Бент призвал "Арсенал" подписать Погба

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент призвал "Арсенал" подписать полузащитника Поля Погба.

Только недавно советовал "Арсеналу" обратить внимание внимание на Погба, который добился сокращения своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, экс-защитник "канониров" Бакари Санья.



Бент соглашается, что доступный свободным агентом 31-летний француз был бы полезен команде Микеля Артеты.



"Думаю, вся эта ситуация заставила Поля Погба стать скромнее, потому что он через многое прошел, и это было тяжело".



"Он знает, что больше не находится в положении силы, как некогда. Если он отправится в топ-клуб, то заранее будет знать, что станет лишь игроком ротации".



"Я бы пригласил Поля Погба в "Арсенал". Он по-прежнему обладает мастерством, он просто этого еще не показывал".



"Микель Артета хорошо разбирается в характерах, и он сядет с Полем Погба, чтобы понять его характер и определить, насколько голодным остается игрок".



"Если Поль Погба может вписаться в вашу команду, учитывая его мастерство, я бы взял его", — сообщил Бент talkSPORT.