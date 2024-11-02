Аморим: "Хотел остаться с "Спортинге" до конца сезона"

Рубен Аморим заявил, что хотел отложить свой переход из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Накануне "Юнайтед" подтвердил назначение Аморима на должность главного тренера. Рубен приступит к работе с "красными дьяволами" с 11 ноября.



По словам Аморима, он хотел перейти в "Юнайтед", но надеялся повременить до конца сезона. Однако перед Рубеном был поставлен ультиматум: или сейчас, или никогда.



"Давайте я просто объясню ситуацию. В начале сезона ситуация была следующей, и президент может подтвердить мои слова. Я поговорил с ним и (спортивным директором) Угу Виана, и сказал, что это будет мой последний сезон в "Спортинге", что бы ни случилось. Президент здесь, он может подтвердить это".



"Сезон начался, и мы знаем, что мы начали его очень хорошо. Затем возникла ситуация с "Манчестер Юнайтед". Обратился "Манчестер Юнайтед". Они заплатили больше размера отступных. Я никогда ни о чем не торговался с президентом. Я лишь хотел перейти в конце сезона".



"На протяжении трех дней я говорил, что хочу остаться до конца сезона. Но мне было сказано, что это невозможно. Мне было сказано, что или сейчас, или никогда. Иначе "Манчестер Юнайтед" обратится к другому варианту. У меня было три дня, чтобы принять свое решение. Это были радикальные перемены в моей жизни, и я должен был принять это решение в течение трех дней. Что я и сделал".



"У меня были другие варианты, президент и Угу Виана могут подтвердить, что это не первый раз и не второй раз, когда другая команда обратилась насчет меня. Но я не хотел в другую команду. Я хотел в эту из Манчестера. Я хочу, чтобы этот контекст учитывали. Есть время, когда ты должен сделать шаг вперед. Мне было сложнее, чем любому фанату "Спортинга", но я должен был сделать это", — цитирует Аморима Sky Sports.