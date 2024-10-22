Рэмси объяснил, почему выбрал "Арсенал"

Аарон Рэмси Полузащитник Аарон Рэмси объяснил, почему перешел в "Арсенал", а не в "Манчестер Юнайтед" в 2008 году.

В 2008 году "Арсенал" опередил "Юнайтед" в борьбе за Рэмси, купив Аарона у "Кардиффа" за 5 миллионов фунтов. Помимо "красных дьяволов", на 17-летнего игрока в то время претендовали "Ливерпуль" и "Эвертон".

По словам Рэмси, ключевым фактором для него стал Арсен Венгер, тогда занимавший должность главного тренера "Арсенала".

"Почему "Арсенал"? Я чувствовал, что Арсен Венгер действительно хочет меня заполучить. Он был занят на Евро в то время, но они прилетели ко мне, когда у него было несколько свободных часов".

"Мы пообедали вместе, обсудив все насчет его видения и его планов. У него был по-настоящему подробный план, и количество молодых игроков, приведенных им в команду, выглядело привлекательно для меня".

"Например, Фабрегас. Поэтому я чувствовал себя по-настоящему желанным в "Арсенале", — цитирует Рэмси talkSPORT.

Добавим, за 11 лет в "Арсенале" Рэмси провел 369 матчей, выиграв три Кубка Англии.


Метки Арсенал, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2024 15:00

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  1. ilovemanutd 22.10.2024 15:25 # ilovemanutd
    Венгер насобирал лунопопиков

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  2. moneycity 22.10.2024 15:08 # moneycity
    Арсен Венгер действительно хочет меня
    он прилетел ко мне, когда у него было несколько свободных часов

    Источник: http://fapl.ru/posts/110748/

    Ну понятно всё с этими гг

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  3. gayboy 22.10.2024 15:06 # gayboy
    ясно-понятно

    "Почему "Арсенал"? Я чувствовал, что Арсен Венгер действительно хочет меня.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110748/

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  4. quavo 22.10.2024 15:05 # quavo
    Добавим, за 11 лет в "Арсенале" Рэмси провел 369 матчей, выиграв три Кубка Англии
    все что надо знать когда выбираешь арсосал

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