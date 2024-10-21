Лучшие моменты воскресных матчей 8-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Кертис Джонс Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 8-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



"Ливерпуль" — "Челси" — 2:1 (1:0)
Голы: Салах 29 (пен), Джонс 51 — Джексон 48
Длительность ролика: 12:58



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" — 1:2 (1:1)
Голы: Ларсен 7 — Гвардиол 33, Стоунс 90
Длительность ролика: 12:16


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 496

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Последние комментарии:




  1. lokk 21.10.2024 13:12 # lokk
    Солнце и судьба Земли: сколько времени у нас осталось?

    Земля сталкивается с различными угрозами, но главной опасностью является Солнце, которое в конечном итоге приведет к гибели нашей планеты.

    Оценки показывают, что Солнце, находящееся на стадии главной последовательности уже 4,5 миллиарда лет, будет продолжать существовать еще около 5 миллиардов лет. Затем оно превратится в красный гигант, поглотив или вытолкнув Землю на более удаленную орбиту.

    С увеличением температуры Солнце будет излучать больше тепла, что сделает Землю непригодной для жизни. В будущем человечество может искать способы адаптации, например, с помощью космических “зонтиков” для охлаждения планеты. Однако в конечном итоге нам придется покинуть Землю и мигрировать на луны газовых гигантов или в другие звездные системы. Время на подготовку к этому событию — миллионы лет, но оно неумолимо приближается.

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  2. hachidlo 21.10.2024 13:09 # hachidlo
    Все понятно. Бабца тоже азермянин. Чернявенький, короче. Эти любят на грузинов залупаться. Ибо даже грузины более белые.

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  3. mansmm 21.10.2024 12:49 # mansmm
    Лада седан баклажан

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  4. hachidlo 21.10.2024 12:38 # hachidlo
    Просто батя азер, а мамка армянка. Мутанта этого представили?

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  5. bangladesh 21.10.2024 12:34 # bangladesh
    Такая пресса у палмера шо ппц. Форсят этого бездаря слишком отчаянно, уже про зм разговоры пошли. Хз вчера где он был и что себя представлял – как говорится не почувствовали...

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  6. ygyrbendar 21.10.2024 12:27 # ygyrbendar
    Как же ебет Лысерпуль

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  7. sobchak-ynwa 21.10.2024 12:13 # sobchak-ynwa
    Бесплатный Джонс > сосайдо, шалавия, членцо за 300 лямов

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  8. lokk 21.10.2024 12:02 # lokk
    Охота на ведьм: как одна книга о демонологии изменила Европу

    В Европе раннего Нового времени имело место массовое преследование женщин, обвиненных в колдовстве. Оно унесло жизни около 90 000 человек. Основным катализатором такой «ведьминской лихорадки» стала книга «Malleus Maleficarum», написанная доминиканским монахом Генрихом Крамером в 1487 году.

    Этот труд стал основным руководством по демонологии и призывал к жестоким репрессиям, представляя колдовство как заговор против общества.

    Исследование, охватывающее 553 города Центральной Европы с 1400 по 1679 год, показало резкий рост обвинений в колдовстве после каждой новой публикации «Malleus Maleficarum». Города, находившиеся ближе к месту публикации, чаще инициировали судебные процессы. Ученые отмечают, что идеи о колдовстве распространялись через «идеационную диффузию», подстегиваемую влиянием соседей и новыми идеями из книг.

    Таким образом, именно «Malleus Maleficarum» сыграла ключевую роль в создании условий для массовых преследований, оставив темный след в истории Европы.

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  9. gameboy 21.10.2024 12:02 # gameboy
    Че там по бебмбоебси?

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