"Юнайтед" и "Челси" поделили очки

В первом матче Премьер-Лиги после увольнения Эрика Тен Хага "Манчестер Юнайтед" сыграл с "Челси" вничью — 1:1.

По сравнению с поражением 2:1 от "Вест Хэма" стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался травмированного Кристиана Эриксена, вместо которого вышел Мануэль Угарте.



А вот стартовый состав "синих" не изменился относительно победы 2:1 над "Ньюкаслом".



В начале матча команды присматривались друг к другу, и первый опасный момент возник на 14-й минуте. Коул Палмер подал угловой, а Нони Мадуэке пробил головой из пределов вратарской площади — штанга!



Постепенно "Юнайтед" обозначил небольшое преимущество, но лишь совершил несколько подходов к чужим воротам, без явных моментов.



Свой лучший — и единственный — в первом тайме момент "дьяволы" приберегли на добавленное время, когда Маркус Рэшфорд пробил в касание по летящему мячу после заброса Бруну Фернандеша к углу вратарской площади, однако "синих" спасла перекладина.



Второй тайм поначалу не изобиловал опасными моментами, если не считать промах Педру Нету и разминочный удар Рэшфорда.



На 68-й минуте Расмус Хейлунд не лучшим образом обработал мяч после заброса в штрафную за спину Весле Фофана, но затем нарвался на фол со стороны Роберта Санчеса. Был назначен пенальти, который реализовал Фернандеш — 1:0.



"Челси" пошел отыгрываться и уже на 74-й минуте сравнял счет. После розыгрыше углового мяч был отброшен к границе штрафной, а там Мойсес Кайседо мощно пробил в касание, поразив нижний угол ворот — 1:1.



Быстро обменявшись голами, обе команды воодушевились и некоторое время играли в открытый футбол.



Концовка матча была отмечена периодом активности гостей, на что хозяева ответили неточными ударами Алехандро Гарначо и Фернандеша. Счет уже не изменился.



Ничья ощущается справедливым результатом. Ни одна из команд не наиграла на победу, да и игра в целом не изобиловала моментами, а голкиперам не так часто приходилось спасать.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче