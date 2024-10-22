Каррагер: "Дисциплина — огромная проблема "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "огромной проблемой" склонность игроков "Арсенала" получать красные карточки.
В минувшую субботу против "Борнмута" защитник Вильям Салиба стал уже третьим игроком "Арсенала", удаленным в этом сезоне Премьер-Лиги.
По мнению Каррагера, "канониры" не смогут завоевать титул Премьер-Лиги, если быстро не приведут свою дисциплину в порядок.
"Это похоронит их шансы на титул, если не прекратится. Они должны быстро это прекратить".
"Получить три красные карточки в восьми первых матчах сезона — это очень плохо. Они могут чувствовать, что в определенных ситуациях с ними обошлись слишком строго, но когда я смотрю на все эти ситуации, то чувствую, что красные карточки были заслуженными. Думаю, они не могут чересчур спорить, и это дорого стоило им".
"Вспомните, в каких положениях они были, кода предъявлялись этим карточки. Они обыгрывали "Брайтон" дома, они обыгрывали "Манчестер Сити" на выезде, а с "Борнмутом" счет был ничейным".
"Так что они теряли очки во всех этих матчах относительно игры в полных составах. И это огромная проблема", — сообщил Каррагер Sky Sports.
22.10.2024 14:00
Просмотров: 561
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Решения судей, возможно, не подлежат обсуждению, но важна последовательность этих решений. Опыт и практика показывают, что далеко не каждая вторая, а порой и пятая команда получает красную карточку за аналогичные действия. В случае с тремя красными карточками «Арсенала» в этом сезоне судья вполне мог проявить снисходительность и оставить игрока на поле. Если судить все команды так же строго, как «Арсенал» в этом сезоне, количество удалений возросло бы в разы.
Отсюда напрашивается вывод: судейский корпус явно неравнодушен к лондонскому клубу, цепляясь за малейшие поводы, чтобы наказать максимально строго.
(ответить)
когда я смотрю на все эти ситуации, то чувствую, что красные карточки были заслуженными
Источник: http://fapl.ru/posts/110747/
Такой же ебанат, как и весь суГейский корпус, без малейшего чувства справедливости.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий