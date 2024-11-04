Кин раскритиковал Фернандеша за извинения перед Тен Хагом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша за извинения перед Эриком Тен Хагом.

После ничьей 1:1 против "Челси" в воскресенье Фернандеш, забивший в этом матче свой первый гол в сезоне Премьер-Лиги 2024/25, поведал, что принес извинения Тен Хагу, уволенному с поста главного тренера "Юнайтед".



Это признание вызвало гневную реакцию со стороны Кина, который раскритиковал лидерские качества Фернандеша, а также заявил, что португальский полузащитник должен был играть лучше.



"Слишком мало, слишком поздно. Слушайте, эти неловкие интервью есть всегда, но я бы не стал тратить много времени и внимания на игрока, который говорит: "Извини, мы тебя подвели". Слишко мало, слишком поздно".



"Тебя судят по тому, что ты делаешь на футбольном поле, и я не думаю, что Бруну делал достаточно во многих матчах, он не показывал своих лидерских качеств".



"Было бы интересно услышать, что на это скажет Тен Хаг, но также нужно двигаться дальше".



"Слушайте, многих игроков не сильно волнует, если тренер уходит. Они просто сосредоточены на следующем тренере и на том, чтобы быть подготовленными и ухаживать за собой. Конечно, это часть игры. Игроки могут быть эгоистами, мы знаем это".



"Но я не думаю, что на протяжении последнего года Бруну делал достаточно как капитан "Манчестер Юнайтед", чтобы помочь тренеру. Он был далек от этого. Все результаты это доказывают".



"Конечно, это касается не только Бруну, но я не думаю, что он показывал достаточно лидерских качеств, когда игра становилась тяжелой".



"Я не думаю, что Бруну может так уж гордиться собой из-за событий последней недели-двух при Тен Хаге. Думаю, в конце концов игроки подвели тренера", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.