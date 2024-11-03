Салах: "Место "Ливерпуля" — на вершине таблицы"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу волевой победы 2:1 над "Брайтоном", благодаря чему его команда возглавила таблицу Премьер-Лиги.
Именно Салах забил гол, который в итоге стал для "Ливерпуля" победным в субботнем матче на "Энфилде".
После выхода на первое место Салах недвусмысленно обозначил намерения "Ливерпуля" на остаток сезона, а также сделал скрытый намек на свое будущее.
"Место этого клуба — на вершине таблицы. Не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Это то, чего мы хотим. Спасибо вам за поддержку вчера вечером".
"Что бы ни случилось, я никогда не забуду ощущение, когда забиваешь на "Энфилде", — пишет Салах в социальных сетях.
03.11.2024 22:00
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Последние комментарии:
Ну та самая вершина таблицы с 0 апл. Хотя, лучшему игроку в истории ЛФК такая оплошность простительна.
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Салах это сокращённое от Мохаммед, сосать, лах
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