"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе"
"Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы, проиграв "Тулузе" со счетом 3:2.
"Ливерпуль" начал выездной матч против "Тулузы" первым номером, уверенно контролируя игру и практикуясь в ударах. Однако действительно опасных моментов "красным" недоставало.
Хозяева долгое время молчали, но на 36-й минуте разразились голом. Арон Деннум обокрал зазевавшегося Костаса Цимикаса на фланге, рванул вперед, вошел в штрафную по правому краю и пробил Кувина Келлехера — 1:0.
Второй тайм начался с того, что Деннум упустил возможность оформить дубль. На 50-й минуте Тейс Даллинга все же отправил мяч в ворота Келлехера, однако гол не был засчитан из-за фола.
И все-таки "Тулуза" добилась своего. На 58-й минуте Даллинга, затесавшись меж двух защитников, нанес удар с правого края штрафной — 2:0.
Несмотря на выход ряда важных игроков со скамейки, игра у "Ливерпуля" впереди не ладилась. Зато "красным" помог соперник, потому что на 73-й минуте Кристиан Кассерес плечом отправил мяч в свои ворота — 2:1.
"Тулуза" ничуть не растерялась и спустя три минуты восстановила комфортную разницу в счете. Келлехер вроде бы прервал прострел вдоль своих ворот, но мяч отскочил к Франку Магри, который пробил в притирку со штангой — 3:1.
На предпоследней минуте основного времени вышедший на замену Диогу Жота, оббежав нескольких защитников, отыграл еще один гол — 3:2.
За пару секунд до окончания последней компенсированной минуты Джарелл Куанса затолкал мяч в ворота "Тулузы", однако гол не был засчитан, потому что Алексис Макаллистер подыграл себе рукой.
Крупная победа две недели назад на "Энфилде" и значительное игровое преимущество в начале этого матча говорят, что"Ливерпулю" просто не хватило настроя, тогда как для "Тулузы" это был словно вопрос жизни и смерти.
Еще в одном матче "Брайтон" победил на выезде "Аякс" со счетом 0:2. Ансу Фати и Симон Адингра забили по голу и отдали по результативной передаче друг на друга. Благодаря этому результату "чайки" захватили лидерство в Группе B.
"Тулуза" (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:0)
Голы: Деннум 36, Даллинга 58, Магри 76 — Кассерес 73 (авт), Жота 89.
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас (Собослаи 45), Эндо (Александер-Арнольд 45), Макаллистер, Эллиотт, Доак (Салах 45), Диас (Жота 81), Гакпо (Нуньес 73).
"Аякс" (Голландия) — "Брайтон" (Англия) — 0:2 (0:1)
Голы: Фати 14, Адингра 53.
"Брайтон": Вербрюгген, Милнер (Гилмор 8), Данк (Игорь 45), Ван Хекке, Велтман, Гросс, Дауд (Эступиньян 65, Балеба 88), Фати (Фергюсон 65), Адингра, Педро, Митома.
09.11.2023 22:45
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09.11.2023 13:29 # удалить
skydreams
У ливерпуля очень сильный соперник. Верим, что сможете! Удачи в ЛЕ!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/103886/?c=1#c7857198
бля, не смогли красные( ничо, юнион сен желоис тоже сильный клуб, но почему-то уверен, банда клоппа навяжет им борьбу
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Бабусь как губка - впитала всю недельную дозу мочи.
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Лузирка ета гакпо ахахаха
Базировано
(ответить)
Лохи ебаные
Гакпо это говно ебаное
(ответить)
К О Р О Л Ь
09.11.2023 14:49 #
thegodfather
как же сегодня втулузят лузерку!
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Источник: http://fapl.ru/posts/103886/?c=1
(ответить)
Но комментс. Едем дальше.
(ответить)
Тулуза молодцы, победили те кто хотел победить, что Гомез что Цими оба днаря в защите, Жота хорош)
(ответить)
26.10.2023 17:18 #
sausage
Тулуза - 79.3 млн. евро 10-е место
Челси - 999.0 млн. евро 10-е место
Ну почти
Источник: http://fapl.ru/posts/103603/?c=1#c7851829
Льётся бабусе без остановки.
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Да по&уй на этот турнир. Даже кубок Лиги на его фоне как ЧМ выглядит. Пусть Брайтон его возьмет. Надо сосредоточиться на внутренних кубках
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Тулуза молодцом,тренерская команда.
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Справедливо.
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ещё 1 гол непонятно почему отменили...лягушатники заслужили победу
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Сук) ни одного пограничного решения судейского в нашу пользу) лан в целом покс, все равно с этого колхоза должны выходить с первого места. Цимикас и Эндо бичи. Греку выпал настоящий шанс выйти с тени Роббо и он так нещадно его просирает из раза в раз. Мда просто.
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Ахахаха скаузеры отсасали как тётя Остер арююююююю
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Напихали портовым полную ТУЛУЗУ.
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