2024 12:00
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Последние комментарии:
Правильно, вали с этой помойки!
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То что происходит в Арсе сейчас на 80% его фейл - его работа была искать игроков и договариваться. Он в итоге привел 2х пенсов на излете за дохуя бабла и пару нонаме в команду что якобы должна бороться с мансити за чемпик. 0 замены Сака, 0 замены Эдегору - в итоге клуб летит после пары травм вниз как мертвый груз.
Молодец что не стал дожидаться пинка и ушел сам, но жалеть никто не должен по поводу его ухода - он обосрался в последние 4 ТО минимум.
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Ожидаемо. Понятно, что клуб валится в пропасть.
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Первый понял, к чему всё идёт, и что обещанного АПЛ он не дождётся.
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