"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" и вернулся на вершину

"Ливерпуль" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря волевой победе 2:1 над "Брайтоном".

Из стартового состава "красных" на матч Кубка Лиги посреди недели уцелел только Коди Гакпо. Кувин Келлехер и Костас Цимикас оказались среди тех, кто вернулся в основу.



Из старта "чаек" относительно упомянутого кубкового матча уцелели лишь защитники Ферди Кадиоглу, Ян Пол Ван Хекке и Игорь Жулио.



"Брайтон" был очень хорош в начале матча, но первым свое слово сказал "Ливерпуль". Дарвин Нуньес ворвался в штрафную, ускользнул от защитника и пробил, однако Барт Вербрюгген отразил этот удар.



На 13-й минуте гости ответили своим голевым моментом. Данни Уэлбек сделал хитрую передачу в штрафной на подключившегося Кадиоглу, и тот пробил с отскоком от дальней штанги — 0:1.



"Красные" пошли большими силами отыгрываться. Команда Арне Слота оказывала давление, но реальных угроз воротам Вербрюггена было крайне мало.



В то же время "чайки" сосредоточились на контратаках и пару раз вполне могли развить свое преимущество, но в одном случае свою команду выручил Келлехер, а в другом Уэлбек со штрафного слегка не попал в створ.



Во втором тайме "Ливерпуль" усилил свой натиск. На 56-й минуте Мохамед Салах вышел один на один по правому краю штрафной, однако Вербрюгген выиграл эту дуэль.



В конце концов "Брайтон" дрогнул. На 69-й минуте Коди Гакпо подал в штрафную, а мяч, не коснувшись Нуньеса, отскочил от газона и оказался в воротах — 1:1.



Не успев прийти в себя, гости пропустили еще раз. Салах вошел в штрафную по правому краю, на резкой смене курса избавился от опекуна и пробил в дальний верхний угол ворот — 2:1.



"Красные" довольно уверенно довели дело до победы, хотя в концовке "чайки" бросили все силы вперед.



"Ливерпуль" провалил первый тайм, однако сделал правильные выводы и после перерыва просто задавил "Брайтон".



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче