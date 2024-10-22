Анонс матча "Арсенал" — "Шахтер"
В своем третьем матче в Лиге Чемпионов "Арсенал" сразится дома с украинским "Шахтером".
К настоящему моменту "Арсенал" имеет в своем активе четыре очка, из которых три набрал благодаря уверенной победе 2:0 над ПСЖ в предыдущем туре Лиги Чемпионов.
К этому матчу команда Микеля Артеты подходит на фоне своего первого поражения в этом сезоне — 2:0 в гостях у "Борнмута" в минувшую субботу. Две трети того поединка Премьер-Лиги "канониры" действовали вдесятером после удаления Вильяма Салиба за фол последней надежды.
"Мы потерпели поражение, и это часть игры. В то же время это случилось при очень специфичных обстоятельствах".
"Давайте двигаться дальше, давайте используем эту боль, которая до сих пор есть у нас в животе, завтра вечером".
"Разумеется, мы хотим побеждать в любых условиях. Реальность такова, что мы создали очень сложные условия для себя".
"Это и так было очень сложно, учитывая количество отсутствующих игроков и календарь матчей, но такова реальность".
"В том матче мы не устояли. Мы могли устоять, и разговоры были бы очень другими, но реальность такова, что мы не сделали этого. С другой стороны, мы проиграли один матч за шесть месяцев. Теперь нам нужно победить снова", — сообщил Артета на пресс-конференции.
- В каждой из четырех встреч "Арсенала" и "Шахтера" в Лиге Чемпионов побеждала команда, выступавшая хозяевами. "Канониры" брали верх 3:2 на "Хайбери" в 2000 году и 5:1 на "Эмирейтс" в 2010.
- "Шахтер" не выиграл ни одного из семи последних матчей Лиги Чемпионов в Англии (1 ничья, 6 поражений), избежав поражения на этом отрезке лишь против "Манчестер Сити" в ноябре 2019 (1:1).
- "Арсенал" не знает поражений на групповом этапе Лиги Чемпионов с проигрыша 2:3 "Олимпиакосу" в сентябре 2015 (8 сухих побед, 1 ничья).
- "Арсенал" еще не пропускал в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но последний раз трижды оставлял свои ворота на замке в этом соревновании еще в сентябре-ноябре 2007.
- "Шахтер" — одна из четырех команд, которые еще не забивали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Также украинцы хуже всех в соревновании по ударам (10, наравне с "Лиллем") и по ударам в створ (1).
- Если не считать автоголы, Даниил Сикан поучаствовал в четырех из семи последних выездных голов "Шахтера" в Лиге Чемпионов (3+1).
- Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус забил четыре гола против "Шахтера" в Лиге Чемпионов, все четыре — за "Манчестер Сити". Только у Криштиану Роналду их больше (5).
- Вингер "Арсенала" Букайо Сака забил пять голов с восьми ударов в створ в Лиге Чемпионов.
"Арсеналу" предстоит оценить готовность вингера Букайо Сака, который пропустил выезд к "Борнмуту" из-за возникших в сборной Англии проблем с задней поверхностью бедра. Мартин Эдегор пока не залечил свою лодыжку. После мышечного повреждения может вернуться Юрриен Тимбер.
Лига Чемпионов. 3-й тур
"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
22.10.2024 06:00
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Засуха иссушает самое большое созданное человеком озеро, лишая Замбию электричества
Агентство Associated Press сообщает, что самые худшие отключения электричества в Замбии в Южной Африке спровоцированы сильнейшей засухой в регионе, из-за которой критически важная ГЭС Кариба столкнулась с нехваткой воды для работы ее гидроэлектрических турбин.
Отмечается, что Кариба — это самое крупное созданное человеком озеро в мире по своему объему, и оно залегает в 200 километрах к югу от Лусаки на границе между Замбией и Зимбабве. Огромная дамба была возведена в 50-х годах прошлого века, и в процессе ее постройки погибли больше 80 рабочих. Эта ГЭС должна была стать революцией в энергетике страны, что было достигнуто путем переноса воды из реки Замбези и превращения долины в огромное озеро, что, в свою очередь, должно было обеспечить нескончаемый запас гидроэлектроэнергии.
Впрочем, это уже далеко не так, поскольку месяцы засухи, спровоцированной климатическим явлением Эль-Ниньо и усугубившейся растущими температурами, оставили замбийскую гидроэлектростанцию на грани полной остановки в первый раз за все время.
Уровень воды сейчас настолько низкий, что лишь одна из шести турбин станции может работать, а электрогенерация сократилась до 10 % от нормальной выработки. В агентстве указали, что станция обеспечивает электричеством более 80 % страны, и на фоне происходящего у замбийцев есть лишь несколько часов, когда им включают свет, а иногда его может не быть по несколько дней.
Обычно уровень воды в озере поднимается примерно на шесть метров после сезона дождей, однако в прошлый сезон он сдвинулся лишь на 30 сантиметров, поскольку осадков почти не было. Ввиду отсутствия реального решения этой проблемы замбийцам приходится рассчитывать на то, что природа смилостивится над ними.
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ничья 0:0 и 8 удалений у калониров.
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Арсенал — Шахтер - П1
Астон Вилла — Болонья - П1
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