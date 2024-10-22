Рэмси объяснил, почему выбрал "Арсенал"

Полузащитник Аарон Рэмси объяснил, почему перешел в "Арсенал", а не в "Манчестер Юнайтед" в 2008 году.

В 2008 году "Арсенал" опередил "Юнайтед" в борьбе за Рэмси, купив Аарона у "Кардиффа" за 5 миллионов фунтов. Помимо "красных дьяволов", на 17-летнего игрока в то время претендовали "Ливерпуль" и "Эвертон".



По словам Рэмси, ключевым фактором для него стал Арсен Венгер, тогда занимавший должность главного тренера "Арсенала".



"Почему "Арсенал"? Я чувствовал, что Арсен Венгер действительно хочет меня заполучить. Он был занят на Евро в то время, но они прилетели ко мне, когда у него было несколько свободных часов".



"Мы пообедали вместе, обсудив все насчет его видения и его планов. У него был по-настоящему подробный план, и количество молодых игроков, приведенных им в команду, выглядело привлекательно для меня".



"Например, Фабрегас. Поэтому я чувствовал себя по-настоящему желанным в "Арсенале", — цитирует Рэмси talkSPORT.



Добавим, за 11 лет в "Арсенале" Рэмси провел 369 матчей, выиграв три Кубка Англии.