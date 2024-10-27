Зинченко: "Я полезнее в Лондоне, чем в Украине"

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко объяснил, почему он предпочитает оставаться в Англии, пока на его родине идут боевые действия.

С момента начала горячей фазы военного конфликта России и Украины Зинченко яростно поддерживает своих соотечественников и собирает для них пожертвования.



Зинченко неоднократно говорил, что готов защищать Украину, однако Александр чувствует, что он полезнее, оставаясь в Лондоне.



"Думаю, я полезнее, говоря здесь, нежели находясь там. Футболисты играют в украинской лиге, и внезапно раздается сирена. Всем им нужно спрятаться в убежище, Я показываю эти видео своим партнерам по команде, и они не могут поверить, что мы живем такой жизнью. Это безумие".



"Я не могу быть еще благодарнее за все то, что люди в мире делают для нас. Эта помощь может быть разной. Некоторые люди могут делать пожертвования, некоторые люди могут принимать беженцев. Даже когда я вижу наклейку с украинским флагом, это воодушевляет меня и заставляет верить, что мы не одиноки".



"В то же время я понимаю, что существует некоторая усталость от этой войны. Но, слушайте, представьте себя на моем месте, мы же не можем сдаться, верно? Поэтому нам нужно сплотиться, и только так мы можем восстановить справедливость и принести мир", — сообщил Зинченко The Guardian.