Каррагер: "Дисциплина — огромная проблема "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "огромной проблемой" склонность игроков "Арсенала" получать красные карточки.

В минувшую субботу против "Борнмута" защитник Вильям Салиба стал уже третьим игроком "Арсенала", удаленным в этом сезоне Премьер-Лиги.



По мнению Каррагера, "канониры" не смогут завоевать титул Премьер-Лиги, если быстро не приведут свою дисциплину в порядок.



"Это похоронит их шансы на титул, если не прекратится. Они должны быстро это прекратить".



"Получить три красные карточки в восьми первых матчах сезона — это очень плохо. Они могут чувствовать, что в определенных ситуациях с ними обошлись слишком строго, но когда я смотрю на все эти ситуации, то чувствую, что красные карточки были заслуженными. Думаю, они не могут чересчур спорить, и это дорого стоило им".



"Вспомните, в каких положениях они были, кода предъявлялись этим карточки. Они обыгрывали "Брайтон" дома, они обыгрывали "Манчестер Сити" на выезде, а с "Борнмутом" счет был ничейным".



"Так что они теряли очки во всех этих матчах относительно игры в полных составах. И это огромная проблема", — сообщил Каррагер Sky Sports.