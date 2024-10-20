Стоунс вырвал для "Сити" победу против "волков"

Гол Джона Стоунса на пятой компенсированной минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона".

"Волки" недосчитались Сэма Джонстона, поэтому место на воротах занял Жозе Са. Вернулся в старт Сантьяго Буэно, заменив Карлуша Форбса.



В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Савиньо и Жереми Доку, заменив Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Фила Фодена.



Матч начался с атак гостей, но счет открыли хозяева. Это случилось на седьмой минуте, когда Йорген Ларсен в центре штрафной замкнул классную передачу Нелсона Семеду с правого фланга — 1:0.



"Сити" почти сразу едва не сравнял счет, однако Са отразил опасный удар Бернарду Силвы низом.



Увлекшись атаками, "горожане" пропустили еще один выпад соперника. На 19-й минуте Семеду вышел один на один, но промедлил с ударом и практически уткнулся в Эдерсона.



И все-таки хозяева дрогнули под давлением. На 33-й минуте Йошко Гвардиол нанес роскошный удар из-за пределов штрафной помощи — 1:1.



Гости доминировали в остатке первого тайма, но Са больше не пропустил.



Во втором тайме Са продолжил спасать свою команду, хотя вступать в игру ему приходилось не так часто. "Волки" довольно успешно абсорбировали оказываемое соперником давление.



Казалось, "Вулверхэмптон" выстоит, однако на пятой компенсированной минуте Стоунс принес "Сити" победу, головой замкнув подачу Филом Фоденом углового — 2:1.



После ответного гола Гвардиола "Сити" владел подавляющим преимуществом, но это почти не находило отражения на опасных моментах. Тем не менее, "горожане" проявили настойчивость и старались до конца. "Вулверхэмптон" был в шаге от того, чтобы набрать очко.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче