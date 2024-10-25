"Ливерпуль" объявил об уходе ключевого директора
"Ливерпуль" объявил об уходе из клуба директора по скаутской работе и подбору персонала Дэйва Фаллоуза.
Фаллоуз трудился в "Ливерпуле" с 2012 года и изначально планировал уйти еще минувшим летом.
Однако минувшим летом в "Ливерпуле" произошли большие изменения: Арне Слот стал новым главным тренером, Ричард Хьюз был назначен спортивным директором, вдобавок к работе с мерсисайдским клубом — в качестве президента FSG по футболу — вернулся Майкл Эдвардс.
Поэтому 64-летний Фаллоуз согласился задержаться в "Ливерпуле", но сегодня "красные официально объявили, что Дэйв уйдет в конце 2024 года.
В свое время бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отмечал роль Фаллоуза в приобретении нападающего Мохамеда Салаха. Приобретения Дэйва сыграли большую роль в завоевании "красными" ряда трофеев, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
Добавим, прежде Фаллоуз поработал в "Манчестер Сити", "Ньюкасле" и "Болтоне".
25.10.2024 21:00
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