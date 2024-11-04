Эду решил уйти из "Арсенала"

Спортивный директор "Арсенала" Эду принял решение покинуть лондонский клуб.

Эду уезжал на родину в Бразилию по причинам личного характера, после чего вернулся в Лондон в конце прошлой недели и шокировал "Арсенал" своим решением.



Sky Sports не знает точную причину, почему Эду решил уйти, однако ранее 46-летнего бразильца связывали с работой на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса.



Сыграв 127 матчей за "Арсенал" на позиции полузащитника при Арсене Венгере, в 2019 году Эду вернулся в клуб.



Эду сыграл ключевую роль в становлении "Арсенала" как претендента на титул Премьер-Лиги, приведя на "Эмирейтс" ряд игроков, включая Мартина Эдегора и Деклана Райса.



Эду был верным соратником главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, для которого эта новость, как и для любого другого в клубе, стала сюрпризом.