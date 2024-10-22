Анонс матча "Арсенал" — "Шахтер"

В своем третьем матче в Лиге Чемпионов "Арсенал" сразится дома с украинским "Шахтером".

К настоящему моменту "Арсенал" имеет в своем активе четыре очка, из которых три набрал благодаря уверенной победе 2:0 над ПСЖ в предыдущем туре Лиги Чемпионов.



К этому матчу команда Микеля Артеты подходит на фоне своего первого поражения в этом сезоне — 2:0 в гостях у "Борнмута" в минувшую субботу. Две трети того поединка Премьер-Лиги "канониры" действовали вдесятером после удаления Вильяма Салиба за фол последней надежды.



"Мы потерпели поражение, и это часть игры. В то же время это случилось при очень специфичных обстоятельствах".



"Давайте двигаться дальше, давайте используем эту боль, которая до сих пор есть у нас в животе, завтра вечером".



"Разумеется, мы хотим побеждать в любых условиях. Реальность такова, что мы создали очень сложные условия для себя".



"Это и так было очень сложно, учитывая количество отсутствующих игроков и календарь матчей, но такова реальность".



"В том матче мы не устояли. Мы могли устоять, и разговоры были бы очень другими, но реальность такова, что мы не сделали этого. С другой стороны, мы проиграли один матч за шесть месяцев. Теперь нам нужно победить снова", — сообщил Артета на пресс-конференции.



- В каждой из четырех встреч "Арсенала" и "Шахтера" в Лиге Чемпионов побеждала команда, выступавшая хозяевами. "Канониры" брали верх 3:2 на "Хайбери" в 2000 году и 5:1 на "Эмирейтс" в 2010.



- "Шахтер" не выиграл ни одного из семи последних матчей Лиги Чемпионов в Англии (1 ничья, 6 поражений), избежав поражения на этом отрезке лишь против "Манчестер Сити" в ноябре 2019 (1:1).



- "Арсенал" не знает поражений на групповом этапе Лиги Чемпионов с проигрыша 2:3 "Олимпиакосу" в сентябре 2015 (8 сухих побед, 1 ничья).



- "Арсенал" еще не пропускал в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но последний раз трижды оставлял свои ворота на замке в этом соревновании еще в сентябре-ноябре 2007.



- "Шахтер" — одна из четырех команд, которые еще не забивали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Также украинцы хуже всех в соревновании по ударам (10, наравне с "Лиллем") и по ударам в створ (1).



- Если не считать автоголы, Даниил Сикан поучаствовал в четырех из семи последних выездных голов "Шахтера" в Лиге Чемпионов (3+1).



- Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус забил четыре гола против "Шахтера" в Лиге Чемпионов, все четыре — за "Манчестер Сити". Только у Криштиану Роналду их больше (5).



- Вингер "Арсенала" Букайо Сака забил пять голов с восьми ударов в створ в Лиге Чемпионов.



"Арсеналу" предстоит оценить готовность вингера Букайо Сака, который пропустил выезд к "Борнмуту" из-за возникших в сборной Англии проблем с задней поверхностью бедра. Мартин Эдегор пока не залечил свою лодыжку. После мышечного повреждения может вернуться Юрриен Тимбер.



Лига Чемпионов. 3-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Шахтер" (Украина)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз