"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе"

Доминик Собослаи "Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы, проиграв "Тулузе" со счетом 3:2.

"Ливерпуль" начал выездной матч против "Тулузы" первым номером, уверенно контролируя игру и практикуясь в ударах. Однако действительно опасных моментов "красным" недоставало.

Хозяева долгое время молчали, но на 36-й минуте разразились голом. Арон Деннум обокрал зазевавшегося Костаса Цимикаса на фланге, рванул вперед, вошел в штрафную по правому краю и пробил Кувина Келлехера — 1:0.

Второй тайм начался с того, что Деннум упустил возможность оформить дубль. На 50-й минуте Тейс Даллинга все же отправил мяч в ворота Келлехера, однако гол не был засчитан из-за фола.

И все-таки "Тулуза" добилась своего. На 58-й минуте Даллинга, затесавшись меж двух защитников, нанес удар с правого края штрафной — 2:0.

Несмотря на выход ряда важных игроков со скамейки, игра у "Ливерпуля" впереди не ладилась. Зато "красным" помог соперник, потому что на 73-й минуте Кристиан Кассерес плечом отправил мяч в свои ворота — 2:1.

"Тулуза" ничуть не растерялась и спустя три минуты восстановила комфортную разницу в счете. Келлехер вроде бы прервал прострел вдоль своих ворот, но мяч отскочил к Франку Магри, который пробил в притирку со штангой — 3:1.

На предпоследней минуте основного времени вышедший на замену Диогу Жота, оббежав нескольких защитников, отыграл еще один гол — 3:2.

За пару секунд до окончания последней компенсированной минуты Джарелл Куанса затолкал мяч в ворота "Тулузы", однако гол не был засчитан, потому что Алексис Макаллистер подыграл себе рукой.

Крупная победа две недели назад на "Энфилде" и значительное игровое преимущество в начале этого матча говорят, что"Ливерпулю" просто не хватило настроя, тогда как для "Тулузы" это был словно вопрос жизни и смерти.

Еще в одном матче "Брайтон" победил на выезде "Аякс" со счетом 0:2. Ансу Фати и Симон Адингра забили по голу и отдали по результативной передаче друг на друга. Благодаря этому результату "чайки" захватили лидерство в Группе B.

"Тулуза" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:0)

Голы: Деннум 36, Даллинга 58, Магри 76 — Кассерес 73 (авт), Жота 89.

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас (Собослаи 45), Эндо (Александер-Арнольд 45), Макаллистер, Эллиотт, Доак (Салах 45), Диас (Жота 81), Гакпо (Нуньес 73).

"Аякс" (Голландия) — "Брайтон" (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Фати 14, Адингра 53.

"Брайтон": Вербрюгген, Милнер (Гилмор 8), Данк (Игорь 45), Ван Хекке, Велтман, Гросс, Дауд (Эступиньян 65, Балеба 88), Фати (Фергюсон 65), Адингра, Педро, Митома.


Метки Аякс, Брайтон, Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча, Тулуза

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 22:45

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  1. skydreams 09.11.2023 23:32 # skydreams
    09.11.2023 13:29 # удалить
    skydreams

    У ливерпуля очень сильный соперник. Верим, что сможете! Удачи в ЛЕ!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/103886/?c=1#c7857198

    бля, не смогли красные( ничо, юнион сен желоис тоже сильный клуб, но почему-то уверен, банда клоппа навяжет им борьбу

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  2. hachidlo 09.11.2023 23:23 # hachidlo
    Бабусь как губка - впитала всю недельную дозу мочи.

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  3. bembo 09.11.2023 23:22 # bembo
    Лузирка ета гакпо ахахаха
    Базировано

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  4. felix-the-cat 09.11.2023 23:19 # felix-the-cat
    Лохи ебаные

    Гакпо это говно ебаное

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  5. narcot 09.11.2023 23:15 # narcot
    К О Р О Л Ь




    09.11.2023 14:49 #
    thegodfather

    как же сегодня втулузят лузерку!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/103886/?c=1

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  6. sausage 09.11.2023 23:04 # sausage
    Но комментс. Едем дальше.

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  7. keremet 09.11.2023 23:04 # keremet
    Тулуза молодцы, победили те кто хотел победить, что Гомез что Цими оба днаря в защите, Жота хорош)

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  8. hachidlo 09.11.2023 23:03 # hachidlo
    26.10.2023 17:18 #
    sausage

    Тулуза - 79.3 млн. евро 10-е место
    Челси - 999.0 млн. евро 10-е место

    Ну почти

    Источник: http://fapl.ru/posts/103603/?c=1#c7851829

    Льётся бабусе без остановки.

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  9. keita 09.11.2023 22:56 # keita
    Да по&уй на этот турнир. Даже кубок Лиги на его фоне как ЧМ выглядит. Пусть Брайтон его возьмет. Надо сосредоточиться на внутренних кубках

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  10. kukuruzko 09.11.2023 22:55 # kukuruzko
    Тулуза молодцом,тренерская команда.

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  11. alexomck 09.11.2023 22:54 # alexomck
    Справедливо.

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  12. irbis85 09.11.2023 22:53 # irbis85
    ещё 1 гол непонятно почему отменили...лягушатники заслужили победу

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  13. gerrard08 09.11.2023 22:52 # gerrard08
    Сук) ни одного пограничного решения судейского в нашу пользу) лан в целом покс, все равно с этого колхоза должны выходить с первого места. Цимикас и Эндо бичи. Греку выпал настоящий шанс выйти с тени Роббо и он так нещадно его просирает из раза в раз. Мда просто.

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  14. v-0987654321 09.11.2023 22:50 # v-0987654321
    Ахахаха скаузеры отсасали как тётя Остер арююююююю

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  15. superglor 09.11.2023 22:48 # superglor
    Напихали портовым полную ТУЛУЗУ.

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