Салах: "Место "Ливерпуля" — на вершине таблицы"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу волевой победы 2:1 над "Брайтоном", благодаря чему его команда возглавила таблицу Премьер-Лиги.

Именно Салах забил гол, который в итоге стал для "Ливерпуля" победным в субботнем матче на "Энфилде".



После выхода на первое место Салах недвусмысленно обозначил намерения "Ливерпуля" на остаток сезона, а также сделал скрытый намек на свое будущее.



"Место этого клуба — на вершине таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером".



"Что бы ни случилось, я никогда не забуду ощущение, когда забиваешь на "Энфилде", — пишет Салах в социальных сетях.