"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе"

"Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы, проиграв "Тулузе" со счетом 3:2.

"Ливерпуль" начал выездной матч против "Тулузы" первым номером, уверенно контролируя игру и практикуясь в ударах. Однако действительно опасных моментов "красным" недоставало.



Хозяева долгое время молчали, но на 36-й минуте разразились голом. Арон Деннум обокрал зазевавшегося Костаса Цимикаса на фланге, рванул вперед, вошел в штрафную по правому краю и пробил Кувина Келлехера — 1:0.



Второй тайм начался с того, что Деннум упустил возможность оформить дубль. На 50-й минуте Тейс Даллинга все же отправил мяч в ворота Келлехера, однако гол не был засчитан из-за фола.



И все-таки "Тулуза" добилась своего. На 58-й минуте Даллинга, затесавшись меж двух защитников, нанес удар с правого края штрафной — 2:0.



Несмотря на выход ряда важных игроков со скамейки, игра у "Ливерпуля" впереди не ладилась. Зато "красным" помог соперник, потому что на 73-й минуте Кристиан Кассерес плечом отправил мяч в свои ворота — 2:1.



"Тулуза" ничуть не растерялась и спустя три минуты восстановила комфортную разницу в счете. Келлехер вроде бы прервал прострел вдоль своих ворот, но мяч отскочил к Франку Магри, который пробил в притирку со штангой — 3:1.



На предпоследней минуте основного времени вышедший на замену Диогу Жота, оббежав нескольких защитников, отыграл еще один гол — 3:2.



За пару секунд до окончания последней компенсированной минуты Джарелл Куанса затолкал мяч в ворота "Тулузы", однако гол не был засчитан, потому что Алексис Макаллистер подыграл себе рукой.



Крупная победа две недели назад на "Энфилде" и значительное игровое преимущество в начале этого матча говорят, что"Ливерпулю" просто не хватило настроя, тогда как для "Тулузы" это был словно вопрос жизни и смерти.



Еще в одном матче "Брайтон" победил на выезде "Аякс" со счетом 0:2. Ансу Фати и Симон Адингра забили по голу и отдали по результативной передаче друг на друга. Благодаря этому результату "чайки" захватили лидерство в Группе B.



"Тулуза" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:0)



Голы: Деннум 36, Даллинга 58, Магри 76 — Кассерес 73 (авт), Жота 89.



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас (Собослаи 45), Эндо (Александер-Арнольд 45), Макаллистер, Эллиотт, Доак (Салах 45), Диас (Жота 81), Гакпо (Нуньес 73).



"Аякс" (Голландия) — "Брайтон" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Фати 14, Адингра 53.



"Брайтон": Вербрюгген, Милнер (Гилмор 8), Данк (Игорь 45), Ван Хекке, Велтман, Гросс, Дауд (Эступиньян 65, Балеба 88), Фати (Фергюсон 65), Адингра, Педро, Митома.