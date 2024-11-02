"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" и вернулся на вершину
"Ливерпуль" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря волевой победе 2:1 над "Брайтоном".
Из стартового состава "красных" на матч Кубка Лиги посреди недели уцелел только Коди Гакпо. Кувин Келлехер и Костас Цимикас оказались среди тех, кто вернулся в основу.
Из старта "чаек" относительно упомянутого кубкового матча уцелели лишь защитники Ферди Кадиоглу, Ян Пол Ван Хекке и Игорь Жулио.
"Брайтон" был очень хорош в начале матча, но первым свое слово сказал "Ливерпуль". Дарвин Нуньес ворвался в штрафную, ускользнул от защитника и пробил, однако Барт Вербрюгген отразил этот удар.
На 13-й минуте гости ответили своим голевым моментом. Данни Уэлбек сделал хитрую передачу в штрафной на подключившегося Кадиоглу, и тот пробил с отскоком от дальней штанги — 0:1.
"Красные" пошли большими силами отыгрываться. Команда Арне Слота оказывала давление, но реальных угроз воротам Вербрюггена было крайне мало.
В то же время "чайки" сосредоточились на контратаках и пару раз вполне могли развить свое преимущество, но в одном случае свою команду выручил Келлехер, а в другом Уэлбек со штрафного слегка не попал в створ.
Во втором тайме "Ливерпуль" усилил свой натиск. На 56-й минуте Мохамед Салах вышел один на один по правому краю штрафной, однако Вербрюгген выиграл эту дуэль.
В конце концов "Брайтон" дрогнул. На 69-й минуте Коди Гакпо подал в штрафную, а мяч, не коснувшись Нуньеса, отскочил от газона и оказался в воротах — 1:1.
Не успев прийти в себя, гости пропустили еще раз. Салах вошел в штрафную по правому краю, на резкой смене курса избавился от опекуна и пробил в дальний верхний угол ворот — 2:1.
"Красные" довольно уверенно довели дело до победы, хотя в концовке "чайки" бросили все силы вперед.
"Ливерпуль" провалил первый тайм, однако сделал правильные выводы и после перерыва просто задавил "Брайтон".
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
02.11.2024 19:55
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Последние комментарии:
наконец-то достойный претендент в борьбе за чемпионство, в лице Нотингем Форет, а не вот эти выскочки вроде арсенала и челси
(ответить)
Вот вы думаете, что раз Лупалуль победил, то они будут праздновать победу? Нет, они бегут отсасывать скаму, ибо "ЛИШЬ БЫ НЕ ЩОЛСЕЙ".
Даже страшно представить, что будет, если Щолсей победит. Лузеркузенские ебла обезьян в 4к сморщатся в крапово-лиловое единое ебло жены Макрона.
(ответить)
С победой братья-скаузеры.
(ответить)
завтра педикси с воодушевленным скамом, напихают похоже подмостовным
(ответить)
A DEAL FOR ALEXANDER-ARNOLD TO JOIN REAL MADRID COULD BE AGREED IN THE NEXT FEW WEEKS.
трамплинпуль в своем стиле.даже это привозное говно удержать не могут.орево
(ответить)
еще бы чулче соснули, было совсем гут
(ответить)
канониры, а как сорокам то проиграли
доминировали опять но "если бы не.."??
(ответить)
это ЛИВЕРПУЛЬ, это САЛАХ!!
(ответить)
Красная армия марш-марш вперед!
Энфилд Роуд вас в бой завет.
От Стамбула до британских морей
Красная армия всех сильней!
(ответить)
Кризисный ЛФК - без трансферов, с потерей ключивых игроков вроде Жоты и основного кипера идет на первом месте.Когда у конкурентов 2 скамейки.
СЛОТ-ТОП! ФУТБОЛ ГЕНИУС!
(ответить)
смотрю на таблицу после трети сезона
Ливерпуль без эпидемии травм и дисциплинирован но перестраивается
МС потерял стержень в полузащите, и кризисрует до зимнего ТО
НФ апсет сезона уже опредлённо
Пенсы структуируют солянку из молодецуого балагура
Арсенал старый добрый доминирует в спецолимпиаде "если бы" как обычно
АВ внезапно тащит 2 фронта а не валится
Тоттенхэм уехал по адресу в Брюгге
Манки сосут хуи всея АПЛ за дохуя бабла впридачу
ЗЫ Родри ЗМ тема, наличие щели у руководства Реала тема вдовйне, бугурт псевдониггеров тема втройне
(ответить)
Тема о Ливерпуле, а чернявые лузеркузены всё вспоминают то Челсей, то Ситей. Менталитет сучек (чурок).
(ответить)
Жду воскресенье, как День рождения Путина! Завтра играет Челси! И просто обязана быть веселуха на Олд Траффорде. Ой бляяяяя...
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Великие
(ответить)
нотингем
чо?
(ответить)
Фоден подводит команду, лучший игрок прошлого сезона, а в этом не тащит вообще, когда вся надежда на него, печально. Я так и думал, что без Родри будет всё плохо, еще и без вингеров остались, Нунес старается, красавчик, Ковачич как обычно боится ударить, мячик только перекатывает, Гюндоган испортился в Барсе, раньше лучше был, Сильва вообще непонятный, бесполезный. Что-то Пеп намудрил, сам себя переиграл.
(ответить)
Все происходит, как я и предсказывал.. Слот четко ведет команду. Абсолютно гибкая полузащита, без слабых мест. Что еще там? Сжали брелочки за Великий Ливерпуль!!
УИША
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смотреть арсеноль и залулуль— это как смотреть нетфликс.вегда приходится ждать следующего сезона.
(с) артур шопенгауэр
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Исполнение по структуре игры ЛФК в этом матче было корявое, благо Клопп оставил шикарный ростер из атаки, что можно на 4-2-4 в менежменте отрезков юзать а потом переходить на стандартную модель. Рад за канониров, это их любимое время состоящее из парадигм "если бы".
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оО там у ситей брайтон и шпоры на носу, п13да молодым.
кароч нужно гасить подзалупаль всей лигой и императры взойдут на ТРОН!
ТВЕРДО И ЧЕТКО
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