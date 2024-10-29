Родри завоевал "Золотой мяч"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча".

Прошлый сезон сложился выдающимся образом для 28-летнего Родри, который потерпел лишь одно поражение с клубом и сборной.

В сезоне 2023/24 Родри выиграл Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира вместе с "Сити" и Евро-2024 вместе со сборной Испании.

Успехи Родри были отмечены присуждением ему самой престижной индивидуальной награды в футболе — "Золотого мяча" от журнала France Football.

На церемонию вручения наград в Париже Родри явился на костылях — в прошлом месяце полузащитник порвал крестообразные связки колена против "Арсенала" и в этом сезоне уже не сыграет.

В борьбе за "Золотой мяч" Родри опередил Винисиуса и Джуда Беллингема, чей "Реал" решил игнорировать мероприятие в столице Франции.

В этот вечер были присуждены и некоторые другие награды. "Реал" был признан Клубом Года, его наставник Карло Анчелотти — лучшим тренером. Звание лучшего голкипера досталось Эмилиано Мартинесу из "Астон Виллы", Харри Кейн из "Баварии" получил приз как лучший бомбардир в Европе, а лучшим молодым игроком стал Ламин Ямаль из "Барселоны".

Родри


Метки Золотой мяч, Манчестер Сити, награды, Родри

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2024 01:25

Количество просмотров Просмотров: 491

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  1. yamateh 29.10.2024 01:52 # yamateh
    Абсолютно заслуженно!
    Сити чемпик

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  2. kellborn 29.10.2024 01:41 # kellborn
    Лучший опорник в истории. Имхо. Я правда не видел опорников в 20-м веке. Но думаю, там одни бревна играли, скорее всего.

    А в 21-м веке есть всего несколько вариантов: Бускетс, Родри, Хави Алонсо.

    Проблема Бускетса в том, что он всю карьеру не был лучшим полузащитником ни в клубе, ни в сборной. Да даже вторым лучшим не был.

    Проблема Алонсо в том, что его обменяли из Реала в Баварию на Крооса и этот обмен считается чуть ли не провальным. При том, что Алонсо не старый был тогда еще.

    А Родри как будто идеален на роль лучшего: играет в лучшей команде, лучший полузащитник команды, обладатель золотого мяча, лучший в сборной, без явных слабых мест.

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  3. farot 29.10.2024 01:37 # farot
    заслуженно. Причем как с ЗМ, так и с ЖК пидору выше

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  4. bes-ter 29.10.2024 01:34 # bes-ter
    Ну что дебилойды! Мрете от зависти?

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  5. mafia-fake 29.10.2024 01:29 # mafia-fake
    Хохол - значит пидорПользователь получил предупреждение

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