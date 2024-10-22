У Гласнера есть четыре матча, чтобы избежать увольнения

У главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера есть четыре матча, чтобы избежать увольнения.

Поражение 1:0 от "Ноттингем Форест" в понедельник вечером означает, что "Пэлас" не выиграл ни одного из восьми первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги.



Это худший старт сезона для "Пэлас" в высшем дивизионе с 1992/93. Также "орлы" являются худшей командой лиги по забитым голам — только пять.



Игра "Пэлас" резко контрастирует с тем, что "орлы" демонстрировали в прошлом сезоне после назначения Гласнера в феврале.



Как сообщает The Guardian, у Гласнера есть только четыре матча для исправления ситуации: против "Тоттенхэм", "Вулверхэмптона" и "Фулхэма" в Премьер-Лиге, а также против "Астон Виллы" в Кубке Англии.



Решение по Гласнеру будет принять в международный перерыв в ноябре. В качестве возможных замен для Оливера "Пэлас" рассматривает Дэвида Мойеса и Гарета Саутгейа, которые сейчас находятся без работы.