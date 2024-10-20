Стоунс вырвал для "Сити" победу против "волков"
Гол Джона Стоунса на пятой компенсированной минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу 1:2 в гостях у "Вулверхэмптона".
"Волки" недосчитались Сэма Джонстона, поэтому место на воротах занял Жозе Са. Вернулся в старт Сантьяго Буэно, заменив Карлуша Форбса.
В стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс, Савиньо и Жереми Доку, заменив Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Фила Фодена.
Матч начался с атак гостей, но счет открыли хозяева. Это случилось на седьмой минуте, когда Йорген Ларсен в центре штрафной замкнул классную передачу Нелсона Семеду с правого фланга — 1:0.
"Сити" почти сразу едва не сравнял счет, однако Са отразил опасный удар Бернарду Силвы низом.
Увлекшись атаками, "горожане" пропустили еще один выпад соперника. На 19-й минуте Семеду вышел один на один, но промедлил с ударом и практически уткнулся в Эдерсона.
И все-таки хозяева дрогнули под давлением. На 33-й минуте Йошко Гвардиол нанес роскошный удар из-за пределов штрафной помощи — 1:1.
Гости доминировали в остатке первого тайма, но Са больше не пропустил.
Во втором тайме Са продолжил спасать свою команду, хотя вступать в игру ему приходилось не так часто. "Волки" довольно успешно абсорбировали оказываемое соперником давление.
Казалось, "Вулверхэмптон" выстоит, однако на пятой компенсированной минуте Стоунс принес "Сити" победу, головой замкнув подачу Филом Фоденом углового — 2:1.
После ответного гола Гвардиола "Сити" владел подавляющим преимуществом, но это почти не находило отражения на опасных моментах. Тем не менее, "горожане" проявили настойчивость и старались до конца. "Вулверхэмптон" был в шаге от того, чтобы набрать очко.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
20.10.2024 18:00
Просмотров: 776
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хахаха колбасники уже как обычно всей тимой судье ноют, не умеют честно выигрывать, гнилой клубишко
(ответить)
Пиздец) Извините, скаузеры, это был не игрок Арсенала, поэтому только ЖК)
(ответить)
жопа наигрался
(ответить)
Хуесос на судейке.
(ответить)
Да блять, удаляйте дебила черножопого уже.
(ответить)
Это последний сезон лысого испанского шарлатана в голубой части красно-чёртового города. "Я так думаю!" (Мимино)
(ответить)
Это красная! Копия Салиба!
(ответить)
Смотрите, куски, рученька 200-процентная
(ответить)
Обезьяны со старта руками играть начали, неудивительно.
(ответить)
Тосин это провал, братишки.
(ответить)
Алан Челсей!
(ответить)
Черножопси вернулся в чёрное, даже Энцо убрали)))
(ответить)
Пора уже вводить термин "пепи-тайм", заебали судейки добавлять этим мешкам время.
(ответить)
Теперь скажу несколько фактов про матч Ливерпуля и Челси, у Челси в обороне назревает беда, Густо играет слева не на своей позиции, Колвил окей, Тосин это пока что непонятное существо, не знаешь что от него ожидать, и вишенка на торте, это Рис Джеимс, который очень долго отсутствовал и выходит в старте на такой серьезный матч, далее в опорной зоне выходит в старте Лавиа, который тоже немало отсутствовал, ожидать ли косяков справа, от Тосина, Риса и Лавии? Уверен, они будут ошибаться и это самая слабая зона у Челси, в общем не верю в победу Челси, максимум ничья.
(ответить)
Не успеваю к началу пацаны!
Но вперед Челси!
(ответить)
Сити всё-таки машина, дожимают любого при любом раскладе.
(ответить)
Так, видимо местным специалистам нужно пояснить почему гол Стоунса засчитали. Хорошо, читайте внимательно, во время подачи углового Сильва мешал вратарю Волков, но во время удара Стоунса, Сильва уже к тому моменту отошел от вратаря и продолжал отходить от него, даже присел, то есть он ни коем образом не мешал вратарю и никак не участвовал в голе, соответственно никакого оффсаида там не было.
(ответить)
Что касается матча Ливерпуль - Челси..
Первый тайм видимо будет за пенсами.
Но Ливерпуль одержит волевую победу.
Если бы я делал ставки, то сейчас бы поставил
На 1 тайм - П2
Но разумеется, это ИМХО.
(ответить)
Метровый офсайд и блокировка вратаря....
(ответить)
Однако радует, что Хохланд за весть этот матч совершил только одно полезное действие - получил заброс в штрафной хозяев, хорошо обработал мяч и... тут же его потерял.
Наркот, вы не продаете норвежский шкаф?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий