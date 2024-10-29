Родри завоевал "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча".

Прошлый сезон сложился выдающимся образом для 28-летнего Родри, который потерпел лишь одно поражение с клубом и сборной.



В сезоне 2023/24 Родри выиграл Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира вместе с "Сити" и Евро-2024 вместе со сборной Испании.



Успехи Родри были отмечены присуждением ему самой престижной индивидуальной награды в футболе — "Золотого мяча" от журнала France Football.



На церемонию вручения наград в Париже Родри явился на костылях — в прошлом месяце полузащитник порвал крестообразные связки колена против "Арсенала" и в этом сезоне уже не сыграет.



В борьбе за "Золотой мяч" Родри опередил Винисиуса и Джуда Беллингема, чей "Реал" решил игнорировать мероприятие в столице Франции.



В этот вечер были присуждены и некоторые другие награды. "Реал" был признан Клубом Года, его наставник Карло Анчелотти — лучшим тренером. Звание лучшего голкипера досталось Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы", Харри Кейн из "Баварии" получил приз как лучший бомбардир в Европе, а лучшим молодым игроком стал Ламин Ямаль из "Барселоны".



