Ван Нистелрой напомнил игрокам МЮ о золотом правиле Фергюсона

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой напомнил своим игрокам о золотом правиле сэра Алекса Фергюсона.

Перед тем, как игроки "Юнайтед" приступят к работе с Аморимом, им предстоит провести еще два матча под руководством Ван Нистелроя.



В преддверии матча против "Челси" Ван Нистелрой напомнил игрокам "Юнайтед", как обстояли дела в раздевалке в его времена.



"Фергюсон говорил: "Нет никого важнее клуба". Каждый может выкрикивать это. Но если затем вы, как это делал Фергюсон, подкрепляете свои сова каждым решением, каждым выбором, это становится другим".



"Тогда игроки понимают, что здесь это так устроено. И ты должен взаимодействовать с болельщиками. Всегда благодарить людей после матча, хорошего или плохого. В отелях мы выходим к фанатам. Чисто раздать автографы. Сделать фото".



"Фергюсон требовал это от нас время от времени. Сейчас я вернулся к этому и поощряю игроков делать это. Это важный пример культуры клуба", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mail.