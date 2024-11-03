"Юнайтед" и "Челси" поделили очки
В первом матче Премьер-Лиги после увольнения Эрика Тен Хага "Манчестер Юнайтед" сыграл с "Челси" вничью — 1:1.
По сравнению с поражением 2:1 от "Вест Хэма" стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался травмированного Кристиана Эриксена, вместо которого вышел Мануэль Угарте.
А вот стартовый состав "синих" не изменился относительно победы 2:1 над "Ньюкаслом".
В начале матча команды присматривались друг к другу, и первый опасный момент возник на 14-й минуте. Коул Палмер подал угловой, а Нони Мадуэке пробил головой из пределов вратарской площади — штанга!
Постепенно "Юнайтед" обозначил небольшое преимущество, но лишь совершил несколько подходов к чужим воротам, без явных моментов.
Свой лучший — и единственный — в первом тайме момент "дьяволы" приберегли на добавленное время, когда Маркус Рэшфорд пробил в касание по летящему мячу после заброса Бруну Фернандеша к углу вратарской площади, однако "синих" спасла перекладина.
Второй тайм поначалу не изобиловал опасными моментами, если не считать промах Педру Нету и разминочный удар Рэшфорда.
На 68-й минуте Расмус Хейлунд не лучшим образом обработал мяч после заброса в штрафную за спину Весле Фофана, но затем нарвался на фол со стороны Роберта Санчеса. Был назначен пенальти, который реализовал Фернандеш — 1:0.
"Челси" пошел отыгрываться и уже на 74-й минуте сравнял счет. После розыгрыше углового мяч был отброшен к границе штрафной, а там Мойсес Кайседо мощно пробил в касание, поразив нижний угол ворот — 1:1.
Быстро обменявшись голами, обе команды воодушевились и некоторое время играли в открытый футбол.
Концовка матча была отмечена периодом активности гостей, на что хозяева ответили неточными ударами Алехандро Гарначо и Фернандеша. Счет уже не изменился.
Ничья ощущается справедливым результатом. Ни одна из команд не наиграла на победу, да и игра в целом не изобиловала моментами, а голкиперам не так часто приходилось спасать.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
03.11.2024 21:30
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Последние комментарии:
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Шо с тен Хагом, шо без одна фигня.
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Скдья пидарас дрявый. А так норм играли обе команды, мю больше на победу наиграл. Едем дальше
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4 Челси 10 18
5 Арсенал 10 18
Источник: http://fapl.ru/posts/110997/?c=1
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7 числа Конференция, 10 Арсик ..... так что силы берегли походу потому и игра так себе.
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Пенальти спорный. Но не в этом суть, игра никакая. Кайседо и Нету лучшие. Палмер хороший матч не более. Густо отправить на лавку для ротации, Джеймса и Куку на своих позициях. У тебя на скамейке Нкунку и Фелиш, но давайте выпустим деревянного ххла
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Давно таких блевотных игр не смотрел
(ответить)
Они так и договорились поделить очки Мареска и Нистерой в подтребуном помещений до матча общались несколько минут. Репортеры словили этот момент.
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Мои Кайседо это лучший опорник лиги со времён Нголо Канте. Как всегда работает правило: лучший опорник лиги маленький, черный и обязательно из Челси
(ответить)
МЮ поработали с судейкой перед матчем с Челси. Ничего нового. Как в старые добрые времена
(ответить)
Полупокеры а не футболисты
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Игра была равна, играли два гавна
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Челси будто приехал сыграть на ничью, чего и добился.
Но это убивает больше всего. Безъамбициозна и ссыкливо.
Весь матч хуй пинали, пешком по полю ходили, розыгрыши мяча без движения. Ну зато с Каслом отдохнули и слили турнир, камон красиво.
Колвил и Фофана это не про надежность, каждый матч какие-то ляпы и привозы что от одного, что от второго.
С точки зрения борьбы за топ-4 эта ничья это заебись.
Но хотелось большего, по такому то мертвому мю.
жаль
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Справедливая ничья, для синих всегда сложно играть на этом стадионе. Вот следующая игра реально покажет амбиции Челси.
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полная хрень
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Очень нудный матч, могу отметить хорошую игру защитников обеих команд, потому что атакующие игроки ничего толком не показали, мне не понравился матч, зря потратил время, лучше бы сериал посмотрел.
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Калониры вас не слышно с 5 места))))
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